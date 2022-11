Kolme vuotta sitten ex-uutisankkuri Aino Huilaja irtisanoutui työstään ja muutti pakettiautoon – tämän totaalinen elämänmuutos opetti

Aino Huilaja irtautui oravanpyörästä ja lähti maailmalle pakettiautollaan. Nyt ex-uutisankkurin elämään tien päällä päästään kurkistamaan uudessa tv-sarjassa.

Kolme vuotta sitten MTV:n entinen uutisankkuri Aino Huilaja ja hänen puolisonsa Jerry Ylkänen päättivät ottaa irtioton työstä täyttyneestä arjestaan. Huilaja irtisanoutui vakituisesta työpaikastaan, pakkasi tavaransa, muutti pakettiautoon ja lähti kiertämään ympäri Eurooppaa.

Nyt Huilajan, Ylkäsen ja heidän koiransa Arskan seikkailuja päästään seuraamaan Ylellä maaliskuussa alkavassa Van Life -sarjassa.

– Eräällä tavalla tämä on paluu tv:seen kolmen vuoden jälkeen. Se tuntuu hyvältä, sillä tv on itselleni rakas kerrontaväline. On ollut mielenkiintoista etsiä uutta tapaa olla kameran edessä, Huilaja iloitsee.

Kirjailija-toimittaja Huilaja nähdään sarjassa kameran edessä, puoliso Jerry Ylkänen puolestaan kameran takana. Van Life -sarjassa päästään kurkistamaan minkälaista oravanpyörästä hypänneen matkailijan elämä todellisuudessa on ja keitä kaikkia Huilaja on matkoillaan tavannut.

Reissuelämää on nyt takana kolme opettavaista vuotta, eikä Huilaja ole katunut päätöstä hetkeäkään.

– Olen hirveän tyytyväinen elämänmuutokseen. Tavoitteena ei ollut ottaa sellaista irtiottoa, että vuosi reissataan ja sitten palataan vanhaan, vaan me haluttiin hypätä ja katsoa, mitä tästä tulee, Huilaja kertoo.

” Reissu on opettanut sen, että juttuihin pitää tarttua silloin kun tuntuu siltä.

Maailma on aivan erilainen nyt kuin syksyllä 2019, jolloin parivaljakon oranssi Ranssi-pakettiauto otti suunnan kohti Eurooppaa.

– Korona iski puoli vuotta lähtömme jälkeen. Olen todella tyytyväinen matkamme ajoitukseen, koska pandemian alettua en olisi halunnut tai uskaltanut lähteä. Reissu on opettanut sen, että juttuihin pitää tarttua silloin kun tuntuu siltä.

Reissuillaan pariskunta on ajanut Euroopan halki, yöpynyt autossaan henkeäsalpaavissa maisemissa ja asettautunut välillä hieman pidemmäksi ajaksi paikalleen eri maihin. Samalla he ovat tutustuneet muihin tien päällä eläviin ihmisiin.

– Tien päällä on törmätty kaikenlaisiin ihmisiin, niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin. Eräs asuu isossa rekassa, yhdet ovat tehneet kodin vanhaan muuttoautoon, Huilaja kuvailee.

Aino Huilaja julkaisi viime vuonna Pakuelämää-kirjan kokemuksistaan. Nyt hänen ja muiden reissaajien elämään kurkistetaan Ylen sarjassa.

Hän sanoo oppineensa matkoillaan paljon itsestään ja siitä, miten vähällä ihminen oikeasti tulee toimeen.

– Menoja olemme karsineet ihan valtavasti. Materiasta luopuminen on ollut minulle yllättävän helppoa ja jopa puhdistavaa. Enhän minä kaikesta ole luopunut, mutta siinä on tullut muutos parempaan, hän sanoo.

– Yllättävän vähän on kuitenkaan sellaisia asioita tai tavaroita, joita kaipaisin ns. ”entisestä elämästä”. Mukavuuksista kaipaan tällä hetkellä eniten kunnollista työpöytää. Sen olen huomannut vaikuttavan todella paljon keskittymiseeni.

Hän sanoo saavansa somen kautta runsaasti viestejä, joista selviää, että monet suomalaiset haaveilevat oravanpyörästä irtautumista ja reissuelämästä. Ihmisten lähettämistä viesteissä huokuu seikkailunkaipuu, johon Huilaja sanoo voivansa samaistua.

– On tullut viestejä, että kuinka inspiroivaa on ollut seurata minun ja Jerryn matkaa. Ei välttämättä haaveilla pakettiautoon muuttamisesta, mutta monet haluavat viedä omaa elämäänsä eri suuntaan. Viimeisen kolmen vuoden aikana ihmiset ovat ruvenneet miettimään, että jos tarjoutuisikin mahdollisuus irtiottoon, niin miten haluaisin elämän viettää, Huilaja sanoo.

– Elämä pakussa on aika eristäytynyttä. Tien päällä ikävöin eniten läheisiäni, ja nyt koronan jälkeen olen huomannut kaipaavani kulttuurielämyksiä, Aino Huilaja sanoo.

Huilajalla ja hänen puolisollaan on edessään myös täysin uusi haaste, sillä he viettävät talven pakettiautossa Suomessa. Aiemmat talvet he ovat viettäneet ulkomailla kaukana Suomen pakkasista.

– Halusimme kokea talven pakussa. Pakettiautossa eläminen on ilmiönä ollut todella suosittua ja ihmiset tekevät sitä myös talvella. On hauska lähteä tutkimaan, millaista se on täällä pohjoisessa.

Huilaja myöntää, että reissuelämä Suomen talven keskellä jännittää häntä.

– Tässä on ollut niin paljon työkiireitä, ettei ole ollut aikaa hirveästi varustella pakua. Parhaimmat untuvamakuupussit on otettava mukaan ja lämmitin pakussa onneksi jo on entuudestaan. Pakun saa siis lämpimäksi, mutta on eri juttu, miten lämmön saa pysymään siellä. Jännityksellä jäämme seuraamaan, kuinka käy! Huilaja naurahtaa.

