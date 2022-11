Roy Unho, 33, tunsi toisenlaisen Speden kuin muu maailma – paljastaa isoisä Pertin omalaatuisen tavan, joka hämmästyttää edelleen

Roy Unho oli 12-vuotias, kun isoisä Spede Pasanen kuoli. Sitä ennen hän ehti viettää tiiviisti aikaa isoisänsä kanssa.

Roy Unho on Spede ”Pertti” Pasasen lapsenlapsi, joka seuraan isoisänsä urapolkua.

Helsingissä keskuskirjasto Oodin edessä on kylmä, kun marraskuinen tuuli puhaltaa kasvoille. Kylmyydestä huolimatta tummatukkainen nahkatakkiin pukeutunut Roy Unho, 33, juttelee innokkaasti, etenkin elokuvista.

Se tuntuu olevan aihe, josta hän voisi puhua loputtomiin.

Rakkaus elokuvia kohtaan on tullut henkisenä perintönä suvulta. Unho on nimittäin ohjaaja Pertti ”Spede” Pasasen lapsenlapsi äitinsä puolelta. Sen lisäksi isän vanhemmat ovat elokuvaaja Pentti Unho ja näyttelijä Eila Peitsalo.

– Lapsena katsoin varmaan tuhansia elokuvia. Faija oli nauhoittanut varmaan kaikki elokuvat, mitä televisiosta oli tullut.

Tällä hetkellä Unho asuu avovaimonsa kanssa kahdestaan Espoossa ja elättää itsensä tekemällä mainos- ja kiinteistökuvauksia, mutta ensimmäinen oma elokuva on kuitenkin suunnitelmissa.

Unho nimittäin päätti jo 7-vuotiaana, että hänestä tulee elokuvaohjaaja – aivan kuten isoisä Pasasestakin.

Roy Unhon sukuun kuuluu useampia elokuva-alan tekijöitä, mutta heistä tunnetuin oli todennäköisesti Spede Pasanen.

Nimi Spede Pasanen on tiettyjen ikäluokkien edustajille kaikille tuttu. Unholle nimi tuntuu kuitenkin etäiseltä. Hänelle Spede oli aina vain Pertti, ja sillä nimellä hän kutsuu isoisäänsä myös nyt.

– Pertillä oli aina kolme televisiota rivissä ja kaikki olivat päällä. Niistä tuli eri ohjelmia, tyyliin Kauniit ja rohkeat, jotain lastenohjelmaa ja sitten joku kolmas, Unho muistelee.

Enintään kahdessa televisiossa oli äänet päällä samanaikaisesti. Isoisän tapa tuntuu aikuisena Unhosta aina vain oudommalta.

– En varmaan koskaan voi ymmärtää, minkä takia jollain on kolme telkkaria samaa aikaa päällä.

Sitä Unho ei myöskään ehtinyt koskaan isoisältään itseltään kysyä, sillä Pasanen kuoli äkillisesti syyskuussa 2001 kesken golfkierroksen.

Pertti ”Spede” Pasanen oli aikanaan Suomen tunnetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia viihteen tekijöitä. Hänet muistetaan muun muassa Vesa-Matti Loirin tähdittämistä Uuno Turhapuro -elokuvista ja Speden spelit -tv-ohjelmasta.

Unho oli 12-vuotias kuullessaan asiasta radiosta. Sen jälkeen hän katsoi muiden suomalaisten tapaan televisiosta uutisia saadakseen lisää tietoa tapahtuneesta.

– Se oli todella surrealistista. Niin kuuluisa ihminen, joka on kuitenkin yksi läheisimpiä sukulaisiasi ja helpoin tapa oli oikeastaan vain laittaa telkkari päälle ja katsoa, mitä siellä kerrottiin asiasta.

Roy Unho kuuli isoisänsä kuolemasta auton radiosta. Koulussakin tiedettiin heti, miksi poika ei saapunut tunneille muutamaan päivään.

Suru läheisen ja tärkeän ihmisen kuolemasta oli kova. Mieleen ovat onneksi kuitenkin jääneet lämpimät muistot Pasasen kanssa vietetystä ajasta.

– Pertti oli todella hyvä isoisä. Hän huomioi meitä lapsenlapsia todella paljon ja oikeasti vietti todella paljon aikaa kanssamme.

– Osasi hän olla tiukka tarpeen vaatiessa, mikä kuuluu myös asiaan.

Unho kuvailee, kuinka vanhemmalla iällä Pasanen ei enää halunnut olla varsinaisesti julkisuuden henkilö. Se oli lapsenlasten kannalta hyvä asia, eikä isoisän kuuluisuus varsinaisesti näkynyt mitenkään heidän elämässään.

– Tietysti tiesimme, että Pertin todennäköisesti kaikki tuntevat.

Yhdessä vietetyt päivät noudattivat usein samaa kaavaa: Pasanen haki lapsenlapset kotoa ja vei heidät syömään lauttasaarelaiseen Casa Mareen, jossa henkilökuntakin suhtautui kuuluisaan ohjaajaan tuttavallisesti.

