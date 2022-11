Michelle Obama kertoo uudessa kirjassaan, mikä teki Barack Obamasta heti aluksi poikkeuksellisen seksikkään

Michelle Obaman uusi odotettu elämäkertakirja Valo meissä kaikissa julkaistaan maailmanlaajuisesti 15. marraskuuta. Ilta-Sanomat julkaisee poikkeusluvalla jo nyt kirjasta otteen, jossa Michelle Obama kertoo ensivaiheistaan nykyisen puolisonsa Barack Obaman kanssa.

”Barackista huomasin heti, ettei häntä kiinnostanut irtosuhde. Jopa hiukan hämmästelin aluksi hänen suorasukaisuuttaan. Ennen kuin tapasin hänet, olin deittaillut vähemmän itsevarmoja miehiä, jotka eivät oikein tienneet, mitä halusivat. Olin käynyt treffeillä parin pelurin kanssa, miesten, jotka miellyttivät silmää ja joiden seura oli innostavaa mutta jotka usein pälyilivät olkani yli nähdäkseen, keitä muita huoneessa oli ja mitä muita yhteyksiä he voisivat solmia.

Varhaiset rakkauteni antoivat minulle samat opetukset kuin kaikille: minua oli petetty ja minulle oli valehdeltu muutaman kerran. Tämä tapahtui omassa kirppisvaiheessani, kun kokeilin erilaisia ratkaisuja ja valmistauduin tulevaan elämään. Olin noissa varhaisissa suhteissa epävarma ja välttelin itsekin sitoutumista. Minulla oli vielä opittavaa, en tuntenut itseäni kunnolla ja yritin saada tolkkua omista tarpeistani ja mielihaluistani.

Tuoreessa kirjassa on myös suloista kuvamateriaalia pariskunnasta.

Mutta Barack oli erilainen kuin kaikki tuntemani miehet. Hän oli suorapuheinen ja sanoi selvästi, mitä halusi. Hän oli poikkeuksellisen varma ainakin minun kokemuspiirissäni. Jos minulla ei olisi ollut takanani kourallista kokeilusuhteita, en luultavasti olisi huomannut, miten harvinaista sellainen varmuus oli. ”Minä pidän sinusta”, hän sanoi useita viikkoja ensitapaamisemme jälkeen käytyämme muutaman kerran työlounaalla. ”Minusta meidän kannattaa ruveta tapailemaan. Haluaisin viedä sinut ulos.”

Koko ajan, kun jahkailin, antaisinko periksi kasvavalle vetovoimalle häntä kohtaan, ja kun murehdin, olisiko kollegojen sopivaa seurustella keskenään, Barack pysyi tyynenä ja hiljaisen sinnikkäänä. Hän oli vakuuttunut siitä, että me sovimme yhteen. Hän antoi minulle tilaa miettiä mutta teki selväksi, että hän oli kiinnostunut, että hän viihtyi seurassani ja halusi lisää. Hän kertoi kantansa oikeastaan samaan tapaan kuin näin hänen tekevän vuosia myöhemmin virkahuoneessaan Valkoisessa talossa.

Hän painoi sormenpäät yhteen ja esitti ajatuksensa kuin huolellisesti laaditun listan: Ensinnäkin hän piti minua fiksuna ja kauniina. Toiseksi hän oli aika varma, että minäkin pidin hänestä. Kolmanneksi tätä tuskin voisi katsoa työpaikkaromanssiksi, koska hänet oli otettu firmaan vain kesätöihin. Neljänneksi hän halusi viettää aikaa minun kanssani eikä kenenkään muun. Ja koska hän palaisi oikeustieteelliseen noin kahdeksan viikon kuluttua, meillä oli varsin vähän aikaa. Joten mikä ettei?

Uutuuskirja kantaa nimeä Valo meissä kaikissa (Otava, 2022).

Hänen kanssaan ei olisi edessä romanttisiin suhteisiin tavallisesti kuuluvaa kissa ja hiiri -leikkiä. Häntä ei kiinnostanut käydä vieraissa, joten hän pyyhki arvailuelementin oitis. pois. Hän nosti tunteensa pöydälle ja jätti ne siihen kuin olisi sanonut: Tässä on minun kiinnostukseni. Tässä on minun kunnioitukseni. Tämä on minun lähtökohtani. Siitä voimme edetä vain yhteen suuntaan. Täytyy myöntää, että moinen rehellisyyden ja varmuuden sekoitus oli imartelevaa ja virkistävää. Ja hemmetin seksikästä. Hänen varmuudestaan tuli meidän kivijalkamme. En ollut koskaan käynyt treffeillä niin määrätietoisen miehen kanssa, miehen, joka oli niin vapaa epäilyistä ja täysin haluton esittämään coolia.

Hän kysyi minulta tunteistani, suunnitelmistani ja perheestäni, hän vastasi kaikkiin häntä koskeviin kysymyksiini. Hänen kanssaan saatoin olla janoinen – kuulemaan hänen tarinaansa ja saamaan häneltä tukea ja kiintymystä – tuntematta itseäni epävarmaksi, koska hänkin oli janoinen. Kumpikaan meistä ei ollut vähääkään cool. Minusta tuntui kuin kokonainen uusi maailma olisi avautunut eteeni. Molemminpuolinen uteliaisuus auttoi minut vaivautuneisuuteni yli.

Barack ja Michelle ovat olleet naimisissa yli 30 vuotta. Kuvassa pari vuonna 2008.

Mennyttä olivat päivät, jolloin olin haaskannut voimia miettimällä, soittaisiko mies, jonka kanssa olin käynyt treffeillä. Mennyttä oli epävarmuus, jota tunsin mennessäni juhliin tai makuuhuoneeseen tai aloittaessani syvällisen keskustelun siitä, mitä elämältä halusin. Olin yhtäkkiä vahvempi sisimmässäni. Tunsin, että minusta pidettiin. Tunsin, että minua kunnioitettiin. Tunsin, että minut nähtiin.

Olimmeko me rakastuneet? Oli liian aikaista sanoa. Mutta olimme aivan älyttömän uteliaita. Ja juuri uteliaisuus ajoi meitä eteenpäin sinä kesänä aina syksyyn asti, jolloin Barack palasi itärannikolle jatkamaan opintojaan ja minä aloin jälleen pakertaa tylsässä asianajajan työssäni. Mutta astelin nyt hieman eri tavalla, ikään kuin kytkintä olisi napsautettu. Tämä mies ja hänen uteliaisuutensa toivat lisää valoa elämääni.”