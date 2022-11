Keskisuomalainen julkaisi räppäri Gettomasan eli Aleksi Lehikoisen ja toimittajan käymän vauhdikkaankuuloisen keskustelun sellaisenaan. Toimittajan mukaan se oli oikea ratkaisu ja hyväksi kaikille osapuolille.

Jyväskyläläinen rap-artisti Gettomasa on julkaisssut viisi studioalbumia.

RÄPPÄRI Gettomasan, oikealta nimeltään Aleksi Lehikoisen, haastattelu Keskisuomalaisessa herätti runsaasti keskustelua Twitterissä viikonlopun aikana.

"Siis äijä! Oot sää vittu tosissas?" – Gettomasa tylytti Keskisuomalaisen haastattelussa toimittajan ja koko lehden -otsikolla julkaistu haastattelu on sangen poikkeuksellinen.

Keskisuomalainen julkaisi erikoisen kysymys-vastaus-tyyppisen haastattelun sunnuntaina sekä printtilehdessään että verkkosivuillaan. Haastattelusta käy nopeasti ilmi Gettomasan turhautuminen toimittaja Jemo Kettusen kysymyksiin.

– Ootsää, ootsää ikinä kuullu musta mittään? IKINÄ?, räppäri huudahtaa haastattelun puolivälissä toimittajalle.

Ilta-Sanomat tavoitti jutun tehneen toimittajan maanantaina.

Yllätyitkö asiasta nousseesta kohusta?

– Osittain, joo. Tiesin kyllä juttua tehdessä, että hittihän tästä tulee, mutta oletin pienempää hittiä.

Gettomasa ei haastattelun edetessä vastaa Kettusen kysymyksiin, vaan hän kritisoi toimittajaa taustatyön puutteesta.

Räppärin mukaan hän on sen verran tunnettu artisti, ettei hänen tulisi enää kertoa perusasioita itsestään.

– Ensin tuli shokki, että apua, mitä tapahtuu? Kettunen kertaa haastattelutilannetta.

– Uskon, että jokaiselle toimittajalle tulee joskus niitä hetkiä, kun asiat menee päin prinkkalaa. Sitten ajattelin, että tämä on nyt tällainen keskustelu, ja yritin pitää sitä vain raiteillaan – ettei menisi enempää tunteisiin ja ryhdy esimerkiksi itse hiillostumaan.

Jutun julkaisua Kettunen ei ihmeemmin miettinyt.

– Litteroin haastattelun tuoreeltaan. Yleensähän haastattelussa häivytän toimittajan kysymykset ja kirjoitan jutun auki. Nyt kun litterointi oli edessäni, ajattelin, että millä teen tästä paremman? Tajusin, että nyt on kultakimpale edessä. Enteriä vaan ja juttu toimitukseen.

Pitääkö toimittajan tuntea haastateltavansa koko tuotanto alusta loppuun?

– Tämä on hyvä kysymys, että mikä on toimittajan taustatietojen taso? Nyt jengi arvuuttelee asiaa, mutta sisälukutaito puuttuu. Tietysti riippuu myös, että mihin mediaan kirjoittaa. Erikoistoimittajana spesifit aiheet pitää tietää läpeensä, mutta nyt tehtiin juttua sanomalehteen ihan peruslukijoille. Silloin on syytä ”kysyä tyhmiä” ja johdattaa sitä juttua eteenpäin.

Olivatko haastattelun tapa ja ns. tyhmät kysymykset tahallinen tapa provosoida Gettomasaa?

– Ei millään tavalla.

Olisitko jälkikäteen ajatellen tehnyt mitään eri tavalla?

– Tämähän meni ihan fantastisesti. Tuli hieno juttu, lehti sai lukijoita ja Gettomasa sai mainosta, mitä ei rahalla saa. Tässä voittivat kaikki.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantaina Gettomasan edustajan, jonka mukaan räppäri ei aio kommentoida asiaa.