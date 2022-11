Vappu Pimiä lätkäisi Teemu-puolisolleen porttikiellon TTK-lähetyksiin –suosikkiohjelmalla silmiinpistäviä vaikutuksia perhearkeen

Tanssii tähtien kanssa -kilpailu huipentuu tänä viikonloppuna finaalilähetykseen. Ohjelman pitkäaikainen juontaja Vappu Pimiä muistelee omaa tanssimatkaansa, saamaansa palautetta ja kertoo, miten suosikkipesti vaikuttaa perheen elämään.

Mennään kevääseen 2008. Tuolloin juontaja Vappu Pimiä kilpaili itse Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kolmannella kaudella. Kuudenneksi sijoittunutta Vappua koutsasi Jani Rasimus.

Putoaminen kilpailusta oli Vapulle kova paikka. Se oli myös yllätys, sillä Vappu ja Jani saivat illan kolmanneksi parhaat pisteet valssistaan.

– Kyllä tässä ovat menneet niin yöunet kuin ruokahalukin, Vappu totesi seuraavana päivänä.

Vappu ja Jani vuonna 2008.

Millaisena muisto näyttäytyy nyt, 14 vuoden jälkeen?

– Tipuin tietenkin liian aikaisin, mutta niinhän kaikki sanovat. Itse asiassa Ilta-Sanomien lööppi huusi maanantaiaamuna, että ”oikeusmurha!”. Sitä en unohda koskaan, Vappu nauraa.

Tanssikokemus oli liian aikaisesta putoamisesta huolimatta mieleenpainuva.

– Sehän oli ihan mieletöntä, Vappu tarkentaa.

– Sitten kun tipuin, niin mähän vain itkin. Itkin sitä, että jouduin jättämään sen yhteisön ja itkin sitä, että putosin, sillä olen aika kilpailuhenkinen ihminen.

Vapun kanssa kilpailivat ravintoloitsija Sikke Sumari, oopperalaulaja Jyrki Anttila, laulaja Jimi Pääkallo, näyttelijä Merja Larivaara, juontaja Joonas Hytönen, silloinen kansanedustaja Antti Kaikkonen, opettaja Tuuli Matinsalo, näyttelijä Nicke Lignell ja kisan voittanut laulaja Maria Lund.

– Puhun edelleen siitä porukasta aikuisten rippileirinä. Tutustuttiin tosi hyvin esimerkiksi Joonas Hytösen kanssa. Istuttiin vierekkäisissä maskituoleissa ja löydettiin sellaista hengenheimolaisuutta, että Joonas on tänä päivänäkin yksi parhaista ystävistäni.

Vappu astui tanssiestradille radiojuontajan pallilta. Hän juonsi muun muassa Voicella omaa nimeään kantanutta iltapäivälähetystä.

– Olin tehnyt suoria lähetyksiä ennenkin ja juontanut Big Brotheria, mutta TTK oli ihan eri asia, koska täytyi tanssia. Mulla meinasi tulla oksennus ennen ensimmäistä suoraa lähetystä. Muistan, kuinka olin kyykyssä suihkuhuoneen lattialla ja voin pahoin.

Vapun TTK-matkaan liittyi myös pienoinen skandaali, kun lehdet huomasivat, että hänellä on tanssitausta.

– Olin mä vetänyt aikaisemmin jumppatunteja ja tanssinut disco- ja showtanssia. Tavallaan huvittavaa, että asia nostettiin esille. Kisassa oli kuitenkin mukana musikaalitähtiä ja näyttelijöitä, jotka tanssivat työkseen. On se vähän eri asia kuin mun teiniajan tanssimiset.

Kun Vapun tanssit loppuivat, hän sai pian soiton tuotantoyhtiöltä. Tällä kertaa parketin reunalla tarvittaisiin ammattijuontajaa.

– Silloin kun mä tanssin, niin Lenni-Kalle Taipale oli vielä pianistina. Hän sanoi jotenkin hauskasti olevansa varma, että musta tulee ohjelman juontaja seuraavalle kaudelle. Voin sanoa rehellisesti ja käsi sydämellä, että sellainen ei käynyt pienessä mielessäkään.

Juontajapesti räjäytti potin ja ampui Vapun lopullisesti suomalaisten tv-tähtien taivaalle.

– Onhan TTK tänäkin päivänä Suomen suurin tv-ohjelma, mutta silloin aikoinaan katsojaluvut olivat ihan käsittämättömiä. Jokaisella jaksolla oli lähemmäs kaksi miljoonaa katsojaa. Olihan se hämmentävää päästä sellaiseen mukaan, Vappu huokaisee.

– Sitten kun meni vaikka autokorjaamoon, lounasravintolaan tai minne tahansa, niin kaikki tunnistivat.

Osasitko suhtautua uuteen tilanteeseen?

