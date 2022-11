Scandinavian Hunksien keikalle dramaattinen päätös – yksi esiintyjistä sairaalaan

Tanssiryhmä Scandinavian Hunksien 20-vuotisjuhlakiertue alkoi perjantaina.

Scandinavian Hunks on juuri aloittanut 20-vuotisjuhlakiertueensa. Arkistokuva Helsingin kulttuuritalolta.

Scandinavian Hunks -showryhmän esiintyminen Hyvinkään Hyvinkääsalissa sai perjantaina dramaattisen päätöksen, kun yksi ryhmään kuuluvista miehistä tuupertui lavalle.

Paikalla olleiden mukaan kyse oli ilmeisesti jonkinlaisesta sairaskohtauksesta.

Hunksien tuotantoyhtiön Uniq Entertainmentin tuottaja Samuli Järvinen vahvistaa tapahtuneen.

– Yksi ryhmän jäsenistä on saanut sairaskohtauksen, hän sanoo.

Järvisen mukaan esiintyjä oli kohtauksen takia maassa toimintakyvyttömänä, ja hänet oli ensiavun jälkeen viety ambulanssilla jatkohoitoon.

Show oli Järvisen mukaan muutenkin jo päättymäisillään, ja jäljellä oli enää yksi kappale.

– Show ei siitä juuri enää jatkunut, muilla oli aika epäuskoiset fiilikset.

Hyvinkääsalin keikka oli ensimmäinen Hunksien One night only -20-vuotisjuhlakiertueella. Seuraava keikka on Kotkassa huomenna.

– En usko tällä olevan vaikutusta tuleviin keikkoihin, muutoin kuin kyseisen esiintyjän osalta, Järvinen sanoo.

– Toivottavasti saamme pian hyviä uutisia sairaalasta.