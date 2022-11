Tiffany Trump käänsi päitä säihkyvässä häämekossa – muikea Donald Trump talutti tyttärensä alttarille ja muiskautti suukon

Tiffany Trump ja Michael Boulos sanoivat ”tahdon” lauantaina Mar-a-Lagossa.

Ex-presidentti Donald Trumpin tytär Tiffany Trump on nyt naimisissa, amerikkalaismediat uutisoivat.

Tiffany Trump ja miljardiperijä Michael Boulos vihittiin Donald Trumpin kartanossa Mar-a-Lagossa. Amerikkalaismedioiden mukaan häät tihkuivat glitteriä ja glamouria, joka oli ollut morsiamen toive.

– Tiffany suhtautuu intohimoisesti glamouriin ja kimmellykseen, sisäpiiristä kerrotaan Peoplelle.

Daily Mail kertoo, että seremonian aluksi Mar-a-Lagossa oli soitettu otteita Puccinin Nessun Dorma -aariasta.

Juhlapaikkana toiminut Mar-a-Lago oli koristeltu näyttävin kukkalaittein. Vihkimisen jälkeen vieraat siirtyivät sisätiloihin, johon hääpari oli järjestänyt ohjelmaa. Page Six kertoo, että vieraita viihdytti 10-henkinen orkesteri ja illan aikana nähtiin myös tanssiesityksiä.

Peoplen mukaan häissä oli hienovarainen viittaus Tiffanyn vanhempien Marla Maplesin ja Donald Trumpin vuoden 1993 häihin. Parin hääkakkuun oli nimittäin otettu mallia Maplesin ja Trumpin mahtipontisesta kaksimetrisestä hääkakusta.

Tiffany Trumpin pitkähihainen ja kimmeltävä hääpuku oli Elie Saabin käsialaa. Morsiamen äiti Marla Maples sanoo People-lehdelle Tiffanyn halunneen kunnioittaa hääpuvullaan sulhasensa libanonilaisia sukujuuria pukeutumalla libanonilaisen muotisuunnittelijan luomukseen.

Tiffanyn morsiusneidot puolestaan pukeutuivat vaaleansiniseen. Siskonsa morsiusneitona toiminut Ivanka Trump julkaisi Instagramissa kuvan omasta juhlalookistaan:

Häiden alttari toimi suosittuna kuvauspaikkana häävieraiden keskuudessa ja muun muassa häissä vieraana ollut David ”Papi” Einhorn on julkaissut Instagramissaan kuvan alttarista:

Sisäpiirilähteet ovat aiemmin kertoneet New York Postille ja CNN:lle, että Tiffany Trumpin häitä varjostivat Donald-isän pahantuulisuus ja perheen keskinäiset kärhämät.

CNN:lle kerrottiin, ettei perhe ole lainkaan innoissaan siitä, että Trumpin odotetaan ilmoittavan tiistaina, että hän lähtee kisaamaan presidenttiehdokkuudesta vuoden 2024 vaaleissa.

Mediatietojen mukaan Trumpin lähipiirissä on ollut erimielisyyttä siitä, kannattaako ex-presidentin kertoa ehdokkuussuunnitelmistaan tilanteessa, jossa välivaalien ääntenlasku on yhä kesken ja republikaanipuolueen tulos on jäämässä alle odotusten.

Donald Trumpin Mar-a-Lago -kartano toimi Tiffany Trumpin ja Michael Boulosin hääpaikkana. Marla Maplesin mukaan Tiffany halusi juhlia häitään siellä, koska se on hänen lapsuudenkotinsa.

Trumpin suunnitelmat nousivat People-lehden puheenaiheeksi myös häissä. Ex-vaimo Marla Maples kertoo lehdelle, että Tiffanyn häissä ei puhuta politiikasta, vaan keskitytään juhlimaan nuorta paria.

– Keskitymme tähän pyhään liittoon ja rakkaisiin ystäviin ja perheenjäseniin, emmekä politiikkaan, Marla Maples toteaa Peoplelle.

Maplesin mukaan Donal Trumpin mieliala koheni tyttären häissä ja hän oli yhtä hymyä saattaessaan tyttärensä alttarille. Page Sixin mukaan muikea Donald-isä jopa muiskautti suukon tyttärensä poskelle alttarilla.

Myöhemmin illalla Trump nähtiin myös tanssilattialla vaimonsa Melania Trumpin kanssa.