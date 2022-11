Näyttelijä Margot Robbien kylkiluut Vanity Fairin kannessa olivat liikaa – somessa ärähdettiin huoletuttavan trendin paluusta

Moni 90-luvun nuori on kauhuissaan heroin chic -trendin paluusta muotimaailmaan.

Australialaisnäyttelijä Margot Robbie on ollut kahdesti ehdokkaana Oscar-palkinnon saajaksi.

1990-luvulla vallinnut laihuuden ihannointi on palaamassa yhdeksi isoista trendeistä muoti- ja julkkismaailmaan. Marraskuun alussa New York Post julisti otsikossaan: bye-bye booty, heroin chic is back. Sen mukaan kurvit ovat poistumassa muodista, ja anorektinen laihuus yhdistettynä narkkarimaisen kalpeaan ihoon ja tummiin silmänalusiin jälleen ihailun kohteena.

Lue lisää: Huippumuodin uusi trendi on hengenvaarallinen – tässä syy

Tuorein esimerkki trendin paluusta – ja sen aiheuttamasta kritiikistä – saatiin, kun Hollywood-tähti Margot Robbien, 32, tähdittämä Vanity Fair -aikakauslehden kansi julkaistiin. On silmiinpistävää, että vatsa paljaana kannessa poseeraavan Robbien kylkiluut on laskettavissa kuvasta.

Lehden lukijat ovat ilmaisseet kipakan kantansa lehden Instagram-tilillä.

– Rakastan Margotia. Vihaan tätä kuvaa. Älkää viitsikö, Vanity Fair, eräs kommentoi Instagramissa.

– Onko jokin syy, miksi meidän on nähtävä jonkun kylkiluut? Tämä ei ole kivaa, toinen jatkaa.

Useamman kommentoijan mielestä Robbie on upea, mutta vatsan sisään vetäminen täysin turhaa.

– Veikkaanpa, että lehdet ovat tosissaan ottaneet tehtäväkseen tuoda takaisin syömishäiriöt ja ”heroiinivartalon” nousevaksi trendiksi. Ikuisesti Margot-fani, mutta tämä ei välitä oikeaa viestiä.

– Voimmeko olla edistämättä syömishäiriöitä? Luulin, että se loppui kun Victoria’s Secret päätti enkelikampanjansa. Niin kyllästynyt luuta ja nahkaa oleviin lookeihin, yksi tylyttää.

Viime vuonna uutisoitiin, että Victoria’s Secret lopettaa langanlaihojen huippumallien, VS-enkelien, käyttämisen kampanjoidensa keulakuvina. Yhtiön edustaja kertoi tuolloin NY Timesille, että brändin aiemmin lähettämä viesti erityisesti nuorille naisille oli haitallinen ja tuli ”miesten linssien” läpi.

Heroin chic -muotia on vastustanut tiukasti esimerkiksi brittinäyttelijä Jameela Jamil.

– Aion saada heidät polvilleen. Me emme mene takaisin. Sano ei heroin chicille, Jamil kirjoittaa kannanotossaan Instagramissa.

Aihe puhuttaa myös Suomessa. Kirjailija-juontaja Ronja Salmi ruoti ilmiötä Instagram-tilinsä tarinoissa maanantai-iltana.

– En oikeesti jaksa jos kylkiluut tulee taas "muotiin". En ymmärrä miksi näin tyrmäävän kaunis nainen pitää kuvata lehden kanteen siten, että hän vetää vatsaa sisään ja voimme laskea luut hänen rintakehästään. Tässä kuvassa katseen paikka laskeutuu luihin, ei Robbien kasvoihin. Luut ovat tässä pääosassa. Miksi? Salmi kyseenalaistaa.

– Laihuus on tämän kuvan juttu. Kritisoin tätä valintaa, hän täsmentää.

Salmi kirjoittaa, ettei hänen tarkoituksenaan ole kritisoida kenenkään vartaloa, vaan koneistoa ilmiöiden takana. Aiemmin malleja kuoli anoreksiaan, ja muotitalojen laihuusvimmaa jouduttiin suitsimaan lakipykälin.

Salmi mainitsee myös muodokkaasta vartalostaan tunnetun tosi-tv-tähti Kim Kardashianin , jonka laihtuminen nousi otsikoihin alkuvuodesta. Kardashian laihdutti lyhyessä ajassa useita kiloja voidakseen pukea Met-gaalaan ylleen Marilyn Monroen vanhan mekon.

– Kardashianin kylkiluut näkevät sadat miljoonat ihmiset. Niistä voi mielestäni puhua ilman, että henkilöä itsessään häpäisee tai pilkkaa, Salmi kirjoittaa.