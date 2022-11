Dallas-tähti Larry Hagman biletti kuin viimeistä päivää ja petti vaimoaan kuolinvuoteellaan – salattu kaksoiselämä paljastui tyttärelle karulla tavalla

Näyttelijälegenda Larry Hagman rakasti juhlimista ja kauniita naisia. Hän eli kuin viimeistä päivää, eikä hillinnyt tahtia edes vakavan sairastumisen jälkeen.

Stetson, sikari ja leveä jenkkihymy. Tällaisena muistetaan näyttelijälegenda Larry Hagman, jonka kuolemasta tulee keskiviikkona kuluneeksi 10 vuotta. 81-vuotiaana kuollut Hagman jäi historiankirjoihin ahneen ja juonittelevan öljyparonin J.R. Ewingin roolista huippusuositussa Dallas-sarjassa.

Hagmanin esittämä J.R. Ewing oli kaikkien aikojen kovin kieroilija ja liero, joka petti vaimoaan jatkuvasti. Tähden tytär on todennut, että ero isän ja hänen esittämänsä roolihahmon välillä oli hiuksenhieno.

Kauniita naisia ja juhlia rakastanut Hagman eli kuin viimeistä päivää, eikä edes vakava sairastuminen hiljentänyt naistennaurattajana tunnetun näyttelijän tahtia.

Lipitti viisi pulloa samppanjaa päivittäin

Sanonta ”raskas työ vaatii raskaat huvit” piti paikkansa Hagmanin kohdalla. Lukemattomien naisseikkailujensa lisäksi Hagman tunnettiin miehenä, joka ei sylkenyt lasiin.

Bobby Ewingia esittänyt Patrick Duffy on muistellut kuvauspäivien alkaneen Dallasia tehdessä yleensä tissuttelulla. Hän ja Hagman lipittivät viiniä tai kuohuvaa pukuhuoneessa pitkin 12 tuntia kestäneiden kuvauspäivien. Kuvausten jälkeen parivaljakko jatkoi naukkailua.

Dallasin J.R., Sue Ellen ja Bobby eli näyttelijät Larry Hagman, Linda Gray ja Patrick Duffy kuvattuna huhtikuussa 2012.

Hagman itse arvioi juoneensa päivittäin jopa viisi pullollista samppanjaa, mutta tähden mukaan hän oli hilpeä juoppo eikä koskaan rähissyt kännissä.

– En koskaan ollut väkivaltainen perhettäni kohtaan, eikä minulla koskaan ollut krapulaa. En vain koskaan ollut selvin päin, Hagman totesi alkoholinkäytöstään.

80-luvulla Suomessakin elettiin valtavaa Dallas-huumaa. – Printtasin seteleitä, joissa on naamani ja nimikirjoitukseni, koska ei minulla ollut aikaa antaa nimmaria kaikille halukkaille, Hagman muisteli.

Lopulta juominen vei miehen siihen pisteeseen, että hänelle tehtiin kirroosin takia maksansiirto vuonna 1995. Vuonna 2004 hän joutui uudestaan leikkaukseen, sillä maksa ei toiminut kunnolla.

– Join samppanjaa aamuyhdeksästä iltaseitsemään. Päivässä meni noin viisi pulloa. Yhdeksässä tunnissa se ei välttämättä ole niin paljon, mutta aikojen saatossa se tuhosi maksani, Hagman kertoi.

Terveysongelmat eivät hellittäneet, sillä vuonna 2011 Hagmanilla todettiin kurkkusyöpä.

Hagman kertoi haastatteluissa tehneensä täyskäännöksen elämäntavoissaan sairastelujen jälkeen. Viimeiset vuotensa Hagman oli vegaani ja hän lopetti kokonaan alkoholinkäytön ja tupakanpolton.

Aivan kaikista pahoista tavoistaan Hagman ei kuitenkaan halunnut luopua.

– Käytän vain huumeita, jotka tulevat maasta. Näitä ovat esimerkiksi sienet ja marihuana, Hagman kertoi julkisuudessa.

Petti vaimoaan kuolinvuoteellaan

Larry Hagmanin elämän suuri rakkaus oli ruotsalainen Maj Axelsson, jonka Hagman tapasi Lontoossa uransa alussa. Parin avio-onni kesti 58 vuotta.

