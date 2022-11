F1-selostaja Tomi Tuominen kohtasi Annina-vaimonsa teatterissa, ja nyt pari tekee yhdessä musiikkia – työkaverit esittivät huolestuneen kysymyksen

Urheiluselostaja ja juontaja Tomi Tuominen julkaisi toisen studiolevynsä lokakuussa. Hänen vaimonsa Anninan tuki ja kädenjälki näkyvät konkreettisesti miltei kaikissa biiseissä.

Kuuletko kun laulan? Sua koitan tavoittaa.

Tunnetko mun auran? Sua suojaavan.

Rivit ovat Tomi Tuomisen uudesta kappaleesta Alla valon Toscanan.

Kuuntelemme hiljaa, kun Tomi esittää laulun talonsa kellariin rakennetussa studiossa. Hänen vaimonsa Annina säestää biisiä pianolla.

Tunnelma on harras, mutta vaihtuu nopeasti nauruksi, kun valokuvaaja haluaa ikuistaa tilanteen.

– En kyllä ota mitään ihmesointuja kuvaa varten. Joku luulee vielä, että osaan soittaa, Tomi nauraa hersyvästi ja näppäilee g-mollia.

Tomin ja Anninan arjessa raikuvat musiikki ja nauru.

Tomi Tuominen, 51, muistetaan parhaiten television ralli- ja F1-lähetyksistä. Hän on aiemmin myös näytellyt Lohjan teatterissa.

Nyt Tuominen haluaa tuoda esiin musiikillista puoltaan. Hänet nähtiin jopa Syksyn Sävel -lavalla jälkimmäisessä semifinaalissa.

Kuinkas tässä nyt näin kävi?

– Eräs valmentajaystäväni sanoi minulle, että genrerajojen ylittäminen on vaikeampaa kuin seiväshyppy, Tomi vertaa.

– Moni voi ihmetellä tällaista lokerosta toiseen hyppäämistä, mutta mä en ole koskaan antanut sellaisten ajatusten häiritä itseäni. Pikemminkin nautin kaikesta erilaisesta tekemisestä. On kyse sitten musiikkiteatterista tai tv-hommista. Olen ollut jo lapsesta saakka huono keskittymään yhteen asiaan.

Tuomisen uusi studiolevy Kapakan runoilijan tarinoita on jo miehen toinen albumi, eli aivan uudesta innostuksesta ei ole kyse.

– Musiikki on ollut mulle tärkeä asia jo lapsesta lähtien. Ihan pikkukundeina jo perustettiin bändi, Tomi muistelee.

Kitaraa mies opetteli kuitenkin soittamaan vasta aikuisiässä.

– Kaksi ja puoli vuotta sitten aloitin, Tomi laskee ja nauraa päälle.

– Se vähän venähti se opiskelu.

Soitto-opintoja motivoi koronakaranteeni.

– Annina ihmetteli sitä, että tuossa on noin monta kitaraa, eikä kukaan soita niitä. Sitten tuli korona, eikä päässyt mihinkään. Otin sen kitaran käteen, enkä ole sen koommin sitä laskenut.

Tuomisten kodissa on suuri puutarha, joka päättyy pieneen jokeen.

Mies ei ole silti jättämässä päivätyötään ja siirtymässä muusikoksi. Samaa sanoo Tomin vaimo Annina.

– Viimeksi tänään työkaverit olivat huolissaan, että mitäs sitten jos levy menestyy? Tuletko enää töihin? Mä olen sanonut kaikille, etten näe mitään syytä, miksi en voisi tehdä molempia. Mä pidän työstäni. Eikä tässä nyt muutenkaan ole syytä pohtia tällaisia.

Myös Annina aikoo jatkaa urallaan tekniikan alalla, vaikka kaikki olisi voinut mennä myös toisin, kun hän lauloi Tangomarkkinoiden finaalissa vuonna 2003.

