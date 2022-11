Huippusuosioon noussut Demi Moore ei suostunut Bruce Willisin toiveesta kotiäidiksi – ex-puolisoista tuli sopuisan eron mallitapaus

Lukuisista elokuvista ja sarjoista tuttu Demi Moore juhlii 60-vuotissyntymäpäiviään. Tähtinäyttelijän avioliitto Bruce Willisin kanssa oli kiihkeä ja tiivistahtinen.

Näyttelijä Demi Moore täyttää perjantaina 11. marraskuuta 60 vuotta.

Moore on tuttu lukuisista elokuvista ja sarjoista, mutta erityisesti hänet muistetaan vuoden 1996 draamakomediasta Striptease. Tuolloin 34-vuotias Demi Moore näytteli elokuvan pääosassa Erin Grantia. Elokuvassa Mooren näyttelemä Grant työskentelee FBI:llä, kunnes vaihtaa leipätyönsä strippaamiseen.

Demi Moore ponnahti stripparielokuvasta Hollywoodin yhdeksi kovapalkkaisimmaksi naisnäyttelijäksi.

Stripteasea on kutsuttu monella tapaa käänteentekeväksi elokuvaksi. Filmi sai kriitikoilta ja alan ammattilaisilta murskakritiikkiä, sekä muun muassa kuusi Razzie-palkintoa huonoimmasta ohjauksesta ja naispääosasta lähtien. Siitä huolimatta elokuva oli taloudellinen menestys. Moorelle maksettiin roolista peräti 12 miljoonaa euroa.

Palkkakuitti teki näyttelijästä kertaheitolla aikansa parhaiten tienaavan naiselokuvatähden. Muhkeasta palkkiosta huolimatta Mooren uran katsotaan kuitenkin usein ottaneen osumaa nimenomaan Striptease-elokuvan takia.

Striptease-elokuva sai murska-arviot, mutta teki päänäyttelijästään Demi Mooresta viimeistään upporikkaan.

Asiaa ei helpottanut se, että kritiikkiä saaneen Striptease-roolin jälkeen Moore päätyi näyttelemään Sotilas Jane -elokuvassa, jossa hän ajeli päänsä kaljuksi. Sotilas Janekin sai kriitikoiden keskuudessa varsin vaatimattoman vastaanoton.

Mooren parisuhde toimintatähti Bruce Willisiin oli myös aikansa seuratuimpia Hollywood-suhteita.

Demi Mooren ja Bruce Willisin suhde eteni vauhdilla ja Hollywoodissa kuohui suhteen päätyttyä.

Tähtinäyttelijät tapasivat Kyttäyskeikka-elokuvan ensi-illassa 1987 ja romanssi eteni nopeasti. Häitä juhlittiin marraskuussa 1987. Parille syntyi kolme tytärtä, Rumer, Scout ja Tallulah. Julkkispiireissä kuohui, kun unelmapari ilmoitti eroavansa 1998.

Moore kertaa parin kiihkeää romanssia Inside Out -elämäkerrassaan. Moore muistelee, että suhde eteni todellakin vinhaa vauhtia. He olivat tapailleet vain neljä kuukautta, kun pari sanoi "tahdon" Las Vegasissa. Parin esikoistytär sai alkunsa hääyönä.

Demi Moore on kuvaillut elämäkerrassaan suhdettaan Bruce Willisin kanssa raskaaksi, sillä heillä oli erilaiset käsitykset siitä, mitä Moore tekisi elämällään naimisiinmenon jälkeen.

Moore kuvailee kirjassa liiton olleen onnellinen ja he molemmat olivat unelmoineet lapsista ja seesteisestä perhe-elämästä. Moorella ja toimintatähtenä mainetta niittäneellä Willisillä oli kuitenkin hyvin erilainen näkemys siitä, mitä Moore häiden jälkeen tekisi.

Willis oli ostanut talon Idahosta, jonne hän halusi perheen muuttavan esikoislapsen syntymän jälkeen. Willis halusi Mooren jäävän kotiäidiksi ja pistävän oman uransa tauolle, mutta Moore ei ollut valmis tähän.

Hän kertoo elämäkerrassaan pudottaneensa raskauden aikana kertyneet kilot muutamassa kuukaudessa ja palanneensa töihin. Pian nuorelle näyttelijälle tarjottiinkin toinen toistaan suurempia rooleja elokuvissa.

– Tämä ei tule koskaan toimimaan, jos sinä lähdet kuvaamaan elokuvaa, Willis oli sivaltanut.

Demi Moore ja Bruce Willis saivat kolme tytärtä. Kuvassa äitinsä kanssa heistä yksi, Rumer.

Moore vakuutti, ettei mikään tulisi muuttumaan. Niinpä hän lensi joka viikonloppu kotiin Idahoon ja järjesti kaiken vapaa-aikansa Willisin työpäivien mukaan.

Kun Patrick Swayzen kanssa kuvattu Ghost – näkymätön rakkaus (1990) teki Mooresta supertähden, ei Willis ollut mielissään.

Dirty Dancing – kuuma tanssi -elokuvasta tutun Patrick Swayzen kanssa tehty Ghost – näkymätön rakkaus -elokuva siivitti Demi Mooren supertähdeksi.

– En tiedä, haluanko enää olla naimisissa, Moore muisteli aviomiehensä töksäyttäneen.

