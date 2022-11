Tässä ovat vuoden 2022 Finlandia-ehdokkaat

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoa tavoittelee kuusi teosta. Yksi ehdokkaista on voittanut Finlandian jo aiemmin, minkä lisäksi mukana on myös yksi esikoisteos.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon tämän vuoden ehdokkaat ovat selvillä.

Ehdolla yhteensä kuusi teosta: Olli Jalosen Stalker-vuodet (Otava), Marja Kyllösen Vainajaiset (Teos), Heikki Kännön Ihmishämärä (Sammakko), Iida Rauman Hävitys: Tapauskertomus (Siltala), Sami Tissarin Krysa (Aula & Co) sekä Eeva Turusen Sivistynyt ja miellyttävä ihminen (Siltala).

Lue lisää: Nämä teokset kilpailevat tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnosta

Olli Jalonen on voittanut Finlandia-palkinnon jo kahdesti, vuonna 1990 romaanilla Isäksi ja tyttäreksi ja vuonna 2018 romaanilla Taivaanpallo. Hänelle ehdokkuus on jo kuudes. Myös Heikki Kännö oli ehdolla vuonna 2020 romaanillaan Runoilija. Loput neljä ehdokasta on ensikertalaisia.

Olli Jalonen on voittanut Finlandian jo kahdesti.

Heikki Kännö on toista kertaa ehdolla.

Ehdolla olevista teoksista puolet käsittelee jollain tavalla ihmisen tuhoamaa planeettaa tai sivilisaatiota.

Iida Rauman Hävitys käsittelee kouluväkivaltaa ja ekokatastrofia. Myös taidemaalarina tunnetun Heikki Kännön Ihmishämärässä ihminen on tuhonnut planeettansa elinkelpoisuuden, ja Sami Tissarin Krysa käsittelee sitä, mitä tapahtuu kun koneäly sammuu ja sivilisaatio katoaa. Krysa on Tissarin esikoisromaani.

Iida Rauman Hävitys on hänen kolmas romaaninsa.

Eeva Turunen on valmistunut myös arkkitehdiksi.

Olli Jalosen Stalker-vuodet kertoo nuoresta opiskelijasta, joka palkataan raportoimaan entisten koulutoveriensa elämästä ja poliittisista asenteista salaisessa tutkimuksessa. Marja Kyllösen Vainajaiset käsittelee lapsettomuutta ja sukupuolvien ketjua. Arkkitehti ja kirjailija Eeva Turusen Sivistynyt ja miellyttävä ihminen -teoksen käsittelee kertoja tyhjentää kuolleen ukkinsa taloa, järjestää hautajaisia ja yrittää suoriutua täydellisesti, vaikka se ei ole mahdollista.

Sami Tissari on metsuri, joka sai ehdokkuuden debyyttiromaanillaan.

Vainajaiset on Marja Kyllösen kolmas romaani.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee tänä vuonna piispa Mari Leppänen. Voittajat ja lukijoiden suosikit kerrotaan 30. marraskuuta.

Finlandia-palkinto perustettiin vuonna 1984. Siitä kilpailivat vuoteen 1989 asti kaunokirjallisuuden ohella myös tietokirjat, kunnes tietokirjoille perustettiin oma Finlandia-palkintonsa. Lisäksi Finlandia-palkinto jaetaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kategoriassa.

Viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandian voitti Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto.

