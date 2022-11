Kuninkaallinen vävy kertoi tv-ohjelmassa hillittömän tarinan kalsareistaan ja prinsessa Annesta

Mike Tindall kertoi tanssivansa juhlatilanteissa intohimoisesti ja paljasti samalla yksityiskohtaista tietoa kuninkaallisista bileistä.

BRITANNIAN kuninkaalliseen perheeseen kuuluvan entisen rugbypelaajan Mike Tindallin, 44, esiintyminen I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! -seikkailurealityssä herätti maanantaina huvitusta tämän tehtyä ohjelmassa hauskan tunnustuksen kuninkaallisista bileistä.

Tindall myönsi, että hänellä on tapana suorittaa ”liioiteltuja tanssiesityksiä” juhlatilaisuuksissa, ja sanoi repivänsä esitystensä aikana vahingossa vaatteensa, brittilehti Daily Mail kertoo.

Tindall on naimisissa prinsessa Annen tyttären Zara Tindallin eli kuningas Charlesin siskontyttären kanssa. Hänen osallistumisensa ohjelmaan herätti jo etukäteen huolta siitä, millaisia asioita hän saattaisi paljastaa hovin elämästä.

Pariskunta tapasi vuonna 2003. He menivät naimisiin vuonna 2011, ja heillä on kolme lasta.

Puhuessaan vaatetuksesta ohjelman leirillä, Tindall selitti: ”Rakastan pukuja. Ongelmani pukujen kanssa on, että tanssin rajusti häissä... Revin paljon pukuja, housuja ja muuta.”

Tindallin kilpakumppani, koomikko Seann Walsh totesi nauraen: ”Niinpä tietysti”.

– Kun Zaralla oli 70-lukuiset diskoaiheiset 30-vuotis­syntymä­päiväjuhlat, tanssin tanssilattialla puvussa, joka oli melko tiukka. Mikään ei koskaan sovi – minulla on rugbypelaajan jalat ja takamus. Sitten tanssiessani anoppini kanssa tein slutdropin (tanssiliike) hänen edessään, Tindall kertoi.

Slutdrop on tanssiliike, jossa tanssija menee kyykkyyn mahdollisimman matalalle mahdollisimman nopeasti ja ponnahtaa välittömästi takaisin ylös.

– Housuni repeytyivät hänen (prinsessa Annen) edessään. Sattui olemaan niin, että minulla oli tuolloin päälläni bokserit, joissa luki ”nibble my nuts” (vapaasti suomennettuna napsi pähkinöitäni/kiveksiäni)

Prinsessa Annen vastaus oli ollut ytimekkäästi: ”Mielellään en”, minkä jälkeen Tindall oli poistunut takavasemmalle.

Hillitön tarina sai Seannilta ja koomikko Babatúndé Aléshélta raikuvat aplodit.

Kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja ja kirjailija Katie Nicholl totesi aiemmin True Royalty TV:n ohjelmassa, että on ”mahdotonta kuvitella” prinsessa Annen katsovan vävynsä seikkailuja reality-ohjelmassa.

– Tunnen prinsessa Annen... Ajatus siitä, että hän istuisi kannustamassa Mikeä, on täysin mahdoton kuvitella. Luulen, että hän ajattelee: ”Mitä ihmettä hän tekee?”

– Tämä ajatus pyörii luultavasti useimpien vanhempien kuninkaallisten päässä, Nicholl jatkoi.

The Timesin tietojen mukaan Tindall saa osallistumisesta muhkean 174 000 euron korvauksen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuninkaalliseen perheeseen kuuluva henkilö osallistuu reality-ohjelmaan.

– Hän saa ohjelmasta paljon rahaa. Luulen, että tämä kaikki johtaa paljon suurempaan kysymykseen kuninkaallisista ja kaupallistamisesta, Nicholl totesi.

Nichollin mukaan Tindallin osallistuminen reality-ohjelmaan kiteyttää kuningas Charlesin näkemyksen ”kevennetystä monarkiasta”.

Aiemmin Tindall herätti ohjelmassa huvitusta riisuttuaan vaatteensa ja pulahdettuaan uimaan. Vaatteiden alta paljastuivat nimittäin värikkäät ja varsin pienet uimapöksyt.

Juontaja Anthony McPartlin vitsaili, että Tindallilla oli päällään vaimonsa bikinien alaosa.

– Haluan tietää, mitä Zara ajatteli tästä... ”Sinnekö bikinialaosani joutuikin!”

Sarja on Britanniassa valtavan suosittu ja sitä on tehty jo 21 kautta. Vuosien saatossa sarja on aiheuttanut lukuisia kohuja muun muassa kuvauksissa syttyneiden romanssien, kärhämien ja vaaratilanteiden takia.

Suomessa samaista ohjelmaa on esitetty nimellä Olen julkkis... Päästäkää minut pois!