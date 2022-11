Koomikko Amy Schumerin 3-vuotias poika kiidätettiin teho-osastolle – syynä suomalaislapsillekin tuttu virus

Koomikko joutui jättämään Saturday Night Live -ohjelman harjoitukset väliin poikansa sairastumisen takia.

Yhdysvaltalaiskoomikko Amy Schumerin, 41, poika Gene, 3, joutui sairaalahoitoon saatuaan RSV-tartunnan.

Schumer kirjoittaa jättäneensä Saturday Night Live -ohjelman harjoitukset väliin, koska Gene kiidätettiin teho-osastolle.

– Tämä on ollut elämäni vaikein viikko, Schumer kertoo Instagramissa.

Schumer kiittää työyhteisöään tuesta ja mahdollisuudesta olla poikansa tukena sairaalassa. Kiitoksen saa myös hoitohenkilökunta.

– Poikani on nyt kotona ja voi paremmin, Schumer kirjoittaa.

Schumer sai esikoispoikansa Genen puolisonsa Chris Fischerin kanssa toukokuussa 2019. Amy Schumer on yksi Yhdysvaltojen suosituimmista komediatähdistä. Hän on tähdittänyt muun muassa hittielokuvia I Feel Pretty sekä Snatched. Lisäksi hänellä on oma komediasarja Inside Amy Schumer, josta hän voitti myös Emmy-palkinnon vuonna 2015.

Pisaratartuntana leviävä hengitystieinfektion aiheuttava RSV tarttuu tehokkaasti esimerkiksi aivastusten kautta, kertoo THL verkkosivuillaan. RSV on merkittävä imeväisten ja pienten lasten alempien hengitystieinfektioiden aiheuttaja. RSV-infektioita todetaan runsaasti myös vanhuksilla. Pienillä lapsilla ja vanhuksilla RSV voi aiheuttaa nuhan, kurkkukivun ja lämpöilyn lisäksi keuhkokuumeen, ilmatiehyeiden tulehduksen ja vakavan alempien hengitysteiden tulehduksen.

RS-virusta esiintyy erityisesti talvikauden aikana. Suurimmassa riskissä vakavalle taudille ovat pienet, alle 12 viikon ikäiset vauvat.

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa, että Yhdysvalloissa sekä influenssa, koronavirus että RS-virus ovat alkaneet levitä tänä vuonna tavanomaista aiemmin. Tällä flunssakaudella RS-virus on useissa maissa vienyt poikkeuksellisen monia sairaalaan.

– Arvelemme, että monet lapset altistuvat joillekin hengitystieviruksille nyt ensimmäistä kertaa, kun he ovat välttäneet näitä viruksia pandemian ollessa huipussaan, sanoi Yhdysvaltain kansallisen immunisaatio- ja hengitystiesairauskeskuksen johtaja Jose Romero tiedotustilaisuudessa.

Lääkeyhtiö Pfizer tiedotti tällä viikolla, että se oli saanut myönteisiä tuloksia RS-virusrokotteen kliinisestä tutkimuksesta. Virusta vastaan ei ole onnistuttu löytämään toimivaa rokotetta puoleen vuosisataan.