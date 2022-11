Huipputienestejä takoneen fitness-tähti Erna Huskon ansiotulot romahtivat murto-osaan – kertoo nyt mistä on kyse

Erna Husko lukeutuu Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median tähtiin.

Erna Huskon nimi saattaa äkkiseltään olla monelle vieras, mutta sadattuhannet suomalaiset kokevat tuntevansa hänet kuin ystävän. 25-vuotias Husko lukeutuu Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median tähtiin.

Helsingissä asuvalla Huskolla on yksistään Instagramissa 234 000 seuraajaa.

– Instagramin lisäksi mulla on Snapchatissa 1,5 miljoonaa ja TikTokissa 1,7 miljonaa seuraajaa, Husko kertoo IS:lle.

– Onhan se vähän outoa, kun nykyään ulkomaillakin tunnistetaan. Suomessahan tunnettuus on aiheuttanut ongelmiakin ja se ei ole kyllä normaalia, Husko sanoo.

Husko kertoi IS:lle viime keväänä, että hän saa törkeitä viestejä sosiaalisessa mediassa ja joutuu kohtaamaan uhkaavia tilanteita tosielämässä. Tappouhkaukset ovat Huskolle lähes arkipäivää’, ja monta kertaa lenkillä ollessaan hän on havahtunut siihen, että häntä seurataan.

Koirat haukkuvat, mutta karavaani kulkee.

Husko tienasi vuonna 2020 ansiotuloja huikeat 176 741 euroa. Hän peittosi näin ollen tuloillaan monet Suomen kirkkaimmista fitnesstähdistä.

Vuonna 2021 Huskolla oli ansiotuloja vain 3 736 euroa, mutta hänen yrityksensä, Erna Husko OY:n, liikevaihto oli 502 000 euroa. Liiketoiminnan voitto oli 372 000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 73,7. Yhtiön omavaraisuusaste nousi kunnioitettavaan 66 prosenttiin.

– Mä haluan ehkä näyttää noilla numeroilla, että mun työ ei ole vain peffan heilutusta kameran edessä. Jokaisen jutun takana on paljon työtä ja aivojen käyttöä. Ihmiset vain leimaavat niin herkästi, ja naisiin kohdistuu paljon sellaisia ajatuksia, että eihän ne voi tienata. Että peace-merkkiä vaan kaikille vihaajille, Husko toteaa topakasti.

Mistä yrityksesi tulot sitten muodostuvat?

– Mulla on paljon erilaisia tulonlähteitä. On yhteistyödiilejä, tv-projekteja ja nettivalmennusta. Mulla on netissä tuhansia valmennettavia tsempattavana.

Vuonna 2021 kärsittiin koronasta. Huskon bisneksiin maailmanlaajuinen pandemia vaikutti kuitenkin positiivisesti.

– Nettivalmennus toimi, koska kenenkään ei tarvinnut lähteä salille. Sen sijaan valmennettavat pystyivät löytämään yhteisöllisyyttä puhelimen sovelluksen kautta, Husko kertoo.

– Oli hyvä vuosi, vaikka oli pandemia. Pystyin motivoimaan ihmisiä parempaan fiilikseen.

Ansiotulosi jäivät kuitenkin pieniksi, vain 3 736 euroa. Miksi näin?

– Otin osinkoja. Nyt täytyy alkaa maksaa veroja. Se on hyvä, jos Suomi kehittyy niiden ansiosta.