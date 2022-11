Maarit Tastula paljastaa traagisen kohtalon, jota hän ei ole pystynyt unohtamaan – suosikkijuontaja pistäytyy edelleen Mallun haudalla

Koskettavista haastatteluista tunnettu palkittu tv-toimittaja nähdään uudessa dokumenttisarjassa aiempaa leikkimielisempänä.

Toimittaja Maarit Tastula, 60, tietää nyt otteen, jolla nappaamalla poroa sarvista saa sen hallintaansa. Huolellinen puvustus, studiomeikki ja käsikirjoitus ovat myös saaneet jäädä, kun Tastula tarttui uuden dokumenttisarjansa työstämiseen ja kulki halki Suomen tutustumassa elämään eri puolilla maata.

Syntyi dokumenttisarja Tastula – Toista maata, joka saa ensi-iltansa Ylellä 4. joulukuuta. Ohjelman suunnittelu alkoi koronapandemian aikaan vuonna 2020 ja sen takia Tastula jäi pois Anne Flinkkilän kanssa vetämästään keskusteluohjelmasta.

– Ylhäältä tuli käsky, että jalkaudu toiseen Suomeen. Ulos studioista, metropoleista, puhuvista päistä ja asiantuntijoista, Tastula kertoo.

Toisenlaista Suomea lähdettiin etsimään rantautumalla ihmisten pariin. Niinpä Tastula nähdään televisiossa tarttumassa poroa sarvista, lukemassa hiehoille runoja ja nostamassa kalaverkkoja veneellä.

– Korjasin poroaitaa, tein mykyrokkaa, konttasin umpihangessa ja teroitin puukkoa. Ajattelen, että ihminen paljastaa itsensä usein paremmin teoissa kuin sanoissa, Tastula kertoo ohjelmanteosta.

– Ohjelmassa nähtävältä poronhoitaja Ursula Länsmanilta murtui ranne ja silloin hän tarvitsi oikeasti apua poroerottelussa. Siellä on tarkasti dokumentoitu, miten kaadun, kun poro vie minua mukanaan. Sitten opinkin, että miten saadaan otettua sarvista oikein kiinni ja pidettyä villieläin paikoillaan. Se on tosi jännää, Tastula kuvailee.

Kokkolasta kotoisin oleva Tastula on entisajan karhean ravimaailman kasvattama. – Kaltoinkohdeltujen hevosten kesyttäminen on ollut minulle hevosmiesten korkeakoulu, jossa olen oppinut myös hirveän paljon ihmisestä. Edelleen, kun katson ihmistä, näen meissä luontokappaleen, Tastula sanoo.

VIIME vuoden jouluaattona 60-vuotispäiväänsä juhlineella Tastulalla ei ollut tarkkaa käsikirjoitusta, vaan hän halusi lähteä tekemään ohjelmaa leikkimielisellä asenteella. Hän kuvailee ohjelman olevan täysin toisenlainen kuin aiemmat, erityisesti humoristisen otteen takia.

– Tapasin kirjailija Antti Heikkisen Nilsiässä ja hän sanoi minulle huumorilla, että sinuthan on totuttu tuntemaan vakavasti otettavana toimittajana! Siinä on tietysti pieni peräkin, että kyllähän tässä on eroa niille, jotka ovat oppineet tuntemaan minut studiossa vakavahenkisenä toimittajana.

Ohjelman kuvauksissa Tastula astui kameran eteen omana itsenään, eikä edes meikkituolin kautta, sillä kaukana tv-studioista tehtyjen kuvausten takia Tastulan oli opeteltava ehostamaan itse itsensä.

– On pitänyt opetella tässä iässä vetämään itselleen eyelinerit. Se on vaikea homma, kun en ole ollut koskaan sitä tyyppiä, joka on tottunut kampaamaan tukkansa, hän nauraa.

– Ajattelen, että meihin on istutettu kauhean syvälle henkiin jäämisen halu ja olemme paljon sitkeämpiä kuin tiedämmekään. Sitä meissä pitäisi vahvistaa, eikä ajatusta, että menemme helposti rikki, Tastula pohtii.

Vierailuilla Tastula pukeutui välillä isännän tarjoamaan takkiin, välillä taas pilkkihaalariin. Useimmissa paikoissa toistui kehotus luopua valkoisesta takista – se kun ei tilan töissä kauaa pysyisi puhtaana. Uusiin asioihin ryhtyessään Tastula huomasi myös itsessään uusia puolia.

– Järkyttävimpiä hetkiä oli se, kun tajusin, että en oikeasti elämässäni ole nostanut verkkoja vesillä, enkä osaa soutaa enkä huovata. Siinä piti vaan yrittää selvitä päähenkilön kihertäessä ja pidätellessä nauruaan keskipenkillä. Kyllähän siinä ihmisestä mittaa otetaan. Itselleen nauraminen on yksi parhaimpia taitoja, Tastula sanoo.

TASTULA tunnetaan koskettavien tv-haastatteluiden tekijänä, ja syviä mietteitä elämästä on luvassa uudessa dokumenttisarjassakin. Joidenkin haastateltavien elämänkohtalot ovat jääneet ikuisesti Tastulan mieleen. Avec Tastula -ohjelmassa hän kohtasi muun muassa Alzheimer-potilaita, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja aggressiivista rintasyöpää sairastavan Marjo-Riitta ”Mallu” Karhusen.

