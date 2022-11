Mikä on totuus Gisele Bündchenin parisuhdetilanteesta? Huippumalli bongattu kamppailulaji­valmentajansa seurassa

Huippumalli erosi hiljattain jenkkifutarimiehestään ja viihtyi nyt Väli-Amerikassa jujutsuvalmentajansa kanssa.

Huippumalli Gisele Bündchen ja NFL-supertähti Tom Brady olivat aviossa kolmisentoista vuotta. Lapsiakin siunaantui pari: 12-vuotias Benjamin ja 9-vuotias Vivia.

Nyt se kaikki on mennyttä. Bündchen haki avioeroa lokakuun lopulla.

Lehtitietojen mukaan prosessi sujui nätisti, ja ex-puolisot vannoivat hoitavansa roolinsa vanhempina kunniallisesti.

Pitkään ei Bündchen näyttäisi sinkkuäitinä kuitenkaan viihtyvän. Page Six bongasi 42-vuotiaan Victoria’s Secret -kasvon viikonloppuna Väli-Amerikasta Costa Ricasta, missä hän vietti iltaa perheensä jujutsuvalmentajan Joaquim Valenten kanssa.

Perheellä on väkiluvultaan Suomea pienemmässä valtiossa myös kakkosasunto, Page Six kertoo.

Tom Brady ja Gisele Bündchen menivät naimisiin vuonna 2009 ja erosivat vuonna 2022.

Suhde on tosin puhtaasti ammatillinen – ainakin, jos Page Sixin tavoittamia Bündchenin läheisiä uskoo.

Median mukaan Bündchen tutustui Miamissa asuvaan Valenteen puolisentoista vuotta sitten. Hän etsi 12-vuotiaalle Benjaminilleen japanilaisen kamppailulajin opettajaa, ja lopulta äiti itsekin antautui lajille.

Brasilialaismalli on esitellyt uutta urheiluharrastustaan Instagram-tilillään. Myös Joaquim Valente ja hänen jujutsukoulunsa ovat esiintyneet Bündchenin päivityksissä.

Osa Page Sixin tavoittamista Bündchenin läheisistä kuitenkin epäilee, ettei suhteessa sittenkään opiskeltaisi vain itämaisen kamppailun oppeja. He esimerkiksi sanovat lehdelle, että ero Bradysta tapahtui lopulta varsin yllättäen ja nopeasti.

– Kukaan meistä ei tarkalleen tiedä, mitä tapahtui, yksi Page Sixin haastattelemista lähteistä kertoo.

Toistaiseksi pari lienee kyllä harrastanut fyysisyyttä vain kamppailuasut yllään, mutta jonkinlaista aistikkuutta suhteesta on läheisten mukaan havaittu. Bündchen ja Valente esimerkiksi poseerasivat viekoittelevasti yli vuoden takaisessa haastattelussa, jossa malli kertoi innostuksestaan jujutsua kohtaan.

– En aluksi ollut erityisen kiinnostunut lajista. Mutta Kun toin Benjaminin ensimmäiselle tunnilleen ja tapasin Joaquimin, tajusin, että tässähän on kyse paljon muustakin kuin itsepuolustuksesta. Tämä on kokonainen filosofia, Page Six kertoo Bündchenin perustelleen lajivalintaansa.

Toisaalta Bünchen ja hänen valmentajansa eivät olleet reissussa täysin kahden, mikä voisi todistaa suhteen ammatillisuuden puolesta.

Mukana olivat paitsi huippumallin ja jenkkifutarin yhteiset lapset, myös Joaquimin veli Jordan – niin ikään jujutsuvalmentaja.

Valmentajaveljekset reissaavat perheen matkassa kuulemma siksi, koska lapset käyvät kotikoulua ja ottavat näin ollen myös yksityisiä kamppailulajitunteja, lähteet kertovat Page Sixille.

Klaani on siis pistäytynyt perheen Costa Rican -kodissa ennenkin. Nyt se vain sattui tapahtumaan vain paria viikkoa avioeron jälkeen, lähteet väittävät.