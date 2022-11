Stranger Things -tähti Millie Bobby Brown, 18, joutui vastaamaan intiimiin kysymykseen – sanoo nyt suorat sanat kollegansa suutelemisesta

Stranger Things -tähti otti kantaa Finn Wolfhardin kanssa suutelemiseen. He suutelivat sarjassa ensimmäisen kerran Millie Bobby Brownin ollessa 12-vuotias.

NETFLIXIN suositusta Stranger Things -sarjasta tunnettu näyttelijä Millie Bobby Brown, 18, kertoo tuoreessa haastattelussa suorasukaisia näkemyksiään. Brown nousi kuuluisuuteen Stranger Thingsin Eleveninä ollessaan vain 12-vuotias.

Brown osallistui Vanity Fairin järjestämään valheenpaljastustestiin, joka videoitiin näyttävästi Youtubeen. Muun muassa Daily Mail uutisoi, että testissä paljastui mielenkiintoisia seikkoja Brownin todellisista ajatuksista.

Testin aikana nimittäin selvisi, että Brown ei ole ollutkaan kovin innoissaan sarjassa nähdyistä suutelukohtauksista.

Finn Wolfhard näyttelee sarjassa Mike Wheeleriä.

Häneltä kysyttiin testissä, että oliko hänen vastanäyttelijänsä Finn Wolfhard, 19, surkea suutelija. Brown ja Wolfhard suutelivat Stranger Things -sarjan kohtausta varten Brownin ollessa 12-vuotias.

– Hän oli (surkea suutelija), Brown myönsi.

Brownilta kysyttiin myös, että parantuiko tilanne.

– Ei, ei minun kanssani, hän vastasi.

Voit katsoa Vanity Fairin videon kokonaisuudessaan alta.

Brown on puhunut julkisuudessa paljon hittisarjan aiheuttamista lieveilmiöistä. Keväällä hän antoi podcast-haastattelun, jossa hän kertoi, että häntä alettiin seksualisoida heti kun tuli lain silmissä täysi-ikäiseksi. Brown täytti 18 tämän vuoden helmikuussa.

– Minua on seksualisoitu selvästi enemmän sen jälkeen, kun täytin 18 vuotta. Muutos näkyy siinä, miten ihmiset, lehdistö ja sosiaalinen media suhtautuvat minuun ja täysi-ikäistymiseeni, Brown kommentoi The Guilty Feminist -podcastissa.

Millie Bobby Brown on noussut varhaisessa iässä julkisuuteen.

– Mielestäni ikääntymiseni ei pitäisi muuttaa mitään, mutta totuus on toinen ja se on ällöttävää. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja miten nuoria naisia seksualisoidaan, Brown sanoi.