Millainen yleisön palvoma näyttelijätähti oli sitten isänä ja aviomiehenä? Ei kovinkaan hääppöinen, jos Hagmanin tyttäreltä kysytään. Kristina Hagman julkaisi vuonna 2016 kirjan The Eternal Party, jossa hän kuvaili isänsä eläneen naisten ja päihteiden täyttämää elämää aivan kuolinvuoteelleen asti.

– Upea liitto, jota vanhempani aina esittelivät julkisuudessa, ei ollut totta. Liitolla oli surullinen ja piilotettu puoli, tytär paljasti kirjassa.

Maj Axelsson seisoi järkkymättömästi miehensä rinnalla, vaikka avio-onnea varjostivat Hagmanin lukuisat syrjähypyt. Vuonna 2016 menehtynyt Axelsson sairasti viimeiset vuotensa Alzheimerin tautia.

Kristina-tyttären mukaan näyttelijä eli kaksoiselämää ja salaili todellista minäänsä. Julkisuudessa Hagman vakuutti olevansa aivan toista maata kuin naistennaurattaja J.R. Ewing. Tyttären mielestä Hagman oli siviilissä tismalleen samanlainen hamesankari kuin tunnetuin roolihahmonsa.

– Isällä oli rakastajattaria, jotka me kaikki tunsimme ja jotka olivat osa elämäämme ja kävivät päivällisillä. Hänellä oli myös erityisiä yksityisiä ystävättäriä, Kristina kuvailee kirjassa.

Totuus kaksoiselämästä paljastui tyttärelle kuitenkin vasta isän kuolinvuoteella. Yksi Hagmanin rakastajattarista – hänen oman tyttärensä ikäinen ruskeaverikkö – vieraili tähden luona viimeisinä hetkinä.

– Hän meni sänkyyn isäni kanssa siellä sairaalassa, Kristina paljastaa kirjassaan.

Hagmanin Maj-vaimo tiesi miehensä naisseikkailuista ja oli kertonut tyttärelleen löytäneensä todisteita syrjähypyistä. Erityisen nöyryytetyksi Maj tunsi itsensä vuonna 1992, kun lehdet kirjoittivat Larryn ja MaryAnn Effinghamin suhteesta. Effingham paljasti tuolloin medialle, että Dallas-tähti nautti hellästä mutta perverssistä seksistä.

– Kerran leikimme Larryn ystävän vibraattorilla ja Larry rikkoi sen. Vibraattori savusi ja päästi kummallisia ääniä. Se oli aivan hysteeristä, Effingham lörpötteli lehdille.

MaryAnn jatkoi Maj’n nolaamista kertomalla Hagmanin olevan onneton ja tämän kokevan kotinsa vankilaksi.

Larry Hagman kuvattun Oktoberfesteillä vuonna 2010.

Järjesti riehakkaita nakubileitä

Kristina-tyttären mukaan Hagmanin oli rakastava isä, mutta hän rakasti juhlimista enemmän kuin perhettään.

– Isä ihastui 1960-luvun sex, drugs and rock-and-roll -eetokseen niin voimakkaasti, että hän päätti elää sillä tyylillä loppuun saakka. Kerran hän jopa ehdotti, että ottaisimme yhdessä hieman LSD:tä, Kristina kertoo kirjassaan.

Näyttelijä Larry Hagman teki useita rooleja myös muissa sarjoissa ja elokuvissa, mutta katalan naistenmiehen J.R. Ewingin rooli on se, mistä hänet muistetaan.

Nakuilu oli tyttären mukaan arkipäivää Hagmanien kotona. Näyttelijä järjesti päihteiden värittämiä juhlia, joissa vieraat saattoivat välillä remuta ilkosillaan. Välillä Hagman ja hänen vaimonsa Maj saattoivat yhtäkkiä lähteä matkoille viikoksi ja jättää lapsensa päihtyneen autonkuljettajan hoiviin.

– En nähnyt isääni juuri koskaan selvänä. Hän oli aina pilvessä tai viinipäissään. Hän taisi olla selvä ainoastaan silloin, kun hänelle tehtiin maksansiirto vuonna 1995, tytär arvioi.

Kristina Hagmanin mukaan isä ei itse pitänyt alkoholinkäyttöään ongelmana, sillä hän ei koskaan ”maannut sammuneena katuojassa”.

