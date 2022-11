Tässä ovat vauraimmat vitsailijat – näin Suomen eturivin koomikot tahkosivat tuohta

Suomen kymmenen kovatuloisimman koomikon listalle mahtuu yksi nainen.

Huumori, sitä pitää olla. Ja on hyvä, että siitä myös maksetaan.

On tietenkin myös makuasia, mikä kaikki maailmassa lasketaan huumoriksi, ja ketkä kaikki ihmiset ovatkaan koomikoita. Ilta-Sanomien veroselvitykseen seuloimme henkilöitä, jotka ovat uransa varrella ja erityisesti aivan viime aikoina profiloituneet juuri jonkinlaisessa hassuttelussa.

Suomen kovatuloisin humoristi tienasi vuonna 2021 lähes sata tuhatta enemmän kuin toiseksi äveriäin. Kyseessä ei ollut miehemme maailmalla, Ismo Leikola, vaan muun muassa moni-ilmeisillä imitaatioillaan kansaa naurattanut Jukka Puotila.

Jukka Puotila oli Suomen kovatuloisin koomikko – taas kerran.

Puotilan tulot olivat viime vuonna hulppeat 326 631 euroa. Kaikki tulot olivat ansiotuloa. Puotila on komeillut jo vuosikaudet näyttelijöiden tulolistan kärjessä, ja edellisvuosiin verrattuna hänen lukujaan voi pitää jopa notkahduksena: vuonna 2019 mies pokkasi hurjat 509 tuhatta euroa.

Koomikoiden kakkostilaa pitää stand up -koomikko André Wickström noin 249 630 euron tuloillaan. Niistä noin 7 tuhatta on pääomatuloa. Listan kolmanneksi kipusi niin ikään stand up -komiikan veteraani, nykyään paljolti juontajanakin tunnettu Jaakko Saariluoma. Hänen kukkaronsa koheni 240 140 eurolla, mistä reilut 4 000 oli pääomatuloa.

André Wickström muistetaan muun muassa takavuosien W-tyyli-ohjelmasta.

Jaakko Saariluoma oli André Wickströmin työpari W-tyylissä.

Myös loput viiden kärjestä ansaitsivat yli sadan tuhannen euron vuositulot. He ovat nimikkoshow’staan tunnettu Joonas Nordman (150 296 euroa) ja Munkkivuori-tv-sarjan tänä syksynä julkaissut Jani Volanen (101 864 euroa).

Seuraavana tulevat stand up -koomikko Niko Kivelä (99 797 euroa) ja muun muassa Posse-viihdeohjelmasta tuttu Kalle Lamberg (95 345 euroa). Listan kahdeksantena on drag-artisti Cristal Snow (83 514 euroa), joka tunnetaan myös Tapio Huuskana.

Top-kympin yhdeksänneksi kipusi sen ainut nainen, stand up -koomikko Krisse Salminen (81 254 euroa). Suomen kymmenenneksi äveriäin ilveilijä on Kummeli-kasvo Heikki Silvennoinen (75 243 euroa).

Krisse Salminen on Suomen kovatuloisin naispuolinen koomikko.

Kymmenen kovatuloisimman koomikon ulkopuolelle jäi monta tunnettua humoristia.

Esimerkiksi stand up -koomikko Sami Hedbergin tulot ovat romahtaneet viime vuosina rajusti. 2010-luvun puolivälissä liki puolen miljoonan vuosituloja käärinyt Hedberg pokkasi vuonna 2021 vain 52 820 euron kokonaistienestit.

Kotimaisista stand up -nimistä Hedbergiä enemmän tienasivat muun muassa Ilari Johansson (70 962 euroa) ja Ali Jahangiri (57 568 euroa).

Suomen toiseksi eniten tienaava naispuolinen koomikko oli taasen Pirjo Heikkilä 71 440 euron tuloillaan.

Alivaltiosihteeri-huumoriryhmästä, palindromeistaan ja muusta hassuttelusta tunnettu Simo Frangén sen sijaan tienasi vain 20 555 euroa.

Vain noin parikymmenen tonnin vuositulot eivät ole Simo Frangénin hymyä hyydyttäneet.

Edellä mainitun stand up -veteraani Ismo Leikolan tulot olivat sitä vastoin pyöreät nolla euroa.

Tälle löytyy selitys. Amerikkaa valloittava Leikola on hupaillut yli puolet vuodesta 2021 ulkomailla, eikä näin ollen ole verovelvollinen Suomeen.

Verohallinnon mukaan ulkomaille pysyvästi muuttava henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden ja sitä seuraavan kolmen vuoden ajan. Tämän jälkeen hän on yleensä Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, ja maksaa veroa Suomeen vain Suomessa ansaitsemistaan tuloista.

Leikola muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2015.

He ovat Suomen kymmenen kovatuloisinta koomikkoa