Näin Ensitreffit alttarilla -pareille kävi – yksi pariskunta paljastaa päätöksensä itkien

Ensitreffit alttarilla -ohjelman tiistain päätösjaksossa nähdään tunteikkaita käänteitä, kun parit kertovat suhteiden jatkosta.

Ensitreffit alttarilla -realityn kuluva kausi saa tiistaina loppuhuipennuksensa, kun pariskunnat kertovat, kuinka yhteiselo ohjelman jälkeen jatkuu.

Tällä kaudella on jo usean viikon ajan seurattu kolmen pariskunnan, Assin ja Oton, Laurin ja Sallan sekä Hennin ja Miikan avioliittotaivalta. Ohjelman nimen mukaisesti pariskunnat tapasivat toisensa ensi kertaa vain hetki ennen kuin sanoivat toisilleen ”tahdon”.

Tiistai-iltana televisiossa nähtävässä kauden päätösjaksossa pariskunnat kertovat ratkaisunsa liiton jatkosta ohjelman asiantuntijoille. Jakso on nähtävissä jo MTV Katsomossa ja C Moressa.

Assi ja Otto

Assi ja Otto eivät löytäneet yhteistä säveltä avioliittoonsa.

Ensimmäisenä kuullaan Assin ja Oton päätös. Pariskunnan liitossa on kauden mittaan ollut useampi mutka. Jo alkutaipaleella pariskunta keskusteli seksuaaliterapeutti Tapani Alasen kanssa fyysiseen kosketukseen liittyvistä ongelmistaan.

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla: Assin ja Oton todelliset tunteet paljastuvat – parin ratkaisu saa asiantuntijan mietteliääksi

Kauden yhdeksännessä jaksossa Otto tuli lopulta siihen tulokseen, ettei hänellä olisi yhteistä tulevaisuutta vaimonsa kanssa.

– Jossain vaiheessa on pitänyt myöntää itselle, että jotain puuttuu, Otto avasi tuntemuksiaan tuolloin.

Päätösjaksossa selviää, että pariskunnan aiempi näkemys erillään jatkamisesta pitää. Pariskunta nimittäin vahvistaa asiantuntijatiimille, että liitto ei jatku enää ohjelman jälkeen.

– Otolle oli jo niin varhain hyvin vahva se tunne. Että koin, että kaikki se, mihin itse voin vaikuttaa, olin jo tehnyt, perustelee Assi parin yhteistä päätöstä.

Erosta huolimatta pariskunta vakuuttaa, että sopuisat välit säilyvät jatkossakin. He tekevätkin jo yhteisiä suunnitelmia jatkoa varten.

– Sun pitää ottaa semmoinen perinne, että kerran kesässä Valkeakoskelle, ehdottaa Otto viitaten omaan kotipaikkakuntaansa.

Henni ja Miikka

Hennin ja Miikan yhteiselo jatkuu vielä ohjelman jälkeenkin.

Toisena asiantuntijoiden eteen astelevat Henni ja Miikka. Pariskunta on tullut juttuun hyvin heti ensitapaamisesta asti, mutta kauden myötä he ovat pohtineet muun muassa sitä, mikä voisi olla molemmille yhteinen mielenkiinnon kohde.

Ajoittaisista erilaisuuksista huolimatta asiantuntijoille ei tule yllätyksenä, että pari päättää jatkaa elämäänsä yhdessä.

– Tiedän, että haasteita meille tulee ihan älyttömästi. Mutta koska en ole luovuttaja, niin en vaan voi jättää Miikkaa tänne yksin istumaan penkille, Henni summaa vitsikkäästi.

Miikka pohtii, että matka Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on ollut hyvä paikka itsetutkiskelulle. Vaikka hän lähti mukaan löytääkseen rakkauden, ei hän olisi voinut uskoa, että matka todella päättyisi niin kuin se päättyi.

– Silloin kun hain, en ikinä ajatellut, että tässä istuisin. Mutta päivääkään en vaihtaisi pois. Töitä joutuu vähän tekemään asioiden eteen, mutta kannattaa kokeilla, hän toteaa hymyillen.

Salla ja Lauri

Kovasta yrityksestä huolimatta Sallan ja Laurin avioliitto päättyi.

Viimeisenä kuullaan Sallan ja Laurin päätös. Kauden mittaan parilla on ollut pulmana tunteiden eriparinen kehittyminen sekä erilaiset siisteyskäsitykset. Myös yhteinen hauskuus ja rentous oli avioliiton alkuviikkoina hakusessa.

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla -parin liitto uhkaa lässähtää täysin – Lauri ja Salla käyvät rehellisen keskustelun tunteistaan

Kun pariskunnan on aika kertoa päätöksensä liiton tulevaisuudesta, herkistyy Lauri kyyneliin. Salla tarttuu aviomiestään kädestä ja kertoo lopulta asiantuntijoille, että he ovat päättäneet jatkaa elämäänsä eri suuntiin.

Päätös ei ollut pariskunnalle helppo, sillä ajatukset yhteisestä tulevaisuudesta eivät olleet täysin yhteneväiset.

– Kyllä meillä oli vähän eriäviä ajatuksia tulevaisuudesta. Käytiin pitkään keskustelua yhdessä, molempien ajatuksia ja toiveita ja tunteita. Ja päätettiin, että tämä on oikea ratkaisu, Salla summaa itsekin liikuttuen.

– Aika vaikeaahan se oli. Ehkä sen näkee tästä, että miltä se tuntuu, hän toteaa kyyneleitä silmissään.

Vaikka pariskunta jatkaa erossa, ovat he kertomansa mukaan silti toisilleen hyvin merkityksellisiä. Heidän välillään on luottamusta, ja Salla kuvailee, että he ovat toistensa tukipilareita.

– Aika näyttää, mihin se sitten muotoutuu, toteaa Lauri.

Ensitreffit alttarilla MTV3-kanavalla tiistaisin klo 21.