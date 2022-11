Laulaja toivoo ulkomailla asumisen tuovan hänelle uutta inspiraatiota.

Monille Ida Paul ja Kalle Lindroth -duoyhtyeestä tuttu Kalle Lindroth yllätti Instagram-seuraajansa ilmoittamalla, että hän on muuttanut Tukholmaan.

Tuoreessa Instagram-julkaisussaan Lindroth selittää, että syy muutolle on yksinkertaisesti se, että hänelle tarjoutui mahdollisuus muuttaa.

– Tuli fiilis, että nyt olisi mahtava hetki nähdä, kokeilla ja kokea uusia juttuja, jotta voi sitten palata takas kotiin inspiroituneena ja tuoreilla ajatuksilla, muusikko kertoo julkaisussaan.

Vaikka Lindroth on muutosta selvästi iloinen, ei hän aio jättää Suomea lopullisesti taakseen. Lindroth kertoo, että aikoo vierailla koti-Suomessa säännöllisesti, vaikka hän Ruotsissa jonkin aikaa asustaakin. Myös lopullisen paluun aika on jo suurin piirtein tiedossa.

– Ensi kesänä elämä jatkuu Suomessa, mutta siihen saakka meikäläinen tarkastelee maailmaa täältä naapurista käsin ja koittaa napata matkaan kertomisen arvoisia tarinoita ja kokemuksia.

– Älkää pelästykö, en mä oo Suomea jättämässä, hän vakuuttaa someseuraajilleen.

Ida Paul ja Kalle Lindroth julkaisivat ensimmäisen yhteisen singlensä Hakuammuntaa vuonna 2016.

Kalle Lindroth on suomalainen muusikko ja näyttelijä. Televisiokatselijat voivat tunnistaa hänet Kotikatu-tv-sarjan Juuso-hahmostaan. Musiikin saralla Lindroth on sekä esiintyvä artisti että lauluntekijä. Hän on ollut mukana kirjoittamassa muun muassa Antti Tuiskun hittejä Keinutaan ja Peto on irti. Useita radiohittejä hän on tehnyt yhdessä muusikko Ida Paulin kanssa.

Näyttelemisen ja muusikon uran lisäksi Lindroth on tehnyt töitä tv-juontajana. Hän on juontanut esimerkiksi nuorille suunnattua Summeri-ohjelmaa sekä monille suomalaisille tuttua Bumtsibum-musavisaa.