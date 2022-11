Laulaja Dua Lipa kiistää esiintyvänsä jalkapallon MM-kilpailuissa – vaatii Qataria toteuttamaan lupauksensa ihmisoikeuksista

Poptähti Dua Lipa kiistää huhut, joiden mukaan hän esiintyisi jalkapallon MM-kisojen avajaisseremoniassa.

Tämän hetken suosituimpiin poplaulajiin lukeutuva Dua Lipa, 27, ei tule esiintymään miesten jalkapallon MM-kilpailuissa Qatarissa, kertoo BBC.

New Rules ja Don’t Start Now -hiteistään tunnettu laulaja kiisti asian Instagramin tarinat -osiossa sunnuntai-iltana.

– Liikkeellä on spekulaatioita, joiden mukaan esiintyisin MM-kilpailuiden avajaisseremoniassa. En ole esiintymässä, enkä ole neuvotellut esiintymisestä siellä, laulaja kirjoitti.

Lehden mukaan Dua Lipa voisi tulevaisuudessa vierailla Qatarissa, jos maa toteuttaisi lupaamansa parannukset ihmisoikeuksiin liittyen.

– Kannustan Englantia etäältä. Rakkaudella, Dua.

Dua Lipa esiintyi Ruisrockissa vuonna 2018.

Dua Lipa tunnetaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajana, joten ei ole ihme, ettei tähti halua esiintyä tämän vuoden MM-kilpailuissa.

Qatarissa on tiukka homoseksuaalisuuden kieltävä laki, ja maassa voi saada seksuaalisen suuntautumisen vuoksi vankilatuomion tai jopa kuolemanrangaistuksen.

Surkean ihmisoikeustilanteen ja vähemmistöjen kaltoinkohtelun vuoksi Qatarissa pidettäviä MM-kilpailuja on kritisoitu jo vuosien ajan, siitä lähtien kun maa sai ne järjestettäväkseen.

Sunnuntaina alkavan MM-kilpailun yllä on myös synkkä varjo, kun julkisuudessa on kerrottu stadioneita rakentamassa olleiden siirtotyöläisten orjuutta muistuttavasti elinoloista. Lukuisten työntekijöiden on kerrottu kuolleen stadionien rakennustöissä.

Myös muun muassa Sir Rod Stewart on kertonut kieltäytyneensä muhkeasta esiintymissummasta.

– Minulle tarjottiin yli miljoona dollaria siellä esiintymisestä. Kieltäydyin, ei olisi oikein mennä, hän on kertonut BBC:n mukaan.