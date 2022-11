Koskettava hetki tv:ssä: Stina-vaimon tunteikas viesti saa ex-kiekkoilijan Sami Heleniuksen murtumaan välittömästi kyyneliin

Selviytyjät Suomessa nähdään tunteikas jakso, kun osa kilpailijoista saa terveisiä perheeltään.

Pian jo loppumetreillä olevassa Selviytyjät Suomessa nähdään sunnuntaina riipaiseva jakso.

Virpi Kätkä, Helmeri Pirinen, Sami Helenius, Tommi Manninen ja Julia Korpinen ovat olleet pelissä mukana nyt jo 27 päivää. Tänä aikana he ovat voineet vain arvailla, mitä Suomeen jääneille rakkaille kuuluu. Kuulumisten lisäksi he ovat jo pitkään arvuutelleet, missä vaiheessa ja miten he saavat kuulla läheistensä terveiset.

Peli kovenee koko ajan kauden edetessä kohti loppuaan.

Ilo onkin ylimmillään, kun kilpailijat yllätetään palkintokisan yhteydessä kauan odotetuilla kirjeillä.

Sami Helenius kyynelehtii esitellessään kuvaa lapsenlapsestaan. Kirje tulee hänen vaimoltaan Stinalta. Sami murtuu kyyneliin ensimmäiset rivit luettuaan.

– Babeee! Olet päässyt yllättämään meidät kaikki ja olen niin ylpeä sinusta, että halkean. Ikävä on ollut sielua korventavaa. Mutta samalla olen iloinnut puolestasi, kun olet saanut kokea erityisen seikkailun, jonka tulet varmasti aina muistamaan. Mutta onhan tämä näin pitkä erossa olo osoittanut, miten tiiviisti olemme kasvaneet yhteen, Sami lukee.

– Kyllä se tunteikas hetki oli. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että isokin mies voi itkeä. Miten sen kiteyttäs, viidakko pehmentää karummankin äijän, Sami kuvailee.

Stinan kirje päättyy tärkeään viestiin.

– Rakastan sinua aina.

Kirjeen merkitys oli Samille erittäin suuri.

– Kyllähän tuli hyvä fiilis. Tuntuu erittäin hyvältä tietää, että rakkailla on kaikki hyvin. Ovat ylpeitä iskästä ja papasta, että olen mennyt näinkin pitkälle ja odottavat mua kotiin. Tuli sydämeen hyvä fiilis, Sami sanoo.

Sami Helenius murtuu kyyneliin lukiessaan vaimonsa viestiä.

Kuluneen kauden aikana on nähty lukuisia dramaattisia pudotuksia, kun kilpailijoita on yksi toisensa jälkeen äänestetty kotiin heimoneuvostoissa.

Eräs yllättävistä pudotuksista oli, kun 9. jakson heimoneuvostossa äänestettiin ulos thainyrkkeilijä Pok Biil. Hän sanoo tienneensä joutuneensa lähtemään, kun kuuli nimensä ensimmäistä kertaa. Sitä hän ei olisi uskonut, ketkä äänten takana olivat.

Kauden kilpailuissa todella hyvin pärjännyttä Pokia äänestivät Sami, Tommi, Karoliina ja Virpi. Erityisesti Samin vedätys sai mietteliääksi.

– En ikinä olisi uskonut, että Sami keksi tämän. Tai en mä tiedä, oliko se Sami vai Tommi, mutta Sami vedätti mut ihan täysin. Se vähän järkytti, mutta otin sen like a champ ja jatkan elämää, Pok totesi.

– Ne pelasi aika rumasti mut ulos. Mä en keskustellut kenenkään kanssa, oli niin huono olo, kun ei saanut ruokaa.

