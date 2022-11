Uudessa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa järisyttävä muutos: parit eivät mene oikeasti naimisiin

Ensitreffit alttarilla 2.0. on uusi versio juuri päättyneestä suosikkirealitysta. Ohjelma poikkeaa kuitenkin täysin alkuperäisversiosta. Parit eivät edes avioidu.

Ensitreffit alttarilla 2.0. -versiossa on viisi paria, joista yksi on samaa sukupuolta.

Marraskuun lopulla alkava uutuussarja Ensitreffit alttarilla 2.0. on uusi versio jo tutusta ja varsin suositusta parisuhdeohjelmasta, joka päättyi eilen tiistaina. Tällä kaudella kukaan kolmesta avioparista ei jäänyt yhteen.

2.0.-versiossa uutta on esimerkiksi se, että pareja on viisi – yksi pareista samaa sukupuolta – ja jokainen pari muuttaa yhteiseen taloon, toki omiin asuntoihinsa. He tapaavat toisiaan säännöllisesti yhteisillallisilla.

Myös asiantuntijat vaihtuvat, eivätkä he ole lainkaan niin suuressa vastuussa parien valintaprosessissa kuin ohjelman alkuperäisversiossa. He eivät myöskään soittele ja tarjoa pareille tukea kameroiden ulkopuolella.

– Kaikki meidän ja parien väliset tapaamiset näytetään tv:ssä, emmekä ole terapiasuhteessa heidän kanssaan, sanoo ohjelman toinen asiantuntija, seksuaaliterapeutti Essi Vauras.

Uusien asiantuntijoiden ja tuotantoyhtiön yhteistuumin valitsemat pariskunnat kohtaavat toisensa ensimmäisen kerran alttarilla, josta he pääsevät aloittamaan intensiiviset yhdessäolon kuukaudet.

Sarjan asiantuntijat ovat parisuhdevalmentaja Heikki Harju ja seksuaaliterapeutti Essi Vauras.

Merkille pantavaa on se, että parit eivät mene virallisesti naimisiin – toisin kuin alkuperäisversiossa.

– Kaikilla pareilla on formaattiin kuuluva hääseremonia, vaikka heitä ei vihitä juridisesti. Tilaisuuden ikimuistoisuus ja sitoutuminen läheisten edessä pitää seremonian tärkeänä, kertoo ohjelman vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto MTV:lta.

Tuottaja kertoo, että osallistujilta haettiin aivan samoja ominaisuuksia kuin ohjelman alkuperäisversion hakuprosessissa.

– Pareja yhdistäviä tekijöitä ovat luonteenpiirteet, unelmat, elämäntavat, tulevaisuudenhaaveet, arvot ja toiveet unelmakumppanista. Myös ulkoisia mieltymyksiä on testattu.

Toisilleen sopivien parien löytäminen ei ollut tälläkään kertaa aivan yksinkertaista.

– Ei ollut helpointa löytää comboja, mutta osallistujia yhdistää valtava halu ja tahto löytää loppuelämän kumppani, sekä heittäytyminen mukaan matkaan.

Kauden aikana parit joutuvat punnitsemaan välitilinpäätöksien merkeissä sitä, haluavatko he vielä jatkaa yhdessä. Tätä pohdintaa he voivat käydä yhdessä muiden parien kanssa.

– Tilanne on sarjan alkuperäisversioon nähden mielestäni realistisempi, sillä nyt parit voivat saada toisistaan vertaistukea ja tukeutua lähipiiriin, ohjelman asiantuntija, parisuhdevalmentaja Heikki Harju sanoo.

– Parien voi olla jopa helpompi heittäytyä ja sitoutua prosessiin, kun saa jatkuvasti tukea muilta osallistujilta, tuottaja Kuusisto lisää.

Ensitreffit alttarilla 2.0. maanantaina 28.11. alkaen MTV Katsomo ja torstaisin 1.12. alkaen Ava klo 21.00.