– Eihän siinä sen kummempaa. Tervehdin ihmisiä, että moikka moi.

Julkisuus haittasi lopulta enemmän Vapun ystäviä kuin häntä itseään. Tästä on tarinakin:

– Muistan sellaisen tilanteen, että oltiin lähdössä viettämään polttareita lapsuudenkavereiden kanssa. Mimmit ehdottivat, että mennään risteilylle Tallinnaan. Sanoin heille, että mennään vaan, mutta älkää sitten ärsyyntykö, kun ihmiset ympäröivät minua. He epäilivät, että onko mulla noussut kusi päähän?

Pitikö Vapun ennustus paikkansa? Otetaanpa suora leikkaus laivan tanssilattialle.

– Siellä niitä ihmisiä kuule oli ja ystävät olivat ärsyyntyneitä. Ja minua kuvattiin koko ajan.

Ernest Lawson ja Vappu Pimiä Roosa nauha -lähetyksessä.

Vappu on ottanut juontajapestinsä koko ajan vakavasti. Käsissä ei ole lunttilappuja, eikä edessä prompteria, vaan kaikki juonnot opetellaan ulkoa.

– Ihmiset luulevat, että me heitämme hatusta niitä juttuja. Sitä he eivät tiedä, että suurin osa on käsikirjoitettua. Reaktiot ovat tietysti spontaaneja, jos tanssilattialla tapahtuu jotain yllättävää.

Aina suora lähetys ei mene putkeen.

– Onhan sitä kaikkea tapahtunut. Jos unohdan jotain, niin sanon siihen suoraan, että ”apua, nyt meni sanat sekaisin”. Kun sen tekee luonnollisesti, ihmiset hyväksyvät pienet mokat. Olen aika pedantti työasioissa, eli kyllä mä ruoskin sitten jälkeenpäin itseäni.

Kahden tunnin suorasta lähetyksestä ei hetkessä toivu. Adrenaliini häipyy verestä vasta myöhemmin. Henkinen rääkki on yhtä kova kuin fyysinen suoritus.

– Mä pyrin pitämään itseäni hyvässä fyysisessä kunnossa. Se auttaa palautumiseen. Jos vain mahdollista, pyrin pitämään lähetyksen jälkeisen maanantain vapaana. Menen aamulla nyrkkeilytreeneihin. Se putsaa ja tyhjentää pään.

TTK-lähetyksessä on aina totuttu näkemään glamouria. Tanssijat, juontajat ja tuomarit nähdään joka sunnuntai mitä upeimmissa asuluomuksissa. Puvut myös puhuttavat, niin lehtiä kuin katsojiakin.

– Puvut kuuluvat tämän ohjelman formaattiin. En saa muiden juontokeikkojen asuista koskaan niin paljon palautetta kuin TTK-asuista. Meillähän on se pointti, että tehdään erilaisia lookeja ja tyylejä. Välillä on räväkämpää, välillä joku teema, välillä tosi klassista menoa. Tehdään kuitenkin tv-show’ta.

– Puvustamossa on käytössä ihan oma ”palautebarometri”. Tiedämme jo etukäteen, että jos ei ole kulmakarvoja, niin kyseinen barometri huutaa tietyn ikäryhmän keskuudessa punaisella. Sitten kun on tukka hienosti ylhäällä ja kampaus kunnossa, niin barometri on vihreällä, Vappu nauraa.

Aina palaute ei ole mukavaa luettavaa.

– Itse en laittaisi kenellekään viestiä, että olipa sulla ruma mekko, mutta mulle saa näköjään laittaa. Sieltä sitä tulee, että oli niin ruma meikki ja hyi kamala, millainen puku.

– Tavallaan ymmärrän sen, että minua arvostellaan kotisohvalta käsin. Se kuuluu tähän ammattiin. Itse olen ottanut sen linjan, etten koskaan arvostele muiden ihmisten ulkonäköä – varsinkaan lasteni kuullen.

Puvuissaan Vappu yrittää mahdollisuuksien mukaan tuoda esiin myös suomalaisten vaatesuunnittelijoiden töitä.

– Se voi toimia monelle inspiraation lähteenä. Sain vasta viestin, että kenen puku mulla oli päällä Roosa nauha -lähetyksessä? Viestin laittaja halusi itselleen samanlaisen.

Viime kauden päätteeksi TTK-väki sai surullisia uutisia. Pitkäaikainen juontaja Mikko Leppilampi päätti jättää pestin ja keskittyä näyttelijän työhön.

Vappu ja Mikko olivat hitsautuneet tiiviiksi työpariksi vuosien saatossa.

Millaisia ajatuksia Mikon lähtö sinussa aiheutti?

