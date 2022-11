Vakavasti sairastunut Christina Applegate palasi julkisuuteen – tältä hän näyttää nyt

Christina Applegate sai viime vuonna MS-diagnoosin. Nyt hän ansaitsi tähden Hollywoodin Walk of Famella.

Näyttelijä Christina Applegate, 50, palasi maanantain parrasvaloihin pitkän tauon jälkeen. Applegate sai tähden Hollywoodin Walk of Famelle ja tunnustusta juhlittiin näyttävästi Los Angelesissa.

Applegatella oli tukenaan keppi.

Muuten kuvat puhukoot puolestaan: Applegate oli hyväntuulinen ja hyvinvoivan näköinen vakavasta sairaudestaan huolimatta.

Hymy oli herkässä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Applegate on nähty julkisuudessa sen jälkeen kun hänellä diagnosoitiin MS-tauti viime vuonna.

Näyttelijätär Linda Cardellini poseerasi paljasjalkaisen Christina Applegaten kanssa.

Walk of Fame -seremonia oli tarkoitus järjestää jo vuonna 2020, mutta korona siirsi juhlallisuuksia.

– Ihmiset näkevät minut nyt ensimmäistä kertaa sairaana ja se on todella vaikeaa. Minulle tähden saaminen kaksi vuotta sitten olisi ollut parempi juttu, Applegate kertoi Variety-lehdelle ennen seremoniaa.

Näyttelijä on aiemmin puhunut kaunistelematta siitä, miten paljon hänen elämänsä on muuttunut diagnoosin jälkeen. Hän kertoi marraskuun alussa New York Timesille, että työskentely sairastumisen jälkeen on ollut haastavaa.

Applegate sanoi joutuneensa käyttämään pyörätuolia Dead to Me -sarjan viimeisen kauden kuvauksissa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmiset näkevät minut sellaisena kuin olen. Olen lihonut 18 kiloa, enkä voi kävellä ilman tukea. Haluan ihmisten tietävän, että olen varsin tietoinen asiasta, Applegate sanoi lehdelle.

Paljasjalkainen Applegate luopui kepistä tehdessään lähempää tuttavuutta tähtensä kanssa katutasossa.

Tähti ja oma tähti.

Muun muassa Pulmuset-tv-sarjasta tuttu näyttelijä Christina Applegate kertoo Variety-lehden haastattelussa, että pohtii yhä MS-taudin vaikutusta uraansa.

Applegate kertoo haastattelussa, että uraan liittyvä epävarmuus liittyy siihen, että hänen diagnoosinsa on vielä hyvin tuore. Omat ja sairauden asettamat rajat eivät vielä ole hänelle täysin selkeät. Lisäksi sairaus on muuttanut Applegatea ihmisenä, mihin hän totuttelee yhä.

– Minulla menee aikaa siihen, että ymmärrän tätä sairautta ja sitä, mikä oireisiin vaikuttaa.

– Yritän selvittää asioita – ja samalla suren sitä henkilöä, joka ennen olin, hän kertoo haastattelussa People-lehden mukaan.

Christina Applegate (vas.) nousi ihmisten tietoisuuteen 80-luvulla alkaneesta Pulmuset-tv-sarjasta.

Tämä kuva on otettu ennen MS-diagnoosia vuonna 2020.

Applegate sai MS-diagnoosinsa kesällä 2021, kesken Dead to Me -sarjan kuvausten. Näyttelijä kertoo, että hänen onnekseen kuvausryhmä oli ymmärtänyt oireet ja työkyvyn muutoksen varsin hyvin. Tuoreessa haastattelussa hän on kuitenkin huolissaan siitä, että muuttunut työkyky saattaa antaa hänestä vääränlaisen kuvan tulevissa töissä.

– Minun täytyy löytää sellaisia kuvausympäristöjä kuin missä olin silloin. Missä minua ei luulla vain diivaksi kun sanon, että voin työskennellä vain viisi tuntia, hän kertoo.

Dead to Me -sarjan viimeinen kausi kuvattiin Applegaten diagnoosin jälkeen.

Applegate muisteli hiljattain myös sitä, millaista sairauteen oli alun perin totutella. Diagnoosin myötä Dead to Me -sarjan kuvaukset laitettiin katkolle viideksi kuukaudeksi, mikä oli Applegaten mukaan hänelle oikea ratkaisu.

– Minun piti prosessoida kaikkea, mitä menettäisin elämässäni ja itsessäni, joten tarvitsin sitä aikaa, Applegate kertoi.

Kuvaustauon aikaan mediassa spekuloitiin myös sitä, että koko sarja hyllytettäisiin Applegaten diagnoosin myötä. Näyttelijä kuitenkin vakuutti pystyvänsä jatkamaan, vaikkakin hänellä oli jatkoa varten vaatimuksensa.

– Sanoin, että ”me teemme tämän, mutta minun ehdoillani”, Applegate kertoo.