– Tein siinä kohtaa ihan aktiivisen uravalinnan. Tangomarkkinoiden jälkeen olisi pitänyt panostaa musiikkiin ihan tosissaan, jos siitä olisi halunnut ammatin. Totesin, että en halua, Annina pohtii.

Annina kertoo olleensa tangokilpailun aikaan täysin vihreä.

– Mä en ollut tehnyt yhtään keikkaa ennen sitä, ja Tangomarkkinat oli siihen aikaan iso juttu En ollut vielä valmis siihen hommaan.

Pianoa Annina on soittanut pienestä pitäen. Klassista.

– Se klasari ei ollut mun juttu, mutta palo oppia soittamaan oli kova, eikä muuta opetusta ollut tarjolla.

Tomi sen sijaan on itseoppinut.

– Annina on koutsannut mua tosi paljon lauluhommissa. Yrittänyt poistaa maneereja ja sen sellaista. Siinä hommassa on hyvä olla toinen apuna, ettei tarvitse itse pähkäillä, että mitä tekee pieleen.

Tomi ja Annina tapasivat teatterilavalla musikaalia tehdessään.

Tuomisen uusi levy on valtaosin miehen omaa käsialaa.

– Niitä biisejä alkoi vaan tulemaan, Tomi vähättelee.

– Jostain niitä sävellyksiä ja lyriikoita rupesi kumpuamaan. On toki niitäkin aikoja kun ei lähde. Sillä lailla ei synny mitään, että päätän vain alkaa kirjoittamaan. Mutta sitten kun sanoja tulee, ne tulevat alusta loppuun.

Mennäänpä uuteen levyysi. Siinä on nimestä saakka kaikuja Sir Elwoodin hiljaisista väreistä.

– Juha Lehtihän (Sir Elwoodin lauluntekijä) asuu täällä meidän kylällä ja hän yksi suurista esikuvistani. Ja onhan levyllä sellaista samaa keskiolutjatsin henkeä kuin Elwoodeillakin on.

Annina ja Tomi matkustavat paljon töidensä takia. Kun toinen on poissa kotoa, voi alakulo iskeä. Silloin kannattaa tehdä laulu.

– Tulen tyhjään kotiin ja mietin, että mitä tekisin? Aika moni biisi on syntynyt siinä tilanteessa, allapäin.

– Sitten Tomi lähettää mulle sen biisin, että hei, tämmöinen syntyi, Annina hymyilee.

Annina on toiminut Tomin laulusparraajana.

Omien biisien lisäksi Tomi ja Annina ovat laulaneet muiden kappaleita musikaaleissa. Molemmat on nähty muun muassa Lohjan teatterin My Fair Ladyssä vuonna 2016, Nunnissa ja konnissa 2018 ja Loistelias herra Gatsby -musikaalissa 2021.

– Vähän vahingossa me siihen ensimmäiseen musikaaliin ajauduttiin, mutta teatterilavalla me tapasimme toisemme.

Annina oli asunut niin pitkään ulkomailla, että hän ei tiennyt tulevasta miehestään mitään.

– Ajattelin vain, että kukas tämä tyyppi on? Mun perheessä on aina seurattu formuloita, ja he tiesivät Tomin ihan tasan tarkkaan, Annina nauraa.

Naimisiin Tomi ja Annina menivät vuonna 2017.

– Tässä se on mennyt, lystiä pidellessä, molemmat hymyilevät.

Useat Tomin tekstiti syntyvät ikävästä, kun Annina on työmatkalla.

Nyt kun levy on ulkona, Tuomiset kaipaavat keikoille.

– Puuttuu vaan se aktiivinen keikkamyyjä. Mä olen tosi ujo ja maailman surkein myyntimies, Tomi harmittelee.

– En saisi kaupaksi edes pölynimuria.

Tuomisilla musiikki on tullut perheeseen jäädäkseen, mutta sitä tehdään normaalin elämän puitteissa.

– Me soitellaan vaikka ihan kahdestaan. Siksi me hommattiin tämä talokin, että on tilaa harrastaa.