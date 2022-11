Brittihovin vävyn Mike Tindallin pienet uikkarit hämmästyttivät tosi-tv-ohjelmassa – juontaja naljaili avoimesti

Juontajat hämmästyivät Tindallin värikkäistä uimahousuista.

Britannian kuninkaalliseen perheeseen kuuluvan Mike Tindallin, 44, uimahousut ovat hämmästyttäneet I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! -seikkailurealityssä. Suomessa ohjelmaa on esitetty nimellä Olen julkkis... Päästäkää minut pois!

Juontajat Anthony McPartlin ja Declan Donnell hämmästyivät, kun entinen rugby-pelaaja riisui vaatteensa ja pulahti uimaan. Vaatteiden alta paljastuivat nimittäin värikkäät ja varsin pienet uimapöksyt.

– Kerronpa, mikä tuli shokkina, juontaja Ant vitsaili Daily Mailin mukaan.

Ant jatkoi huulenheittoaan arvellen kyseessä olevan Miken vaimon, prinsessa Annen tyttären Zara Tindallin bikinien alaosa.

– Haluan tietää, mitä Zara ajatteli tästä... ”Sinnekö bikinialaosani joutuikin!”, juontaja jatkoi vitsailuaan.

Sarja on Britanniassa valtavan suosittu ja sitä on tehty jo 21 kautta. Vuosien saatossa sarja on aiheuttanut lukuisia kohuja muun muassa kuvauksissa syttyneiden romanssien, kärhämien ja vaaratilanteiden takia.

The Timesin tietojen mukaan Tindall saa osallistumisesta muhkean 174 000 euron korvauksen. Tindallin osallistuminen ohjelmaan on herättänyt hämmästystä Britanniassa, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuninkaalliseen perheeseen kuuluva henkilö osallistuu reality-ohjelmaan.

Tindall sanoi The Sunin haastattelussa odottavansa innolla tv-ohjelman kuvauksia.

– Tämä tulee olemaan varmaan pisin aika, jonka olen ollut ilman minkäänlaista yhteydenpitoa ulkomaailmaan, Tindall sanoi.

I’M A CELEBRITY -formaatissa joukko julkisuuden henkilöitä lähetetään viidakkoon, jossa heidän pitää selviytyä puolitoista kuukautta. Julkkikset kisaavat joka päivä tehtäväsarjoissa, keräten pottia heidän valitsemilleen hyväntekeväisyyskohteille.

Kauden lopuksi yksi kilpailija kruunataan viidakon kuninkaaksi tai kuningattareksi.