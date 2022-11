Emma Thompson luuli avioliittonsa olevan todellinen unelma – sitten mies narahti vuosia kestäneestä salasuhteesta: kertoo musertavasta hetkestä, kun totuus paljastui

Emma Thompson kertoo New Yorkerin haastattelussa, kuinka hänen ex-miehensä Kenneth Branaghin ja Helena Bonham-Carterin salasuhteen paljastuminen sai hänet tuntemaan olonsa täysin arvottomaksi.

– Tunsin oloni nöyryytetyksi, näyttelijä Emma Thompson toteaa New Yorkerille vuoden 1995 tuntemuksistaan,kun hän sai kuulla aviomiehensä näyttelijä-ohjaaja Kenneth Branaghin salasuhteesta Harry Potter -tähteen Helena Bonham-Carteriin.

Thompson ja Branagh menivät naimisiin vuonna 1989 vain kahden vuoden jälkeen ensimmäisestä tapaamisestaan.

Emma Thompson oli musertunut, kun hänen ex-miehensä ja tämän salarakkaan suhde paljastui.

Bonham-Carterin ja Branaghin uskotaan aloittaneen suhteensa vuonna 1994, kun he työskentelivät samassa elokuvassa Mary Shelleyn Frankenstein (1994). Tilanne valkeni Thompsonille vuonna 1995, mikä päätti parin avioliiton.

Bonham-Carterilla ja Branaghilla oli sittemmin yhteensä viisi vuotta kestänyt parisuhde.

– Olin todella, todella sokea sille, että hänellä oli suhteita toisiin naisiin eri elokuvatuotannoissa, Thompson kertoo.

– Olin vain puoliksi elossa. Kaikki ne tunteet, että voisin olla rakastettava tai arvokas ihminen, olivat poissa, Thompson toteaa ajatelleensa suhteen paljastuttua.

Kaksi vuotta ennen Bonham-Carterin ja Branaghin suhteen alkamista Thompson ja Bonham-Carter näyttelivät yhdessä elokuvassa Talo jalavan varjossa (1992). He työskentelivät syrjähyppyuutisen jälkeen yhdessä myös Harry Potter -elokuvissa, Bonham-Carterin näyteltyä pahaa noitaa Bellatrix Lestrangea ja Thompson ennustamisen professoria Sibylla Punurmiota.

Kenneth Branagh on nykyisin naimisissa ohjaaja Lindsay Brunnockin kanssa.

Thompson on aiemmin kertonut antaneensa ex-miehensä salarakkaalle anteeksi. Hän on kertonut myös kanavoineensa petetyksi tulemisen tunteensa vuoden 2003 hittielokuvaan Rakkautta vain, jossa Thompson näytteli muun muassa Hugh Grantin ja Keira Knightleyn rinnalla petetyksi tullutta vaimoa.

Thompson kertoi jo aiemmin, ettei hänellä riittäisi energiaa taistella Bonham-Carteria vastaan loppuelämäänsä.

Kenneth Branaghilla ja Helena Bonham-Carterilla oli viiden vuoden pituinen parisuhde, joka alkoi Branaghin ollessa naimisissa.

– Tapahtunutta ei voi enää muuttaa eikä siitä voi pitää loputtomiin kiinni. Tein Helenan kanssa rauhan vuosia sitten.

Hän lisäsi, että hänessä ja Bonham-Carterissa on paljon samaa.

– Olemme molemmat hieman hulluja ja haastavia. Ehkä sen takia Kenneth rakastui meihin molempiin. Helena on upea nainen, Thompson arvelee.

Helena Bonham-Carter sen sijaan on julkisesti todennut, etteivät ihmiset tiedä tapauksesta koko totuutta.

– Olen ilmeisesti kodinrikkoja. Se turhauttaa, sillä ihmiset eivät tiedä koko tarinaa ja totuutta sen takana, Bonham-Carter kertoi aiemmin Daily Mailin mukaan.

Helena Bonham-Carter on todennut, etteivät ihmiset tiedä hänen, Emma Thompsonin ja Kenneth Branaghin kolmiodraamasta täyttä totuutta.

Thompson kertoo New Yorkerille, että hän selvisi kriisistä nykyisen aviomiehensä avulla. Hän on ollut 19 vuotta naimisissa näyttelijä Greg Wisen kanssa. Heillä on kaksi lasta, 22-vuotias tytär Gaia ja entinen ruandalainen lapsisotilas Tindyebwa, jonka pari adoptoi pojan ollessa 16-vuotias.

Thompson ja Wise tapasivat Oscarin voittaneen Järki ja tunteet -elokuvan (1995) kuvauksissa.

Emma Thompson ja Greg Wise ovat olleet naimisissa vuodesta 2003 saakka.

– Hän kokosi palaseni takaisin paikoilleen, Thompson kuvailee viitaten nykyiseen aviomieheensä.

Samana vuonna, kun Thompson ja Wise menivät naimisiin, myös Kenneth Branagh avioitui ohjaaja Lindsay Brunnockin kanssa. He ovat edelleen yhdessä. Helena Bonham-Carter oli ohjaaja Tim Burtonin kanssa naimisissa 13 vuotta. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

