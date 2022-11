James Bondina tunnetun Daniel Craigin hillitön tanssi villitsee somessa

Daniel Craigin tanssikoreografia on sekä järkyttänyt että ihastuttanut faneja.

Craigin epätavanomainen esiintyminen on kirvoittanut netissä keskustelua suuntaan jos toiseen.

Näyttelijä Daniel Craig ei ole jäänyt toimettomaksi jätettyään No Time to Die -elokuvan myötä viime vuonna taakseen 15-vuotisen uransa James Bondina.

Brittitähti on siirtynyt toimintaelokuvien maailmasta hiomaan tanssitaitojaan, joita hän esittelee innokkaasti kieli poskessa tehdyssä vodkamainoksessa, jonka on ohjannut Oscar-palkittu elokuvaohjaaja Taika Waititi, CNN kertoo.

Viime viikolla ensi-iltansa saaneessa yli kaksi­minuuttisessa mainoksessa nähdään hyvin erilainen Craig. Mutrusuisesta ja surusilmäisestä Bond-näyttelijästä kuoriutuu vähitellen videon edetessä totuttua mahtipontisempi ja röyhkeämpi hahmo.

Mainos alkaa kohtauksella, joka voisi olla suoraan 007-elokuvasta. Valkopukuinen Craig seisoo sillalla ja tuijottaa veteen. Tämän jälkeen 54-vuotias tähti pakenee hymyssä suin parrasvaloja autoon ja vaihtaa vaatteet rennompiin päästäen samalla sisäisen tanssitaiturinsa valloilleen.

Luksushotellin tiloissa kuvattu mainos päättyy siihen, että Craig löytää tiensä viinakaapille, josta hän kaivaa pullon Belvedere-vodkaa. Ennen ensipuraisua Craig vielä toteaa: ”Vihdoin”.

Craigin epätavanomainen esiintyminen on kirvoittanut netissä keskustelua suuntaan jos toiseen. Tanssikoreografia on sekä järkyttänyt että ihastuttanut faneja.

Eräs Twitter-käyttäjä kutsui mainosta ”villeimmäksi koskaan näkemäkseen asiaksi”, ja lisäsi, ettei hän voinut uskoa kyseessä olevan Craig.

Toinen tyrmäsi esityksen nolona isä-tanssina.

– Belvederen vodkamainoksen opetus näyttää selkeältä: ”Jos humallut tästä viinasta nolaat itsesi julkisesti ja tanssit isä-tanssin, josta edes Daniel Craig ei pysty tekemään siistiä”.

YouTube-kommenteissa toivottiin, että Craig tavattaisiin seuraavan kerran valkokankaalla kokopitkässä tanssielokuvassa.

– Aivan upeaa!!! Nautin nähdessäni Danielin sulavan, hienostuneen ”Bond”-muotin ulkopuolella. Rakastin tätä niin paljon, eräs hehkutti.

Kehuja sai Craigin vallaton esiintyminen, jota fanit pitivät osoituksena siitä, ettei elokuvatähti ota itseään liian tosissaan.

– Daniel onnistui täysin!

Craigin seuraava elokuva on jatko-osa Rian Johnsonin vuoden 2019 komediadraamalle Knives Out. Craig nähdään uudessa Glass Onion: A Knives Out Mystery -elokuvassa jälleen omalaatuisena etsivänä Benoit Blancina.