Maria Guzenina ja Kari Mokko: Ero!

Avoliiton kerrotaan päättyneen yhteisellä päätöksellä.

Kansanedustaja Maria Guzenina (sd) kertoo sosiaalisessa mediassa eronneensa avopuolisostaan. Guzenina oli parisuhteessa toimittaja Kari Mokon kanssa kahdeksan vuoden ajan.

Guzenina kertoo avoliiton päättyneen jo viime keväänä yhteisen pitkän pohdinnan jälkeen. Guzeninan mukaan eroon ei liity kolmansia osapuolia tai muuta draamaa.

Guzeninan mukaan hänen lähimmät ystävät ja työtoverit ovat tienneet suhteen päättymisestä jo pitkään. Guzenina päätti kertoa asiasta sosiaalisessa mediassa tiistaina saatuaan kutsun Linnan juhliin, johon hän sanoo Facebook-päivityksessään suuntaavansa yksin.

– Koska viimeistään itsenäisyyspäivän vastaanotolla joku saattaa ihmetellä, miksi Kari ei ole rinnallani aikaisempien vuosien lailla, haluan kertoa asiasta nyt myös näin sosiaalisen median kautta.

Guzenina kuvailee hänen ja ex-avomiehensä välille syntyneen vuosien saatossa lujan ystävyyden, jota he vaalivat nyt eri osoitteista käsin.

– Kari on ja tulee olemaan minulle aina rakas ihminen.

Guzenina sanoo, ettei ex-pariskunta tule kommentoimaan asiaa julkisuudessa enempää ja pyytää, että saa keskittyä rauhassa työhönsä kansanedustajana sekä Espoon kaupunginvaltuutettuna.

Mokko ja Guzenina juhlivat Katariina Sourin 50-vuotissyntymäpäivillä 2018.

Vajaan vuoden seurusteltuaan Guzenina toi Mokon kanssaan Linnan juhliin 2014. Pari oli tuolloin yksi illan kuvatuimpia. Mokko työskenteli silloin valtioneuvoston viestintäjohtajana.

IS kertoi tuolloin, että amorina parin välillä toimi aluksi kansanedustaja Mikael Jungner, joka kehui Guzeninalle Mokon olevan huipputyyppi. Kaksikko tapasi ja rakastui.

– Minulla on lumoava nainen seuralaisena. Hän on illan kuningatar eli minulla on totaalisen hienosti ilta hallussa, Mokko ylisti Linnan juhlien ovilla.

Mokko ja Guzenina Linnan juhlissa 2014.

Vuonna 2015 Guzenina kertoi Anna-lehdelle, että tällaisen rakkauden löytäminen on harvinainen onni.

– Löysin lähes viisikymppisenä rinnalleni kumppanin, joka jatkaa arjen kanssani. Olen oppinut kokemuksiani, mutta uskon edelleen kestävään rakkauteen, Guzenina sanoi Annan haastattelussa.

Rakastunut Guzenina jopa vihjaili IS:lle vuonna 2017, että hän saattaisi kosaista miestään. Guzenina vitsaili Mokon oleva ”niin hyvä mies, että häntä voisi kosia”.

– Kesähäät on tulossa, ehkä jo ensi kesänä, Maria vihjasi arvoituksellisesti Ilta-Sanomille Tuntematon sotilas -elokuvanäytöksessä 2017.

Häitä ei kuitenkaan tiettävästi koskaan tanssittu. Guzenina yltyi samaisessa tilaisuudessa kehumaan miestään Tuntematon sotilas -elokuvan vertauksin.

– Rakkaassa miehessäni on aimo annos Rokkaa: hän haluaa aina hoitaa velvollisuutensa hyvin ja tulla kotiin perheen luo, Maria kehui vieressä seisonutta miestään.

Vielä vuonna 2019 Guzenina kertoi IS:lle 50-vuotishaastattelussaan, että hänen perheeseensä kuuluvat avomies Kari Mokko ja espanjanvesikoira Luna Irmeli.

