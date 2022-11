Henny Harjusola sanoo Nätit tytöt -podcastissa katuvansa Espanjassa tehtyä BBL-toimenpidettä.

Sometähti ja kampaamoyrittäjä Henny Harjusola on muokannut ulkonäköään lukuisilla eri operaatioilla, joista hän on kertonut seuraajilleen Instagramissa ja YouTubessa.

Nätit tytöt -podcastin tuoreessa jaksossa Harjusola kuvailee hänelle tehtyjä operaatioita ja sanoo, etteivät kaikki toimenpiteet ole menneet aivan odotusten mukaan.

– Mulle on tehty kymmenkunta leikkausta, jotka ovat feminisoineet ulkomuotoani haluamaani suuntaan, sukupuolenkorjausprosessistaan avoimesti puhunut Harjusola sanoo podcastissa.

Harjusola kuvailee, että hänellä on tietty mielikuva siitä, miltä hän haluaa näyttää.

– Olen ulkonäöllisesti vähän extreme-ihminen. Tykkään, että ollaan överi. Sanotaan, ettei kaikki ihmiset ehkä ymmärrä, mikä mun visio on itsestäni ihmisenä, hän kertoo.

Henny Harjusola on tuttu myös Farmi Suomi -kilpailusta ja Sometähtien sinkkuelämää -sarjasta.

Harjusola sanoo Nätit tytöt -podcastissa, ettei hän ole koskaan laskenut tarkkaa summaa, jonka hän on kauneusleikkauksiin käyttänyt. Hän arvioi käyttäneensä operaatioihin yli 100 000 euroa.

– Mulle on tehty vuosien varrella neljä BBL-toimenpidettä, rinnat on tehty kahteen kertaan ja mulle on tehty kasvojen feminisointileikkaus ja hiusraja on tehty. Mitäs muuta? Harjusola listaa.

– Sit mun vatsa on kiristetty. Oon nuorempana ollut todella ylipainoinen. Osakseen varmaan siitä syystä, että mulla oli niin paha olla, että tuhosin kroppaani hukuttamalla suruni syömiseen.

Hän kuvailee podcastissa olleensa ennen ”muroboksin” mallinen.

– Ehkä jossain vaiheessa tuli sellainen, että jumalauta mä haluan ihan helvetin leveen lantion ja saatanan muhkeat pakarat. Sit mennään eikä meinata! Ehkä vähän pakkomielle osakseen, Harjusola pohtii.

BBL, eli brazilian butt lift -toimenpiteessä kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen. BBL-operaatiossa takamukseen siirrettävä rasva imetään tyypillisesti ensin vyötäröltä, selästä, vatsasta tai reisistä.

BBL-leikkaus on riskialtis ja toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia. Esimerkiksi somevaikuttaja Crista Jaatinen on puhunut julkisuudessa BBL-leikkauksen riskeistä ja siitä, miksi hän päätyi poistattamaan takapuoleensa siirretyn rasvan kokonaan.

Lue lisää: OnlyFans-malli Crista Jaatinen kertoo painajaismaisesta kauneusleikkauksesta – joutui poistattamaan implantit ja 1,7 kiloa rasvaa pakaroistaan

Henny Harjusola sanoo podcastissa, että hän kävi ensimmäisessä BBL-toimenpiteessään Suomessa. Ensimmäisen rasvansiirron tulokset eivät kuitenkaan olleet Harjusolan mieleen. Niinpä hän suuntasi Espanjaan toiseen BBL-operaatioon.

Hän kaipasi takapuoleensa lisää muotoa ja muhkeutta, mutta lopputulos oli kaikkea muuta kuin mitä hän oli toivonut.

– Kaikki meni niin v******i kuin olla ja osaa. Siitähän se mun ikuinen BBL-torment (suom. piina) alkoikin, kun hän (kirurgi) sössi mun lantion aika pahasti. Mulla oli tosi epäsymmetrinen ja muhkurainen lantio.

Harjusola ruotii podcastissa kovin sanoin operaation tehnyttä kirurgia. Hän sanoo saaneensa kirurgilta uhkailukirjeitä, jos hän on kritisoinut kirurgia sometileillään.

– Jos ulkonäkö on kirjaimellisesti epämuodostuneen näköinen, niin jotain on mennyt vikaan, hän toteaa.

Häneltä kysytään podcastissa, katuuko hän mitään toimenpiteitään.

– Kaduttaa ehdottomasti noi Espanjassa tehdyt leikkaukset todella paljon, koska käytin niihin ihan järjettömän paljon rahaa. Tulos oli mediocre (suom. keskinkertainen), jota olen joutunut korjailemaan isoilla rahoilla, Harjusola sanoo.

Harjusola sanoo Nätit tytöt -podcastissa haluavansa näyttää omilla sometileillään, etteivät kauneusleikkaukset ole mikään pikkujuttu, vaan toipuminen kestää pitkään.

– En missään tapauksessa halua, että jollakin jää glamorisoitu versio kauneusleikkauksista. Että leikkaus olisi vaan upeeta ja ihanaa, hän painottaa.

Henny Harjusola on aiemmin kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa haluavansa kuvata kauneusoperaatiot sometileilleen, sillä hän haluaa tuoda rehellisesti esiin leikkausten henkisen ja fyysisen vaativuuden. Hänen YouTubestaan löytyy useita videoita, joissa hän kertoo yksityiskohtaisesti leikkauksistaan.

– Kauneusleikkaukset eivät ole vain sitä, että sä vaan menet tekemään leikkauksen ja sitten olet upea ja nätti ja ihana. Se on oikeasti iso summa rahaa, mahdollisesti matkustamista ja paljon fyysistä kipua. Alleviivaan sitä, että siinä on paljon fyysistä kipua, Harjusola on kertonut.

Nätit tytöt on kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.