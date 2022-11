Keskisuomalainen julkaisi Räppäri Gettomasan eli Aleksi Lehikoisen ja toimittajan käymän vauhdikkaankuuloisen keskustelun sellaisenaan.

Keskisuomalainen julkaisi sunnuntaina printtilehdessään ja verkkosivuillaan räppäri Gettomasan, oikealta nimeltään Aleksi Lehikoisen, haastattelun.

"Siis äijä! Oot sää vittu tosissas?" – Gettomasa tylytti Keskisuomalaisen haastattelussa toimittajan ja koko lehden -otsikolla julkaistu haastattelu on sangen poikkeuksellinen.

Litteroidusta kysymys-vastaus-tyyppisesti julkaistusta haastattelusta käy ilmi Lehikoisen turhautuminen toimittaja Jemo Kettuseen ja tämän kysymyksiin.

Haastattelu on Keskisuomalaisen mukaan poikkeuksellisesti julkaistu sellaisenaan. Myös toimittajan käyttämät puheenvuorot on kirjoitettu auki. Äänenpainoja on kuitenkin tuotu esiin isoin kirjaimin, välimerkein ja kirjainvälein.

Haastattelun edetessä Lehikoinen ei vastaa Kettusen kysymyksiin, vaan hän kritisoi toimittajaa taustatyön puutteesta. Lehikoisen mukaan hän on sen verran tunnettu rapartisti, ettei hänen tulisi enää kertoa perusasioita itsestään:

– Ootsää, ootsää ikinä kuullu musta mittään? IKINÄ?

Gettomasa eli Aleksi Lehikoinen on yksi suomirapin tunnetuimmista nimistä.

Toimittaja yrittää vaihtaa aihetta yleisesti hiphopiin, josta Lehikoinen hämmästyy entisestään.

– Mää en nyt oo ehkä siinä vaiheessa enää, että mun pitäis, että mää selitän Keskisuomalaiseen kuka mää oon ja mikä mun tarina HIP HOPIN kanssa on. Kyllä NE ASIAT on kuule nyt jo selitetty erittäin todella moneen kertaan, Lehikoinen toteaa.

Lopulta räppäri kieltäytyy jatkamasta haastattelua. Hän kiittää ajasta ja toteaa, ettei kyse ole mistään henkilökohtaisesta toimittajaa kohtaan.

Erityislaatuinen juttu on herättänyt paljon keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Osa on Lehikoisen puolella ja osa toimittajan.

– Vetäispä esim. kaikki kirjailijat tämän vaihteen päälle, jos paljastui, ettei toimittaja ole lukenut kirjaa, twiittaa toimittaja Oskari Onninen.

– Kyllä tässä artistillakin ihan pointti on. Tiedän monta kirjailijaa, jotka ovat olleet haastattelussa puhumassa kirjastaan, ilman että toimittaja on sitä lukenut. Samoin olen ollut itsekin puhumassa kirjoistani. Taustatyöt tekemättä, toteaa Twitterissä radiojuontaja Aki Linnanahde.

– Eiks tää ole ihan win-win, Gettomasa sai mitä halusi (kontroversiaalia minäminä-huomiota) ja toimittaja & Keskisuomalainen lopulta samoin (paljon lukijoita), toteaa Twitterissä toimittaja Kalle Kinnunen.

Juttu on kerännyt myös kiitosta sen humoristisuudesta.

– Hiton hyvä juttu. Molemminpuolinen myötähäpeä nousee ja piti koko jutun otteessaan, yksi twiittaaja kertoo.

– Tavallaan virkistävää luettavaa. Julkisuudessa on muutamia sellaisia, jotka näyttäytyvät mediassa hyvinkin mukavilta, mutta oikeassa elämässä juurikin tämän haastattelun mukaisia. Toki haastattelijakin olisi voinut nähdä enemmän vaivaa vaikka ei olekaan kyse mistään musiikkilehdestä, eräs pohtii.

– Vieläkö vaatimaton artisti ehtisi niinku mukaan Veikkauksen ”etteks tiedä kuka mä oon” -mainoskampanjaan? Joka tapauksessa viihdyttävä artikkeli ja saa enemmän näkyvyyttä kuin normaalikaavalla tehty haastis, eräs twiittaaja toteaa.

Aleksi Lehikoinen eli Gettomasa on tunnettu varsin suorasukaisista lausunnoistaan.

Lehikoinen voitti uransa alussa vuonna 2012 freestylerapin Suomen mestaruuden. Hänen Diplomaatti-albuminsa nappasi vuoden rap/R&B -albumin Emman vuonna 2019.

Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Lössi, Muijii stadis, Silmät ja Shamppanjadieetillä. Gettomasalla on Spotifyssa yli 450 000 kuuntelijaa kuukaudessa.

Gettomasan tuorein albumi Vastustamaton julkaistiin 4. marraskuuta.