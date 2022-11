Jutun muoto kertoo paljon haastateltavasta ja haastattelutilanteesta, sanoo Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola.

Räppäri Gettomasan, oikealta nimeltään Aleksi Lehikoisen, haastattelu Keskisuomalaisessa on herättänyt runsaasti keskustelua Twitterissä.

Keskisuomalainen julkaisi erikoisen kysymys-vastaus -tyyppisen haastattelun sunnuntaina sekä printtilehdessään että verkkosivuillaan. Haastattelusta käy nopeasti ilmi Gettomasan turhautuminen toimittaja Jemo Kettusen kysymyksiin.

– Ootsää, ootsää ikinä kuullu musta mittään? IKINÄ?, räppäri huudahtaa haastattelun puolivälissä toimittajalle.

Lue lisää: Gettomasan erikoinen haastattelu Keski­suomalaisessa hämmentää – ”ootsää ikinä kuullu musta mittään?”

Ilta-Sanomat kysyi Keskisuomalaisen vastaavalta päätoimittajalta Pekka Mervolalta, miten toimituksessa nähtiin Gettomasan käytös haastattelutilanteessa.

– Ei meillä siihen ole näkemystä. Hän on vastannut kysymyksiin ja toimittaja on kysynyt, Mervola sanoo.

Keskisuomalainen kertoo julkaisseensa haastattelun poikkeuksellisesti sellaisenaan, mahdollisimman pienellä toimituksellisella puuttumisella kieliasuun tai sisältöön.

– Juttu on purettu nauhalta. Mitään muuta kuin mahdollisia tankkauksia tai änkytyksiä ei ole poistettu litteroidessa, vastaava päätoimittaja sanoo.

Päätoimittajan mukaan sensuroimaton haastattelu päätettiin julkaista sellaisenaan, koska se voi olla kiinnostava.

– Se varmasti kertoo paljon haastateltavasta ja tilanteesta.

Artikkeli on kiinnostanut kohtalaisesti Keskisuomalaisen lukijoita, Mervola arvioi.

– Gettomasa on paikallinen taiteilija, joten totta kai hän kiinnostaa meidän lukijoita ja tämä juttu myös.

Räppärin haastattelu ei ole maksumuurin takana, mutta se ei Mervolan mukaan ole mitenkään harvinaista.

– Meillä paikallinen sisältö on maksumuurin takana ja yleinen on vapaalla puolella. Määrällisesti suurin osa sisällöstä on vapaalla puolella.

Päätoimittaja ei ota kantaa Gettomasan kritiikkiin siitä, että Keskisuomalaisen toimittaja olisi tehnyt huonosti taustatyönsä. Haastattelun edetessä räppäri ei enää vastaa kysymyksiin, vaan huomauttaa, että hän on niin tunnettu artisti, ettei hänen pitäisi enää joutua kertomaan perusasioita itsestään.

– Meillä on Keski-Suomessa tämmöinen äijä, joka laittoi just Suomen top kymppiin seittemän biisiä, ja Emman voitto, ja mulla on kaikkee – mää oon ehkä tän vuoden kuunnelluin suomalainen sooloartisti, ja multa on tullut ihan uskomattoman menestyksen saattelema levy! Ja sit sää soitat mulle ja kysyt, että onko se tullut ulos jo!, Gettomasa tylyttää jutussa toimittajaa.

Ilta-Sanomat yritti tavoittaa Gettomasaa kommentoimaan kohua. Artistin tiedottaja vastasi, ettei räppäri kommentoi asiaa ainakaan enää sunnuntai-iltana.