Donald Trumpin Tiffany-tyttären häistä muodostumassa katastrofi: Mar-a-Lago evakuoitiin, vieraat jumissa, morsian raivoissaan...

Tiffany Trumpin hääsuunnitelmat ovat vaakalaudalla hurrikaanivaroituksen vuoksi.

Donald Trumpin tytär Tiffany Trump vihitään lauantaina 11. marraskuuta isänsä Mar-a-Lago -kartanossa, Floridassa. Tiffanyn, 29, ja hänen puolisonsa Michael Boulosin hulppeaksi kuvailtu hääjuhla on kuitenkin kohdannut odottamattomia ongelmia, Page Six kertoo.

Hurrikaani Nicolen on määrä saavuttaa Floridan rannikko perjantain aikana. CNN:n mukaan tuulet voivat yltyä jopa noin 33 metriin sekunnissa.

Tiffany Trumpin lähipiiristä kerrotaan, että morsian on tilanteesta hermorauniona ja ainakin osa Mar-a-Lagon henkilökunnasta passitettiin kotiin keskiviikkona hurrikaania pakoon. Donald Trumpin kerrotaan uhmanneen evakuointikäskyä ja pysyneen Mar-a-Lagossa.

– Tiffany on raivoissaan. Henkilökunta on lähetetty kotiin, mutta Tiffany on vielä Mar-a-Lagossa. Jotkut häävieraista ovat jo saapuneet ja hääviikoksi oli suunniteltu kaikenlaista. Hääviikosta piti tulla todella överi, mutta Tiffany joutui perumaan tapahtumia. Vieraat ovat jumissa sisätiloissa, Trumpin perheen sisäpiiristä kerrotaan Page Sixille.

Page Sixin mukaan pariskunnan on tarkoitus järjestää vieraille perjantaina harjoitusillallinen, mutta toistaiseksi on epäselvää, toteutuuko se.

Newsweek on aiemmin kertonut, että Palm Beachilla sijaitseva Mar-a-Lago säästynee pahimmalta riepottelulta, mutta perjantaiksi ja lauantaiksi on ennustettu voimakkaita tuulia ja sateita. TMZ-sivusto puolestaan kertoo, että häät näyttävät toteutuvat lauantaina tavalla tai toisella, sillä Tiffany Trump ja Michael Boulos saivat tiistaina vihkiluvan.

Tiffany Trump, Donald Trump, Melania Trump ja Barron Trump kuvattuna 2020.

Page Sixin tietojen mukaan osa vieraista ei välttämättä ehdi paikalle ajoissa, sillä Palm Beachin lentokenttä on suljettu. Häihin on kutsuttu 500 vierasta.

– Tiffany on odottanut, että pääsee suunnittelemaan todella isot häät. Hänen kihlattunsa on todella rikkaasta perheestä ja niin on Tiffanykin. He haluavat ulkomailla asuvien ystäviensä osallistuvan häihin, sisäpiiristä kerrotaan Page Sixille.

Pari juhlii häitään Donald Trumpin kotona Mar-a-Lagossa. Tiffanyn äidin Marla Maplesin sanotaan ottaneen päävastuun juhlien suunnittelusta.

Trumpin tytär ei ole kuitenkaan joutunut perumaan aivan kaikkia häihin liittyviä suunnitelmiaan, sillä hänen siskonsa Ivanka Trump paljasti Instagramissa, että Tiffanyn polttareita juhlittiin viime viikonloppuna.

Ivanka Trump julkaisi Instagramissa yhteiskuvan Tiffany-siskonsa ja Eric Trumpin Lara-vaimon kanssa.

– Takaisin Floridassa juhlimassa kauniin, nerokkaan ja kiltin siskoni Tiffanyn polttareita, Ivanka kujersi.

Myös Tiffanyn äiti, Donald Trumpin ex-vaimo Marla Maples on ollut polttarihumussa mukana.

– Suloiset tyttöni. Päivä oli aivan maaginen ja olen niin onnellinen, että olimme yhdessä juhlimassa Tiffanya, Maples kirjoitti Instagramissa.

Tiffanyn veljen Donald Trump Jr:n naisystävä Kimberly Guilfoyle julkaisi hänkin polttarihuumasta kuvia Instagramissaan. Ne paljastavat, että myös Donald Trumpin julkisuutta välttelevä vaimo Melania Trump on osallistunut polttareihin. Guilfoylen julkaisemassa kuvassa entinen ja nykyinen rouva Trump poseeraavat yhdessä hymyssä suin.

Voit selata kuvia alla olevan julkaisun reunassa näkyvästä nuolesta: