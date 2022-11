Kim Kardashianista eronnut Pete Davidson löysi rinnalleen uuden rakkaan – huippumalli Emily Ratajkowski muistetaan roisista musiikkivideosta

Davidson seurustelee tiettävästi malli-näyttelijä Emily Ratajkowskin kanssa.

Muun muassa Saturday Night Livesta tutun koomikon Pete Davidsonin seurusteluhistoria on jo jonkinlainen meemi.

Mies on seurustellut muiden muassa poppari Ariana Granden, näyttelijä Kate Beckinsalen, huippumalli Cindy Crawfordin tyttären Kaia Gerberin ja nyt viimeksi seurapiiritähti Kim Kardashianin kanssa.

Meemiksi asian tekee se, että Davidsonin naisystävät ovat kuuluneet amerikkalaisen showbisneksen suosituimpiin tähtiin. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsinyt Davidson on puolestaan esitetty huolittelemattomana antisankarina, ja tätä kontrastia on mediassa vuosikaudet taivasteltu.

Nyt Davidson seurustelee näyttelijä-malli Emily Ratajkowskin kanssa. Asian ovat vahvistaneet Davidsonia lähellä olevat lähteet Us Weekly -lehdelle. Radar-media bongasi parin myös keskiviikkona New Yorkissa.

Brittiläinen huippumalli Emily Ratajkowski nousi julkisuuteen esiinnyttyään yläosattomissa Robin Thicken roisilla Blurred Lines -musiikkivideolla.

Lähteiden mukaan pariskunta on ollut tekemisissä jo parin kuukauden ajan. Yhteen heidät saattoi yhteinen ystävä.

– Pete saa Emilyn nauramaan, ja hän rakastaa sitä, miten fiksu hän on, sisäpiirilähteet kuiskuttelevat.

Molemmat ovat myös eronneet kesällä: 28-vuotias Davidson erosi Kim Kardashianista yhdeksän kuukauden tapailun jälkeen ja 31-vuotias Ratajkowski lopetti neljä vuotta kestäneen avioliittonsa elokuvatuottaja Sebastian Bear-McClardin kanssa. Ex-puolisoilla on noin puolitoistavuotias poika.

Us Weeklyn mukaan Ratajkowski on nauttinut sinkkuudestaan, ja hänet on nähty julkisuudessa aiemmin jopa itsensä Brad Pittin seurassa. Lehden lähteet kuitenkin korostavat kaksikon viihtyneen yhdessä vain ystävinä.

Davidson on sitä vastoin pitänyt matalaa profiilia kesästä lähtien. Us Weekly kertoo miehen hioneen lähinnä urasuunnitelmiaan ja suunnitelleen uutta stand up -materiaalia. Davidson joutui myös hakeutumaan traumaterapiaan sen jälkeen kun Kardashianin ex-mies, räppäri Kanye West, häiriköi pariskuntaa ja lähetteli Davidsonille väkivaltaisia uhkauksia.

Kim Kardashianin ja Pete Davidsonin vajaan vuoden kestänyt seurustelusuhde oli yksi viime vuosien yllättävimpiä julkkisromansseja.

Davidsonin ja Kardashianin suhde herätti runsaasti huomiota, ja pariskunta näyttäytyi yhdessä mielellään.

Eroon ei julkisuudessa kerrotun mukaan liittynyt suurta dramatiikkaa: parin aikataulut eivät vain sopineet yksiin, ja Davidsonin ja Kardashianin kerrotaan pysyneen ystävinä.

Davidson tunnettaneen parhaiten hänen 8 vuotta kestäneestä urastaan viihdeohjelma Saturday Night Livessa. Tämän lisäksi hän on pitkän linjan stand up -koomikko, ja hänet tunnetaan usein itseironisesta ja tunnustuksellisesta tyylistään.

Emily Ratajkowski puolestaan nousi julkisuuteen poplaulaja Robin Thicken Blurred Lines -kappaleen kiistanalaisella videolla, jonka sensuroimattomassa versiossa Thicke ja kappaleessa vieraileva Pharrell Williams esiintyvät yläosattomien naisten keskellä.

Hän on myös esiintynyt erotiikkamallina ja näytellyt noin kymmenessä elokuvassa, joista tunnetuin lienee vuoden 2014 Gone Girl.