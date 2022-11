Podcast: Piritta Hagmanin talokaupat epäonnistuivat lohduttomasta syystä – ex-missin talo ollut myynnissä jo puolitoista vuotta

Yrittäjä Piritta Hagman luuli jo saaneensa Porissa sijaitsevan omakotitalonsa myytyä.

Yrittäjä Piritta Hagman laittoi viime vuoden kesällä 250-neliöisen Porissa sijaitsevan omakotitalonsa myyntiin liki puolella miljoonalla eurolla.

Hagman on yrittänyt myydä taloa jo lähes puolitoista vuotta. Nyt Hagman kertoo Pimppiheimo-nimisessä podcastissaan, miten taloasia etenee. Hagman paljastaa podcastin toiselle juontajalle Rosanna Kuljulle tehneensä epäonnistuneet talokaupat.

– Tänä syksynä on sattunut ja tapahtunut ja kuohunut, Hagman taustoittaa tuoreessa jaksossa.

– Minun on pitänyt saada myytyä tuo talo, ja minulle tuli tarjous siitä. No, mitä tapahtui? Sähkön hinnat ja muut systeemit, kun kaikkia pelottaa, niin se on nyt mennyt keturalleen, Hagman harmittelee.

– Eli sain tarjouksen, hyväksyin, ja nyt sitten se ei tietenkään menekään eteenpäin, Hagman kertoo.

Kaupat jäivät lopulta kampoihin. Ostajat pelkäävät sähkön hintojen nousua. Hagman tunnustaa podcastissa, että tilanne hermostuttaa, ja samaan aikaan hänen omat kustannuksensa harrastuksista lähtien kallistuvat.

– Olen ihan superstressaantunut siitä. Sitten kaikki ne hevoskustannusten nousut ja ihan valtava hektisyys tässä syksyssä, hän avautuu.

Yrittäjä Piritta Hagman nousi kansan tietoisuuteen Miss Suomen ensimmäisenä perintöprinsessana vuonna 2003 sekä Miss Skandinaviana vuonna 2004. Sittemmin hän on esiintynyt muun muassa Iholla-tv-sarjassa.

Hagman pääsi hiljattain lataamaan akkujaan Keniaan. Reissu tuli hänen mukaansa tarpeeseen.

– Ennen Keniaan lähtöä koin kunnon romahduksen. Tuntui, ettei kerkeä ja ehdi tekemään yhtään mitään.

Naisten fysioterapeuttina työskentelevä Hagman kertoi IS:lle viime huhtikuussa, että talon myynnin suhteen hänen on pitänyt olla kärsivällinen. Omakotitalo sijaitsee Porin Paratiisinmäessä.

– Tiesin jo etukäteen, että myymisessä saattaa kestää, eikä minulla ole mikään kiire sen suhteen, hän vakuutti tuolloin.

Hagmanille päänvaivaa on tuottanut myös Porin lähellä sijaitseva mökkitontti. Hän osti muutama vuosi sitten itselleen oman mökkitontin 40-vuotissyntymäpäivälahjaksi. Helsingissä asuva Hagman suunnitteli rakennuttavansa tontille mökin ja pihasaunan. Sitten maailmanlaajuinen pandemia iski yllättäen ja sotki suunnitelmat.

– Yrittäjälle korona oli sen verran kova isku, etten siinä tilanteessa aloittanut rakennusprojektia. Se siis odottaa sopivaa hetkeä, Hagman sanoi huhtikuussa.

– Minulle on luonnollista elää hetki kerrallaan. Vaikka talo myydään, Poria en tule jättämään. Saatan ostaa pienemmän asunnon sieltä tai majoittua tulevassa mökissäni. Aika näyttää.