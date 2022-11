Seura: Ilmari Käihkö nousi vaatimattomasta taustasta kaikkien tuntemaksi – kertoo perheen rahojen riittäneen loppukuusta hädin tuskin ruokaan

Sotatieteilijä Ilmari Käihkö kertoo Seura-lehdessä vaatimattomasta taustastaan, josta nousu kansainväliseksi sota-asiantuntijaksi ei ollut helppoa.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö on tullut Ukrainan sodan myötä tutuksi asiantuntijakasvoksi konfliktin tilannetta käsittelevissä uutislähetyksissä ja artikkeleissa. Asiantuntijuutensa ulkopuolella suuri yleisö tietää kuitenkin hänestä vain vähän.

Nyt Käihkö kertoo Seura-lehdessä vaatimattomasta taustastaan, josta nousu kansainväliseksi sota-asiantuntijaksi ei ollut helppoa.

Lama-ajan Suomessa varttunut Käihkö vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Lahdessa. Perheellä ei aina ollut rahaa, minkä seurauksena Käihkö oppi pärjäämään vähällä.

– Alkukuusta kysyttiin, tarvitsenko mitään, ja se ostettiin luotolla. Loppukuusta rahat eivät oikein riittäneet ruokaankaan, Käihkö kertoi Seuralle.

Hän kertoi Seuralle ”laman pitkän varjon” vaikuttavan edelleen. Niukkuuteen tottumus näkyi esimerkiksi silloin, kun tutkijaksi päästyään hänen piti ostaa ensimmäisellä palkallaan puku.

– En voinut ostaa sitä uutena. Kun tulee tällaisesta taustasta, ei vaan voi. Niinpä ostin sen Tampereen UFF:lta. Enkä edelleenkään osta pukuja uusina.

Sotatieteilijä Käihkö on nykyisin Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti. Hän toimii myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vierailevana tutkijana. Hän on tutkinut sotaa Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen.

Käihkö on antanut sodan aikana satoja haastatteluja. Pahimmillaan niitä on kertynyt jopa 11 päivässä. Hänen asiantuntemustaan on lainattu välillä pohjoismaita ja Yalen sekä Zürichin yliopistoja myöten.

Ukrainan tutkimuksen lisäksi Käihkö on tarkastellut nykyaikaista sodankäyntiä muun muassa Liberian sisällissodan vaikutusten ja ruotsalais-suomalaisen Afganistanin-stategian kautta.

Käihkö luonnehtii tutkimuksensa keskittyvän usein sodan kulttuurisosiologiaan. Hän on työskennellyt ulkomailla kentällä yhteensä noin 3,5 vuoden ajan, josta suurimman osan Afrikan mantereella.