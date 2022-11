Sonja Kailassaari paljastaa Seurassa, miten TTK-kilpailu on vaikuttanut hänen terveyteensä – rajulla treenaamisella oli yllättävä seuraus

TTK:n finaalissa kisaava Sonja Kailassaari kertoo Seuran haastattelussa syövänsä epäterveellisemmin kuin koskaan, mutta nauttivansa silti toimivasta suolistosta.

Sunnuntaina MTV3:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelman finaalissa parinsa Matti Puron kanssa tanssiva juontaja Sonja Kailassaari, 42, kertoo Seura-lehdessä tanssitaipaleestaan ja sen vaikutuksesta terveyteen.

Aivan alussa Kailassaaren selkä meni jumiin kahden viikon vakiotanssien jälkeen, mutta lukot aukesivat kiropraktikolla. Positiivista on ollut vilkkaampi vatsan toiminta, jonka Kailassaari uskoo selittyvän lisääntyneellä liikunnalla.

– Syön epäterveellisemmin kuin koskaan, mutta suolistoni toimii. Sen on pakko liittyä liikkumiseen, koska en ole syönyt kuitujakaan sen enempää, Kailassaari sanoo Seurassa ja lisää, ettei muista koska olisi voinut niin hyvin kuin nyt.

Kailassaari aikoo jatkaa tanssimista ohjelman päättymisen jälkeen.

– Kivointa olisi aloittaa paritanssi! Katsotaan, jos saisin puolisoni Akun (Hirviniemi) innostumaan. Hän on kannustanut ja sparrannut minua mielettömästi syksyn aikana.

– On valtava etu, että on parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ymmärtää tätä alaa ja hullunmyllyä. Tuki on niin totaalinen. Minun ei tarvitse selitellä mitään, Aku kyllä ymmärtää, Kailassaari sanoo lehden haastattelussa.

Aku Hirviniemi ja Sonja Kailassaari Tove-elokuvan kutsuvierasnäytöksessä syksyllä 2020.

Huippupisteitä läpi tanssikilpailun napsinut Kailassaari puhui henkilökohtaisten tarinoiden jaksossa bonusvanhemmuudesta. Kailassaari on itse bonusaikuinen kihlattunsa Aku Hirviniemen tyttärille.

– Yritän olla turvallinen ja kannustava, rohkaiseva. Yritän viedä eteenpäin sitä, mitä minun bonusaikuiseni ovat elämässäni olleet, Kailassaari sanoi tuolloin.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman finaali sunnuntaina 20.11. kello 19:30 alkaen MTV3-kanavalla.