Moore kuvailee elämäkerrassaan Willisin rakastaneen ajatusta perhe-elämästä, mutta nauttineen myös elokuvatähtenä saamastaan huomiosta. Vaimo oli hyvin perillä miehensä salasuhteista, mutta antoi asian olla.

– Kapinoin Brucea vastaan. En hyväksynyt sellaista ”olet kuningas” -asennetta, josta hän kukoisti. Se, että hän ilmoitti, ettei tiedä haluaako olla enää naimisissa, ei myöskään ollut tie sydämeeni, Moore totesi muisteloissaan.

Demi Moore ja Bruce Willis asuivat suhteensa aikana Idahossa. Willis olisi halunnut Mooren jäävän taloon kotiäidiksi.

Elämäkerrassa kerrotaan, että suhdekriisi unohtui nopeasti, kun Moore sai tietää odottavansa parin toista tytärtä. Willis oli ikionnellinen ja rakasti palavasti tyttäriään. Parin onni täydentyi vielä kolmannella tyttärellä.

Moore pohtii elämäkerrassaan, että Bruce Willis rakasti perhe-elämää luultavasti enemmän kuin häntä ja heidän avioliittoaan. Hän oli omistautunut isä, mutta parisuhteen eteen hän ei nähnyt samanlaista vaivaa. Tämä ristiriita on Mooren mukaan syy heidän avioeroonsa.

– Käytännössä hän halusi tehdä mitä lystää. Hän oli 36-vuotias, lisätkää siihen julkkis ja raha. Siinäpähän laskette yhtälön, Moore kuvailee.

Näyttelijät Demi Moore, Bruce Willis, Geena Davis ja suomalaisohjaaja Renny Harlin Helsingin Planet Hollywoodissa vuonna 1995.

Erosta huolimatta pari on pysynyt läheisinä. Moore kuvailikin elämäkerrassaan tunteneensa perheen olevan avioeron jälkeen yhtenäisempi kuin koskaan ennen.

Osapuolet ovat tulleet tunnetuiksi poikkeuksellisen sopuisasta uusioperhekuviostaan, jossa sulassa sovussa viettävät aikaa niin nykyiset kuin entisetkin kumppanit lapsilauman kera.

Demi Moore oli naimisissa myös näyttelijä Asthon Kutcherin kanssa vuosina 2005–2013.

Vuonna 2009 Willis löysi uuden onnen malli Emma Hemingin kanssa ja pari sai kaksi tyttöä lisää, Mabelin ja Evelynin. Moore oli jopa läsnä, kun Willis ja Heming uusivat vihkivalansa vuonna 2019.

Willis oli puolestaan paikalla, kun Moore asteli alttarille Ashton Kutcherin kanssa vuonna 2005. Kutcher ja Moore erosivat virallisesti vuonna 2013, mutta liitto oli kariutunut jo ennen tätä.

Bruce Willis ja Demi Moore ovat pysyneet hyvissä väleissä suhteensa jälkeen ja molempien kumppanien vaihtuessa. Kuvassa Willisin ja Mooren lisäksi Ashton Kutcher ja Mooren ja Willisin tyttäret Rumer, Scout ja Tallulah.

KUN koronapandemia alkoi vuonna 2020, Willis sulkeutui karanteeniin ex-vaimonsa kanssa. Emma Heming loisti aluksi poissaolollaan, mutta Willis ja Moore sekä heidän aikuiset tyttärensä viettivät arvokasta laatuaikaa keskenään.

Poikkeuksellinen järjestely herätti faneissa ihmetystä.

Moore kertoi tuolloin, että Willis tuli viettämään karanteenia heidän luokseen yksinkertaisesti siitä syystä, että perhe sai harvinaista laatuaikaa yhdessä. Willis oli erittäin tervetullut hänen kotiinsa, ja koko tilanne oli ”siunaus” perheelle.

– Se toimi hyvin, että Bruce tuli paikalle ja vietimme aikaa yhdessä, Moore vakuutti tuolloin.

Viime kesäkuussa Moore paljasti uuden parisuhteensa. Moore ja hänen nykyinen kumppaninsa Daniel Humm, 46, julkaisivat Instagram-tileillään kuvia, joissa he poseeraavat onnellisena toistensa kanssa.

Nyt 60-vuotias Demi Moore esitteli uuden rakkaansa, huippukokki Daniel Hummin viime kesänä.

Peoplen mukaan Mooren uusi kulta on sveitsiläistaustainen huippukokki, joka pyörittää ravintolatoimintaa New Yorkissa. Us Magazinen mukaan hän omistaa Eleven Madison Park -ravintolan, jota pidetään yhtenä maailman parhaista ruokapaikoista.

Humm sai ensimmäisen Michelin-tähtensä jo ennen 24 vuoden ikää ja valmistaa nykyään ravintolassaan ainoastaan vegaanista ruokaa.

Humm on myös perustanut hyväntekeväisyysjärjestön, jonka tavoitteena on luoda oikeudenmukaisempi ja kestävämpi ruokajärjestelmä. Koronapandemian aikana järjestö jakoi päivittäin yli 3 000 annosta ruokaa.

Us Magazinen mukaan Moore ja Humm tapasivat yhteisen tuttavan kautta ja tulivat heti loistavasti toimeen. Humm valloitti näyttelijän välittömästi.

– Hän on erittäin hurmaava, rakastaa hienoja asioita elämässä ja on erittäin kultturelli plus heillä on sama pirullinen huumorintaju ja halu seikkailla, sisäpiirilähde paljasti lehdelle.