Podcast: Teemu Packalénilta suoraa puhetta raskausajan seksistä ja sen haasteista – "Ajatus tuntui hurjalta"

Teemu Packalén sanoo, ettei hän innostunut seksistä puolison raskausaikana.

Toimittaja Ina Mikkolan vieraaksi Runkkarin ystäväkirja -podcastin tuoreimmassa jaksossa kuullaan ex-vapaaottelija Teemu Packalénin mietteitä seksistä.

Packalén puhuu ohjelmassa suunsa puhtaaksi muun muassa parisuhteesta, seksifantasioista ja erikoisista seksikokemuksistaan.

Mikkola nostaa jaksossa esille tv-ohjelmien kuvaukset ja sen, kaipasiko Packalén seksiä esimerkiksi Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa.

– Mites kun pääsit sieltä? Mikkola kysyy ja tiedustelee, halusiko Packalén heti seksiä kotiin päästyään.

– Ei, oli semmoinen puheripuli. Mun puolisohan oli siis ihan viimeisillään raskaana, Packalén vastaa.

– No joo, siinä ei sit olla silleen... Mikkola aloittaa.

– Toikin on hauska juttu. Tästä voidaan ottaa aasinsilta raskaana olemiseen ja seksinharrastamiseen, Packalén aloittaa.

Packalén sanoo podcastissa, että hänen ja hänen puolisonsa Eevi Teittisen halut eivät kohdanneet raskausaikana.

– Mun puoliso oli ihan kinkynä, että pitäisi koko ajan. Mulle se tuntui ajatuksena hurjalta. Mietin, et mun skidi on siellä ja sit se näkee ja kuulee... Packalén sanoo.

– Puoliso sanoi, ettei se kuule tai näe. No miks sä sit soitat sille koko ajan klassista musiikkia? Koska teillä on se suhde. Loppuuko se suhde siinä kohtaa, kun mennään makkariin? Packalén naurahtaa.

Ina Mikkola purskahtaa nauruun kuunnellessaan Packalénin kertomusta.

Hän kuvailee pyöritelleensä päässään ajatuksia, että entä jos vauva kuulee ja näkee vanhempiensa petipuuhat.

– Se tuntui musta tosi vaikeelta. Siitä tuli jopa kiusallista, ex-vapaaottelija kuvailee raskausajan seksiä.

– Onhan toi tosi sympaattista, et sä ajattelet vauvan näkevän, kun te harrastatte seksiä, Ina Mikkola kihertää podcastissa.

– Sitä se puolisokin nauroi, että et oo noin nuija. Mut se ajatus oli mun päässä, en vaan pääse siitä.

– Onnistuiko kuitenkin raskausajan seksi? Mikkola tiedustelee.

– Nipin napin. Siinä tuli loppuajassakin se, että oli niin iso maha, ettei perussaarnaaja onnistunut, Packalén naurahtaa.

Packalénin ja Eevi Teittisen esikoinen syntyi marraskuussa 2021 keskosena. Samana päivänä Packalén ilmoitti heittävänsä ammattilaisuransa hanskat naulaan.

Päätös uran lopettamisesta oli menestystä niittäneen Packalénin mukaan ”äärettömän vaikea”.

– Urheilu on ollut iso osa identiteettiäni. Vauva syntyi, ja lopetin urani, niin olen ollut aika yksin sen asian kanssa. Lähipiirissä on vain todettu, että ”ai sä lopetit urasi”, Packalén on kertonut.

Teemu Packalénin ja Eevi Teittisen esikoinen syntyi viime marraskuussa.

Packalénin mukaan hän olisi voinut jatkaa uraansa, mutta terveys meni edelle.

– Se oli mielettömän iso päätös, mutta haluan olla lapselleni sellainen faija, joka ymmärtää jotakin ja pystyy toimimaan esimerkkinä. Tietenkin haluan myös esimerkilläni näyttää tulevalle sukupolvelle ja kamppailu-urheilijoille, että se raja kannattaa itse vetää.

Runkkarin ystäväkirja on kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.