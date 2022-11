Puoliksi suomalainen näyttelijä Niko Terho yllätti kollegansa Jake Borellin suomalaisilla namusilla.

Näyttelijä Niko Terho on julkaissut hittisarja Greyn anatomian virallisella Instagram-sivulla liudan videoita, joissa hän nostaa esille suomalaiset sukujuurensa. Puoliksi suomalainen ja puoliksi barbadoslainen näyttelijä vastailee Instagramissa fanien kysymyksiin ja esittelee elämäänsä niin vapaa-ajalla kuin töissäkin.

Eräässä Terhon saamassa fanikysymyksessä tiedustellaan, osaako hän puhua yhtään suomea.

– Puhun vähän suomea, mutta en hyvin, Terho sanoo suomeksi.

Toisella videolla näyttelijä menee kollegansa Jake Borellin luo pussi täynnä karkkeja. Terho kertoo videolla, että makeiset ovat suomalaisia ja pyytää Borellia pistämään silmät kiinni ja maistamaan herkkuja.

– Saat maistella kahta erilaista suomalaista karkkia ja arvostella ne asteikolla 1–10, Terho opastaa.

Borelli tekee työtä käskettyä ja nappaa suuhunsa mustan karkin.

– Mmm... Ehei! Ihan kamalaa, en halua lisää! Borelli kauhistelee Terhon nauraessa vieressä.

– Siis mitä tämä on? Borelli kyselee.

– Salmiakkia, Terho kyselee.

– Voi taivas, miltä tämän pitäisi maistua? Tämä maistuu kitkerältä lakritsilta.

Terho kysyy, minkä arvosanan Borelli antaisi namusille.

– Nolla! En halua enää koskaan maistaa tällaista, Borelli parahtaa.

Suomalaisten karkkien maisteluhetki on nähtävillä Greyn anatomian Instagram-stooreissa täällä.

Niko Terho näyttelee sarjassa ensimmäisen vuoden työharjoittelijaa Lucas Adamsia. Borelli puolestaan esittää suosikkisarjassa Levi Schmittia.

Pääset selaamaan kuvia painamalla oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

Greyn anatomia on palkittu yhdysvaltalainen sairaalamaailmaan sijoittuva draamasarja. Sarjan pilottijakso esitettiin Yhdysvalloissa vuonna 2005. Greyn anatomia on myös voittanut kaksi Emmy- ja Golden Globe -palkintoa ja kolme SAG-palkintoa. Sarjaa on esitetty 18 tuotantokautta ja lisää on tulossa.

Terho teki näyttelijänä läpimurtonsa vuonna 2020 Disneyn The Thing About Harry -elokuvan nimikkoroolissa. Barbadoslaisen äidin ja suomalaisen isän kasvattama Terho kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa kiinnostuneensa näyttelemisestä jo lapsena. Hänet kuitenkin värvättiin pelaamaan jalkapalloa Englantiin 15-vuotiaana.

– En voinut panostaa kunnolla näyttelemiseen, koska pelasin samalla jalkapalloa. Suhtauduin jalkapalloon vakavasti ja olin suuntaamassa ammattilaispelaajaksi, Terho selittää Keskipohjanmaassa.

Terho käänsikin kelkkansa heti 18 vuotta täytettyään. Hän päätti vihdoin edistää todellista intohimoaan näyttelemiseen ja lähti opiskelemaan New Yorkiin William Esper Studiolle, ja loppu on historiaa.