Ruoan jälkeen matka jatkui Pasasen kotiin, missä lapset saivat uida, saunoa ja syödä jäätelöä.

Unho kertoo Pasasen ostaneen aikoinaan itselleen paritalon molemmat osat, jotka tämä oli sitten yhdistänyt yhdeksi asuntokokonaisuudeksi. Siihen taloon Unhon perhe myös muutti sen jälkeen, kun isoisän hautajaiset oli vietetty.

– Sieltä löysin ensimmäisen pienen videokamerani, hän paljastaa.

Unho tiedostaa, että hänen muistonsa Pasasesta ovat pienen lapsen puolueellisten näkemysten kautta katsottuja. Ne eivät välttämättä ole koko totuus siitä, millainen ihminen tämä oli.

Nykyään hän ymmärtää, että isoisässäkin oli varmasti paljon tasoja, joita hän ei lapsena ymmärtänyt.

– Hän ei ollut vain isoisäni ja sitten Spede telkkarista, vaan hän on ollut todella paljon muutakin.

Pasasesta puhuttaessa usein nousee esiin temperamenttinen luonne. Narratiivi tietyllä tapaa huvittaa Unhoa, mutta ei hän asiaa kuitenkaan kiellä. Temperamenttinen luonne on osittain myös periytynyt.

– Mitä en haluaisi välttämättä myöntää. Se on totta, että Perttikin oli temperamenttinen.

Unho kuitenkin sanoo Pasasen hermojen palamisella olleen myös viihdearvoa.

– Speden Speleissä hauskintahan oli se, kun Pertiltä meni hermot. Hävitessään jollekin nuorelle klopille hän saattoi paiskata hyppynarut ja todeta, että aivan saakelin sama. Perttihän ei oikeasti kiroillut juurikaan.

Unho ei muista montaa kertaa, milloin Pasanen olisi hermostunut hänen nähtensä. Yksi kerta on kuitenkin jäänyt pysyvästi mieleen.

– Tappelimme systerini kanssa Pertin uima-altaassa niin, että tuli ihan mustelmia. Pertti kuuli meidät saunasta ja pamahti sieltä ulos ja kysyi, mitä täällä tapahtuu. Systerini huusi ensin, että minä löin häntä.

Se sai Pasasen kumauttamaan löylykauhalla seinään ja huutamaan, ettei kukaan lyö enää ketään. Väkivaltaa Pasanen ei voinut Unhon mukaan hyväksyä, ja juuri se oli tämän tilanteessa suututtanutkin.

– Varmaan seuraavallakin kerralla olimme tappelematta, mikä oli aika harvinaista meiltä. Hänellä oli se auktoriteetti ja voin kuvitella, että aikuisetkin ihmiset kuuntelivat sitä.

Unho kertoo oppineensa elokuvista ennen kaikkea omalta isältään, jonka kanssa hän vietti tunteja elokuvia katsellen.

Mitään tiettyä elämänohjetta Pasanen ei koskaan opettanut. Ei se olisi kuulunut tämän tyyliin, Pasanen näytti esimerkkiä omalla toiminnallaan.

– Lähimmäisistä pidetään hyvää huolta, se on sellainen piirre, minkä muistan nähneeni hänessä niin selkeästi.

Unho kuvailee Pasasen olleen yksityiselämässään lämmin ja rakastavainen ihminen. Lapsenlasten kanssa tämä usein hassutteli ja piti hauskaa, mutta vanhemmiten Pasanen oli ihmisenä myös melko hiljainen.

– Siinä mielessä, ettei hän ollut mitenkään äänekäs persoona. Hän oli huomattavasti hillitympi kuin mitä sketseissä ja elokuvissa nähtiin.

Varsinkaan ennen Unho ei ottanut isoisäänsä puheeksi tavatessaan uusia ihmisiä. Välillä kuitenkin huomaa, kun joku selkeästi tietää ja haluaa päästä puhumaan tästä.

– En koe, että se olisi ollut millään tavalla varsinainen taakka.

Ei kuuluisa suku myöskään ole toiminut etuna omalla uralla. Ei Unho oikeastaan edes tiedä, miten olisi voinut hyötyä siitä.

Pasanen tunnettiin erityisesti komedioistaan ja sketseistään, kun taas Unhon oma tyylisuuntaus on lähes vastakkainen. Tekeillä oleva projekti on neo noir -tyylinen synkkä elokuva, jossa Helsingin kaltainen kaupunki on rikollisuuden täyttämä.

Unho on myös ehtinyt hakea rahoitusta Suomen elokuvasäätiöltä, mutta vielä tuloksetta.

– Pertti ei aikoinaan saanut elokuvasäätiön tukea ja hän oli katkera siitä. Kuuluu luonnollisesti asiaan, että minäkään en saanut, Unho naurahtaa.

Ei hän kuitenkaan ole luopunut toivosta, vaan aikoo hakea tukea uudelleen. Vielä jonain päivänä oma elokuva tulee näkemään päivänvalon, siitä Unho on varma.

Sillä jos jotain Unho on isoisältään perinyt, niin uskon siihen, että kovalla työllä unelmansa voi saavuttaa.