Huh, mikä summa! 11 lapsen isä Nick Cannon kertoo, kuinka paljon rahaa elatusmaksuihin uppoaa

Masked Singer -juontaja Nick Cannonista tuli jälleen isä viime viikolla. Tähden yhdestoista lapsi sai nimekseen Beautiful Zeppelin Cannon. Samalla Cannon julkisti, että vauva numero 12 on jo tuloillaan.

The Sun -lehden haastattelema asiantuntija arvioi, että Cannon maksaa jälkikasvustaan elatusmaksuja vuosittain noin kolme miljoonaa dollaria, eli 2,9 miljoonaa euroa.

Nyt Cannon oikoo uutisointia, US Magazine kertoo. Cannon sanoo maksavansa elatusmaksuja roimasti enemmän kuin 3 miljoonaa dollaria.

– Takuulla maksan elatusmaksuja vuosittain enemmän kuin 3 miljoonaa dollaria, Cannon huomauttaa.

Samaan hengenvetoon tähti toteaa olevansa varsin kykenevä elättämään lapsensa, eikä hänen tarvitse turvautua sosiaalietuuksiin.

Nick Cannonilla on 11 lasta kuuden eri naisen kanssa.

Viime viikolla syntyneen pienokaisen äiti on Abby de la Rosa, jonka kanssa Cannonilla on nyt kolme lasta: Beautiful Zeppelin, Zion Moxolydian ja Zillion Heir.

Laulaja Mariah Careyn kanssa Cannonilla on kaksoset Moroccan ja Monroe. Brittany Bellin kanssa Cannonilla on lapset Golden Sagon, Powerful Queen ja Rise Messiah. Bre Tiesin kanssa Cannonilla on yksi lapsi, Legendary Love, ja LaNisha Colen kanssa hänellä on tytär Onyx Ice.

Nick Cannon on perustellut lapsilukuaan sillä, että hänen mielestään ihmisen tehtävä on lisääntyä.

Vauvaonnen lisäksi elämässä on ollut myös musertavaa surua, sillä Cannonin ja Alyssa Scottin poika Zen kuoli ainoastaan viiden kuukauden ikäisenä aivokasvaimeen. Scott ilmoitti viime kuussa olevansa raskaana.

Cannon on aikaisemmin kertonut haastatteluissa kuulleensa runsaasti ihmettelyä lapsiluvustaan ja siitä, kuinka monen naisen kanssa hänellä on perheenlisäystä.

– Ihmiset ihmettelevät, että miten hän saa kaikki nuo naiset raskaaksi. Naiset tekevät päätöksen ja minä seuraan perässä, juontaja selitti.

Cannon on todennut, että on hyvin todennäköistä, että lapsiluku kasvaa entisestään lähiaikoina.

– Voitte lyödä vetoa sen puolesta, että vuonna 2022 lapsia tulee kolme, Cannon sanoi heinäkuussa.

Juontaja on vakuutellut haastatteluissa, että hän on läsnä oleva isä, jolla on aikaa jokaiselle lapselleen.

– Olen läsnä jokaisessa heidän koripallo-otteluissaan ja taistelulajien treeneissä. Ihmiset eivät käsitä, miten kykenen kaikkeen, mutta lapset ovat elämässäni tärkeintä, Cannon vakuutti.