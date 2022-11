Lehtiväite: Donald Trumpin Tiffany-tyttären häiden kulisseissa kuohuu – Melania Trump kimpaantui miehensä tempauksesta

Tiffany Trumpin satuhäät eivät ole sujuneet suunnitelmien mukaan. Nyt Trumpin tyttären tärkeää päivää varjostavat sisäpiirin mukaan Yhdysvaltain välivaalit, jotka ovat hiertäneet isä-Donaldin ja äitipuoli Melania Trumpin välejä.

Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin nuorin tytär Tiffany Trump vihitään lauantaina Mar-a-Lago -kartanossa. 29-vuotiaan Tiffanyn häiden toteutuminen on ollut amerikkalaislehtien mukaan vaakalaudalla, sillä Floridaa riepottelee hurrikaani.

Lue lisää: Donald Trumpin Tiffany-tyttären häistä muodostumassa katastrofi: Mar-a-Lago evakuoitiin, vieraat jumissa, morsian raivoissaan...

Nyt kaikki on kuitenkin valmiina h-hetkeä varten ja perjantaina Trumpin perhe kokoontui saman katon alle häiden harjoitusillallisiin.

Amerikkalaismediat kertovat Tiffany Trumpin hymyilleen aurinkoisesti, kun isä Donald Trump talutti hänet alttarille harjoitusillallisilla. Ex-presidentti sen sijaan vaikutti amerikkalaismedioiden mukaan yrmeältä.

Donald Trumpia ei hymyilyttänyt tyttärensä Tiffany Trumpin häiden harjoitusillallisilla. Sisäpiiristä väitetään, että Trump on ollut viime päivinä kuin myrskyn merkki.

New York Postin ja CNN:n tietojen mukaan häiden kulisseissa kuohuu, sillä Donald Trump on ollut sisäpiirilähteiden mukaan raivoissaan Yhdysvaltain välivaaleista, joissa republikaanipuolueen tulos on jäämässä alle odotusten.

– Hän huutaa ja raivoaa enemmän kuin yleensä, sisäpiirilähteet kertovat New York Postille.

Sisäpiiristä kerrotaan Trumpin olevan niin synkällä tuulella, että ex-presidentin synkistelyn pelätään vaikuttavan tyttären häihin.

– Hän on pahalla tuulella. Ystävät miettivät, että mitenköhän seurallisella tuulella hän on Tiffanyn häissä, sisäpiiristä kerrotaan New York Postille.

Erityisen kiukkuinen Trumpin sanotaan olevan Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin menestyksestä vaaleissa. Moni on jo uumoillut hänestä presidentti Joe Bidenin haastajaa vuoden 2024 vaaleissa.

CNN:n mukaan välivaalit ovat hiertäneet myös Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin välejä, ja parivaljakon erimielisyydet ovat entisestään latistaneet ex-presidentin mielialaa.

Tiffany Trump vihitään Mar-a-Lagon kartanossa lauantaina.

Sisäpiiristä kerrotaan CNN:lle, että Melania Trump kimpaantui miehelleen siitä, että Trump oli väittänyt vaimonsa olevan republikaanien Pennsylvanian osavaltion senaattoriehdokkaan julkkislääkäri Mehmet Ozin suuri fani.

Yksityisyyttään tiukasti varjelevan Melanian sanotaan olleen kauhuissaan siitä, että Trump antoi ymmärtää hänen tukevan "Dr. Ozia". Trump perui myöhemmin puheitaan, mutta CNN:lle kerrotaan, että vahinko oli jo tapahtunut ja Melania on vihainen.

Sisäpiirin mukaan Donald ja Melania Trumpin välit eivät tällä hetkellä ole kovinkaan lämpimät.

CNN:n tietojen mukaan Trumpin perheessä on ollut viime aikoina muutenkin ylimääräistä draamaa, sillä Donald Trumpin uskotaan tiistaina kertovan, että hän lähtee kisaamaan presidenttiehdokkuudesta vuoden 2024 vaaleissa.

Mediatietojen mukaan Trumpin lähipiirissä on ollut erimielisyyttä siitä, kannattaako ex-presidentin kertoa ehdokkuussuunnitelmistaan tilanteessa, jossa välivaalien ääntenlasku on yhä kesken ja republikaanipuolueen tulos on jäämässä alle odotusten.

CNN:lle kerrotaan, että osa Trumpin perheestä on suhtautunut ex-presidentin suunnitelmiin nuivasti. Etenkin Trumpin vanhemman tyttären Ivanka Trumpin sanotaan olevan hyvin vastahakoinen.

– Ivanka on saanut Washingtonista tarpeekseen, sisäpiiristä kerrotaan ja kuvaillaan, ettei Ivanka ole tällä hetkellä kiinnostunut politiikasta, vaan hän kaipaa rauhallista perhe-elämää.