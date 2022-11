Kuuluisa Pirelli-kalenteri vaihtoi linjaansa – uudessa kalenterissa mukana molemmat jalkansa bakteerin takia menettänyt malli

Vuoden 2023 The Cal on täynnä naisvoimaa, jota kalenterin kivaaja Emma Summerton halusi ehdottomasti viestittää maailmalle.

Kun rengasvalmistaja Pirelli julkaisee vuosittaisen kalenterinsa, The Cal, se on tapaus. Koronan vuoksi 2021 ei kalenteria julkaistu ja vuoden 2020 kalenteri sai kautta koko historian huonoimmat arvostelut. Italialaisfirma oli muuttunut ajan mukaisesti, ja siksi kuvissa poseeraavat naiset, kuten näyttelijät Emma Watson ja Kristen Stewart, eivät näyttäneet lainkaan paljasta pintaa.

Sen italialaisfirma on kuitenkin ymmärtänyt, että maailma on kalenterin alkuajoista muuttunut.

Ja siksi ensi vuoden Love letters to the muse -nimen saaneen julkaisun enimmät kuvat ovat sensuelleja, värikkäitä, mutta osassa on hiukan vivahteita entisajan otoksista.

– Olen koko urani ajan työskennellyt enimmäkseen naisten kanssa. Minua kiinnostavat vahvat ja inspiroivat naiset, valokuvaaja Emma Summerton sanoi lehdistötilaisuudessa Milanossa.

Kalenterista löytyy huippumalli Cara Delevingne (The Performer).

Samalla hän perusteli näin kuviaan, jotka saavat katsojan jopa hieman hämmentyneeksi. Summerton on tuonut vuoden 2023 valokuviin omanlaisensa mielikuvitusmaailman, jossa huippumallit on sijoiteltu muun muassa Egyptin aavikolle tai värikkäälle niitylle. Paljasta pintaa tuskin näkyy, ja jos näkyy, se ei hyppää silmille.

Summerton valitsi otoksiinsa 14 ammattimallia, joista osa tekee myös muita töitä.

Huippumalli Guinevere Van Seenus työskentelee valokuvaajana ja molemmat jalkansa menettänyt malli Lauren Wasser puolestaan urheilee.

Lauren Wasser (The Athlete). Wasser menetti jalkansa bakteerin takia.

Lauren koki takaiskun, kun hän kymmenen vuotta sitten menetti verenkierrossa olleen bakteerin takia ensin toisen jalkansa ja sitten lopulta myös toisen.

Alkuvaikeuksista selvittyään Van Seenus päätti kääntää menetykset voitoksi. Nykyään hän pelaa koripalloa sekä juoksee maratoneja ja on aktiivi politiikassa.

Ashley Graham (The Activist) on puhunut pluskokoisten mallien puolesta koko uransa ajan.

Malli Ashley Graham puolestaan on aina puhunut kehopositiivisuuden puolesta ja kirjoittanut aiheesta myös kirjan. Kirjoittamista rakastava Precious Lee kertoo olevansa innoissaan pääsystään kalenterikuviin.

– Pääsy tähän kalenteriin on minulle unelman täyttymys. Uskon myös vahvasti siihen, että tämä avaa minulle uusia ovia, hän sanoi.

Emily Ratajkowski (The Writer) poseeraa vuoden 2023 kalenterissa.

Kuvissa poseeraa myös Bella Hadid, jonka sisar Gigi Hadid nousi kuuluisuuteen juuri Pirellin kalenterin sivuilta. Bella on myöntänyt tunteneensa positiivisia väristyksiä, kun hänet pyydettiin mukaan.

Maailman kuuluisimpiin huippumalleihin lukeutuva Bella Hadid (The Sprite) esittelee poseeraustaitojaan kalenterissa.

Kaksi kertaa julkaisussa mukana olleen Kate Mossin Lila-tytär keikistelee hänkin Summertonille samoin kuin huippumallit Karlie Kross, Cara Delevingne ja Emily Ratajkowski.

The Cal -kalenteria painetaan vuosittain noin 20.000 kappaletta ja siitä on vuosien saatossa tullut keräilijöiden suosikki.