– Juon vain viiniä ja kaljaa. Eihän se ole juuri mitään, Hagman vähätteli.

Viimeinen toive

Hagman antoi yhden viimeisistä haastatteluistaan vain 10 päivää ennen kuolemaansa. Näyttelijälegenda kertoi Ruotsin yleisradion haastattelussa, ettei hän pelkää kuolemaa.

– Elämme ikuisesti. Tiedän sen, hän sanoi.

Hagman paljasti haastattelussa myös viimeisen toiveensa.

– Haluan, että tuhkani ripotellaan pellolle, johon kasvatetaan vehnää ja marihuanaa. Parin vuoden päästä sato voidaan korjata ja minusta voidaan tehdä iso kakku. Sitten kaikille riittää palanen, Hagman maalaili.

Jopa kuningataräiti fanitti Dallasia

Dallas-sarja teki Larry Hagmanista supertähden ja yhden aikansa kovapalkkaisimmista tv-tähdistä. Suosio saavutti huippunsa vuonna 1980, kun 350 miljoonaa ihmistä ympäri maailman jännitti kotisohvillaan, kuka ampui J.R:n.

Jopa Britannian kuninkaallinen perhe lähti mukaan Dallas-huumaan.

– Oli kuningataräiti Elisabetin 80-vuotissyntymäpäivä ja hän tuli juttelemaan minulle. Hän kysyi, ”et varmaan voi kertoa minulle kuka ampui J.R:n?”. Sanoin, että ”rouva, en voi kertoa sitä edes teille”, Hagman muisteli.

Hollywoodissa liikkui sitkeitä huhuja, joiden mukaan Larry Hagmanilla ja Linda Graylla olisi ollut suhde Dallasin kuvausten aikana. Gray on kiistänyt väitteet. – Olimme parhaita ystäviä, emme koskaan rakastavaisia, Gray on painottanut.

Hagman totesi IS:n haastattelussa, että sarjan kulta-aikoina häntä vihattiin avoimesti kadulla.

– Kyllä, minua vihattiin, tietysti. Mutta samaan aikaan miehet kadehtivat. He halusivat olla kuin J.R. Naisia taas kiehtoi se, että he halusivat muuttaa minut. Siitä tietää, että on todella onnistunut menestymään, Hagman kertoi IS:n haastattelussa kuukausi ennen kuolemaansa.

Larry Hagmanin äiti oli Broadway-legenda Mary Martin. Äidin ja pojan välien on kuvailtu olleen etäiset, ja Hagman suri asiaa viimeisinä vuosinaan.

Kuoli kesken kuvausten

Suosikkisarja Dallas palasi tv-ruutuihin uusin jaksoin vuonna 2012. Nyt sarjassa seurattiin Ewingien öljysuvun jälkikasvun suhdekiemuroita, mutta myös vanhat hahmot – Hagmanin esittämä J.R. etunenässä – palasivat Southfork Ranchille.

Hagman sai syöpädiagnoosin kesken uuden Dallasin ensimmäisen kauden kuvauksia. Hagman vakuutti julkisuudessa voivansa hyvin ja olevansa kykenevä töihin.

– Ohjelman tekeminen on antanut minulle hurjasti energiaa, Hagman intoili IS:n haastattelussa 2012.

Sarjan toista tuotantokautta oli ehditty kuvata viiden jakson verran, kun Hagmanin vointi heikentyi. Dallasin tuotantoryhmä oli vetäytynyt kiitospäivän viettoon, kun Hagman menehtyi pitkän sairauden uuvuttamana. Hän ei koskaan ehtinyt kuvata öljyparonin viimeisiä metkuja, vaan hahmo jouduttiin kirjoittamaan ulos sarjasta.

Näyttelijäkollegat Linda Gray ja Patrick Duffy olivat Hagmanin kuolinvuoteella saattelemassa hänet viimeiselle matkalle.

– Larry Hagman oli paras ystäväni 35 vuoden ajan. Hän oli pillipiipari, joka toi iloa jokaisen tuntemansa ihmisen elämään. Hän oli luova, antelias, hauska, rakastava ja lahjakas. Tulen ikävöimään häntä suunnattoman paljon, J.R. Ewingin kaltoinkohdeltua vaimoa Sue Elleniä esittänyt Linda Gray sanoi.