Tastula eli Karhusen rinnalla tämän kamppailussa, jossa paremmat ja huonommat kaudet seurasivat toistaan, toivo vaihtui epätoivoon ja jälleen toivoon. Jaksoa kuvattiin miltei vuoden ajan.

– Hänen matkaansa seurattiin kahdessa osassa, sillä kun syöpä oli levinnyt kaikkialle, hän halusi tehdä Jälkikirjoitus-jakson. Seurasin hänen elämäänsä ihan kuolemaan ja hautajaisiin saakka, Tastula muistelee.

Tänään tv:ssä: Elämän taika ja kaiken menettämisen suru kulkevat rinnakkain kamppailussa syöpää vastaan

Illalla televisiossa: Marjo-Riitta, 42, sairastaa aggressiivista rintasyöpää – ”En voinut kertoa lapsille”

Kolmen lapsen äidin kuolema kosketti. Naiset ystävystyivät ohjelmanteon merkeissä ja pitivät yhteyttä toisiinsa myös kuvaustaukojen aikana.

– Olin hänen hautajaisissaan ja olen ollut yhteyksissä hänen lapsiinsa. En tiedä, onko se ammatillisesti oikein vai ei, mutta pidän aika paljon yhteyksiä ihmisiin myös kuvausten jälkeen ja tapaan heitä, Tastula kertoo.

Karhunen kuoli maaliskuussa 2016. Vielä vuosien jälkeenkin hänellä on paikka Tastulan elämässä.

– Käyn Mallun haudalla aina, kun satun ajamaan Toijalan ohi autolla, ja juttelen pari sanaa hänelle, mutta jatkan elämää. Ei tällaista työtä voisi tehdä, ellei osaisi elää surun ja muidenkin tunteiden kanssa, Tastula sanoo.

KOLMEKYMMENTÄ vuotta televisiossa haastatteluja tehnyt Tastula tunnetaan taitavana haastattelijana ja inhimillisenä kuuntelijana, joka kohtaa haastateltavansa empaattisesti. Toisinaan ihmiset lähestyvät Tastulaa esimerkiksi kadulla kertoakseen tälle elämästään.

– Liikun yleensä ihmisten ilmoilla ilman meikkiä, käytän collegehousuja ja tuulipuvun takkia, mutta ilmeisesti se on tämä valkoinen pääni, josta minut tunnistetaan.

– Olen kokenut sen suurena luottamuksena, että olen ollut monelle ihmiselle ikään kuin sosiaalityöntekijä ja kuunnellut heidän murheitaan riippumatta siitä, että ovatko he tulossa ohjelmaan vai eivät.

– Aina välillä myrskyää, mutta veden alla on rauha. Kannattaa olla hyvissä väleissä itsensä kanssa ja tuntea oma instrumenttinsa.

Tastula uskoo katsojien pitävän häntä persoonana, joka haluaa ja jaksaa kuunnella muiden murheita. Televisiosta tutulle toimittajalle avautumisessa on Tastulan mielestä myös surullinen puolensa.

– Se kertoo aika paljon tästä yhteiskunnasta, jos ihmiset kokevat läheiseksi ja luotettavaksi henkilön, jonka he tapaavat tv-ruudussa. Se kertoo yksinäisyydestä.

Tastula toivoo, että jokaisella olisi läheisiä ja ystäviä, joiden kanssa voisi jakaa murheitaan. Hän kuitenkin kokee, että kansalaisten murheiden kuunteleminen on osa hänen työtään. Kuuntelijan rooli tuntuu mieluisalta, eikä Tastula itse tunne tarvetta avautua asioistaan moneen suuntaan. Hän sanoo sietävänsä hyvin yksinäisyyttä.

– Minulla on kauheasti porukkaa pään sisällä. Siellä on aika paljon keskustelukumppaneita. Olikohan se Vesa-Matti Loiri, joka sanoi, ettei ole puutetta porukasta, vaikka olisi itsekseenkin, hän muistelee.

– Parhaita ominaisuuksiani on unohtamisen taito. En ole yhtään märehtijätyyppiä, vaan toiminnallinen ihminen.

Ikääntymisen myötä Maarit Tastula on huomannut, että lapsi hänessä on herännyt uudelleen. Suhtautuminen elämään on entistä leikkimielisempää.

Viime vuosina vapaa-ajallaan Tastula on innostunut selvittämään sukunsa tarinaa. Tutkimustyön myötä maailmankuva on laajentunut entisestään.

– Minulle tuli yllätyksenä tieto, että Amerikkaan lähteneitä sukulaisiani Pohjanmaan rannikoilta on kuollut Stalinin vainoissa 1930-luvulla. Tämän arvoituksen selvittämisestä olen kehittänyt harrastuksen.

– Nyt minulla on kontakteja ja ystäviä sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä, kun tekee tätä etsintätyötä ja yrittää saada selvyyttä asiasta, johon ei lopullista selvyyttä kaikkien osalta lopulta ehkä tule. Olen kauhean innostunut kaikesta. Se on perusluonteeni.