– Hänen kanssaan meillä oli vähän kuin platoninen avioliitto. Tunsimme toisemme jo ennen kuin aloimme juontaa TTK:ta. Mikko ja mun mieheni tunsivat toisensa myös entuudestaan. Vietettiin aikoinaan paljon hauskoja iltoja, ja ollaan käyty yhdessä Thaimaassa.

– Eli oli se aikamoista, kun ystävä lähtee siitä viereltä pois. Ymmärrän myös täysin Mikon ratkaisun ja musta on hienoa, että hän saa keskittyä siihen mitä rakastaa.

Aivan yllätyksenä Mikon päätös ei Vapulle tullut.

– Kyllä mä näin sen Mikon kipuilun ja onhan hän itsekin siitä puhunut ihan julkisesti. Sanoin Mikolle, että joskus pitää hypätä rotkoon ja luottaa sydämen ääneen. Ja jos tätä työtä ei voi tehdä sata lasissa, niin teet väärin itseäsi, yleisöäsi ja ohjelmaa kohtaan.

Entäpä Vappu itse? Kuinka kauan hän aikoo pysyä tanssilavan reunalla?

– Otan hetken kerrallaan. Sitähän ei koskaan tiedä, mitä tuleman pitää. Nythän mulla on tavallaan uusi rooli ja uudet haasteet, kun olen parketin puolella ja Ernest (Lawson) tekee tanssijoiden haastattelut. Siellä tuomareiden edessä tulevat aina ensimmäiset ja vahvimmat reaktiot. Se on aina jännä tilanne.

– Meillä sujuu Erkun kanssa tosi hienosti. Erkku on ihan super.

Aina kun uusi tanssikausi starttaa, Vapun perheessä istutaan entistä tarkempina kalenterin äärellä.

– Kyllä tämä vaikuttaa paljon meidän perheen elämään, koska muuten meidän arki on aika säännöllistä. Lähtökohtaisesti olen arki-illat kotona. Mulla ei ole mitään omia harrastuksia iltaisin, ellen ota juontokeikkoja.

– Laitan kotiruokaa ja meillä syödään joka ilta yhdessä, eikä pöydässä saa olla puhelimia tai muita älylaitteita.

– Teemu on töissä jenkkifirmassa, niin hän aloittaa illalla uuden työpäivän. Ei mua haittaa, etten käy tanssitunneilla, joogassa tai elokuvissa. Tykkään olla perheen kanssa. Ja lapset ovat pieniä vain hetken. Siitä pitää nauttia nyt.

Vappu koettaa tarttua hetkeen, sillä aina elämä ei ole ollut yhtä seesteistä.

– Mä just nauroin, kun Facebookissa tuli vastaan vanha muisto, jossa mulla on kaksiviikkoinen rintarepussa, ja pilkon samalla vihanneksia keittokirjani ruokakuvauksia varten.

– Yksi ystävä tuli silloin käymään ja muistan kuinka järkyttynyt hän oli siitä touhusta. Mutta niin siitäkin ajasta selvittiin, eikä siinä ollut sen kummempaa.

Sinusta on tehty vuosien aikana vaikka millaisia otsikoita. Pitävätkö kaikki paikkansa?

Vaikkapa se, jossa kerrot, ettei teillä käy syksyisin lainkaan vieraita, koska on niin kiire?

– Eihän meillä arkena juuri koskaan käy ketään kylässä lasten kavereita lukuun ottamatta. Otsikko pitää kyllä paikkansa. Viikonloppuna mun pitää keskittyä töihin, eli olen sanonut esimerkiksi siskolle ja sen perheelle, että voitte tulla perjantaina, mutta lähdette lauantaina aamupalan jälkeen, Vappu nauraa.

Entäpä otsikko, jossa sinun kerrotaan katsovan sunnuntain jakson aina lähetyksen jälkeen?

– Kyllä. Katson sen joka kerta. Tiedän, että juontajissa on monia koulukuntia ja tiedän kollegoja, jotka eivät pysty katsomaan omaa esiintymistään jälkeenpäin. Mulla se kuuluu työhön. Olen itseni pahin kriitikko ja haluan katsoa, jos mokasin jotain.

Olet myös sanonut, että miehesi Teemu ei saa enää tulla suoriin lähetyksiin, koska hän töppäili aikoinaan siellä?

– Totta. Ei saa tulla. Teemu jäi kerran juttelemaan Duudsonien kanssa ja se juoruaminen meni vähän pitkäksi. Sitten hän juoksee omalle paikalleen parketin poikki ihan viime sekunneilla. Me seisoimme siinä jo Mikon kanssa valmiina juontamaan ja Teemu laukkaa siitä edestä. Sanoin hänelle, että nyt on parempi, että pysyt poissa mun työpaikalta. Sähän laitat ihmisten pasmat täällä ihan sekaisin, Vappu nauraa muistolle.