Keith Levene menehtyi maksasyöpään perjantaina 11. marraskuuta

Legendaarisen rockbändi The Clashin alkuperäinen perustajajäsen Keith Levene on kuollut 65-vuotiaana, uutisoivat New York Post ja news.com.au -sivustot.

Myös Public Image Ltd -rockyhtyeen perustanut kitaristi menehtyi maksasyöpään perjantaina 13. marraskuuta.

Levenen ystävä ja kirjailija Adam Hammond vahvisti Levenen poismenon Twitterissä.

– Suureksi surukseni joudun kertomaan, että läheinen ystäväni ja legendaarisen Public Imagen kitaristi Keith Levene on kuollut perjantaina 11. marraskuuta. Ei ole puhettakaan siitä, etteikö Keith olisi ollut yksi innovatiivisimmista, rohkeimmista ja vaikuttavimmista kitaristeista koskaan, Hammond kirjoittaa.

Vuonna 1957 Lontoossa syntynyt Levene aloitti uransa musiikin parissa roudarina teini-ikäisenä 1970-luvulla.

Hän perusti The Clashin kitaristi Mick Jonesin ja basisti Paul Simononin kanssa ollessaan vain 18-vuotias. Levene ja bändin manageri Bernard Rhodes saivat laulaja Joe Strummerin, silloin The 101ersin keulamiehen, lähtemään mukaan yhtyeeseen.

The Clashista tuli nopeasti suosittu yhtye, mutta Levene kyllästyi New York Postin mukaan bändin poliittisiin kappaleisiin ja lähti bändistä ennen kuin he alkoivat tekemään levyjä. Hän kuitenkin osallistui What's My Name -kappaleeseen yhtyeen vuoden 1977 debyyttialbumilla.

Levene perusti Public Imagen Sex Pistolsin laulajan, aikaisemmin Johnny Rotten -nimellä tunnetun, John Lydonin ja basisti John Wardlen kanssa. Rumpuihin värvättiin Jim Walker.

Myös Public Image Ltd niitti menestystä. Bändin vuoden 1979 albumin Metal Boxin on katsottu olevan post-punk-genren klassikkoesimerkki. Levene lähti bändistä vuonna 1983.

Leveneä jäivät kaipaamaan hänen kumppaninsa, Kate Ransford ja siskonsa Jill Bennett.