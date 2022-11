Suvi Pitkänen kuulee suru-uutisen veljensä kohtalosta tv:ssä – murtuu kyyneliin Gossip Moms -jaksossa

Suvi Pitkäsen veli menehtyi maaliskuussa, kun Pitkänen oli matkalla Dubaissa. Pitkänen kertoo surustaan avoimesti uudessa Gossip Moms -jaksossa.

Tänään julkaistussa Gossip Moms -ohjelman jaksossa nähdään surullinen hetki, kun tosi-tv-tähti ja DJ Suvi Pitkänen saa kuulla Toni-veljensä kuolemasta.

Pitkänen on juuri matkalla Dubaissa, kun hän saa ensin kuulla veljensä joutuneen saattohoitoon.

– On tämä ollut pitkään tiedossa, hänellä on ollut sellainen erittäin vakava sairaus jo useita vuosia. Tätä päivää on osattu pelätä, Pitkänen kertoo kameralle.

Pysäyttävä uutinen saa Pitkäsen pohtimaan sitä, ettei hän halua uskoa asiaa todeksi. Tosi-tv-tähti kertoo veljensä käyneen kuoleman rajamailla aiemmin ja Pitkänen haluaisi uskoa, että niin kävisi tälläkin kertaa.

Myöhemmin jaksossa Pitkänen kertoo surullisen uutisen, sillä rukouksista huolimatta hänen veljensä oli kuollut edellisenä yönä.

– Eilinen meni kokonaan ohi. En pystynyt tekemään yhtään mitään muuta kuin olemaan videoyhteydessä perheeseeni. Halusin olla hetkessä läsnä.

Suomeen Pitkänen ei olisi ehtinyt ajoissa, vaikka olisikin yrittänyt saada itselleen lentoja.

– Jotenkin halusin uskoa, että hän olisi selvinnyt tästä. Mutta hän ei sitten selvinnyt.

Suru-uutinen iskeytyy kunnolla tajuntaan vasta, kun Pitkänen palasi takaisin kotiinsa Suomeen. Koskettavassa kohtauksessa Pitkänen murtuu täysin, kun hänen mielensä alkaa ymmärtämään, mitä todella on tapahtunut.

– Pystyin siellä Dubaissa peittämään kaiken. Olla silleen, että mulla on kaikki ihan fine. Nyt en täällä enää pysty, Pitkänen kertoo itkien.

Suvi Pitkänen on kuvannut elämäänsä kahden lapsen äitinä Gossip Moms -sarjaa varten.

Pitkänen kertoi lokakuussa IS:n haastattelussa halunneensa kuvata ohjelmaan avoimesti yksityiselämänsä kipukohtiakin.

– Kun päätin lähteä mukaan ohjelmaan, halusin olla täysin aito ja näyttää todellista elämääni. En kuitenkaan tiennyt ja osannut varautua siihen, mitä vuoden aikana tulisi tapahtumaan, Pitkänen on sanonut.

Hän on kertonut kuvanneensa sarjaan sellaisia puolia itsestään, joita hän ei ole aiemmin julkisuudessa näyttänyt.

– En ole itkenyt tai puhunut näin henkilökohtaisia asioita. Nyt olen laittanut kameran päälle silloin, kun olen henkisesti romahtanut.

