48-vuotias suosikkijuontaja havahtui outoon oireeseen kesken kuvausmatkan – kuuli pian lohduttoman diagnoosin

Diagnoosin selvittyä brittijuontajalla arvioitiin olevan puoli vuotta elinaikaa jäljellä.

Britannialainen tv-juontaja Jonnie Irwin, 48, sairastaa terminaalivaiheeseen edennyttä keuhkosyöpää. Tähän asti juontaja on halunnut pitää sairautensa yksityisasiana, mutta kertoo nyt voinnistaan Hello-lehden haastattelussa.

Irwin kertoo, että syöpä on levinnyt aivoihin.

– En tiedä, kuinka kauan (aikaa) minulla on jäljellä, mutta yritän pysyä positiivisena ja sillä asenteella, että elän syövän kanssa, en kuole siihen.

Irwinillä on vaimonsa Jessican kanssa kolme lasta: 3-vuotias Rex ja 2-vuotiaat kaksoset Rafa ja Cormac. Aiemmin Irwinillä ei ollut tapana tehdä suunnitelmia, mutta nyt hän muuttanut mielensä.

– Haluan luoda muistoja ja vangita hetkiä perheeni kanssa, koska todellisuus on, että poikani tulevat kasvamaan tuntematta isäänsä ja se särkee sydämeni, Irwin sanoo.

Irwin tunnetaan suositun Unelma-asunto auringon alta -sarjan juontajana. Brittisarjassa seurataan ihmisiä, jotka etsivät asuntoa lämpimämmistä ja aurinkoisemmista maisemista. Suomessa sarjaa esittää MTV.

Irwin oli kuvaamassa sarjaa elokuussa 2020 Italiassa, kun huomasi ensimmäisiä merkkejä siitä, ettei kaikki ollut hyvin: hänen näkökenttänsä sumeni autoa ajaessa. Pian testitulokset paljastivat, että Irwin oli sairastunut keuhkosyöpään, joka oli levinnyt aivoihin.

Lääkärit arvioivat, että Irwinillä olisi puoli vuotta elinaikaa. Diagnoosin saatuaan juontaja meni kotiin ja kertoi vaimolleen, että tämän tulisi pärjätä tulevaisuudessa omillaan.

– Se oli musertavaa. En pystynyt muuta kuin pahoittelemaan.

Lääkkeiden ja kemoterapian ansiosta Irwinin elämä on jatkunut ennustetta pidemmälle. Juontaja on jatkanut työntekoa niin paljon kuin suinkin, mutta on halunnut pitää syöpädiagnoosinsa tätä ennen vain lähipiirin tietona. Nyt hän haluaa kertoa sairaudestaan julkisesti, sillä salailu alkoi tuntua taakalta.

– Jonain päivänä tämä saa minut. Mutta teen kaikkeni pitääkseni sen päivän mahdollisimman kaukana. Olen sen velkaa Jessille ja pojillemme.

Irwin haluaa rohkaista ihmisiä ottamaan henkivakuutuksen, jollaisen hän itse otti kaksosten synnyttyä.

– Siitä on ollut paljon apua, ja jättäessäni tämän planeetan tiedän, että Jess ja pojat saavat asua talossa, joka on kokonaan maksettu, ja heillä on pankissa hieman rahaa elämiseen.