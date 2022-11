Ex-missi Pia Lambergin raskaus paljastui kesken lomamatkan – kertoo nyt, mikä seikka amerikkalaisessa vanhemmuudessa ihmetyttää

Kaliforniassa asuva Pia Lamberg sai kesken lomamatkan tietää odottavansa esikoistaan. Nyt hän kertoo raskausajastaan ja millaisia odotuksia hänellä on äitiydelle. Katso upeat raskauskuvat rannalta.

Kesäkuun lopussa ex-missi ja hyvinvointiyrittäjä Pia Lamberg lomaili Portugalissa perheensä kanssa. Helteisenä aamuna aurinkotuolissa makoillessaan hän vilkaisi älylaitteensa mittauksia ja huomasi, että hänen lämpötilansa oli hieman koholla.

Lamberg, 32, selasi tuloksia puhelinsovelluksesta ja pisti merkille, että hänen ruumiinlämpönsä olikin ollut koholla jo useita päivä. Googlettamalla selvisi, että kyse voisi olla raskaudesta.

Samalla sekunnilla Lamberg nousi tuolista ja riensi ilmoittamaan puolisolleen, että nyt on hankittava raskaustesti.

– Jo ennen testin tekemistä tuli voimakas tunne, että olen raskaana. Testi lopulta varmisti asian. En siinä hetkessä olisi voinut olla onnellisempi, Lamberg muistelee nyt.

Matkalla olivat mukana myös Lambergin amerikkalaisen Keith-puolison vanhemmat, joten pariskunta pääsi kertomaan esikoisen tulosta heti myös läheisilleen.

– Soitin myös äidilleni heti Facetime-puhelun. Hänkin oli ikionnellinen, sanoo Lamberg, jonka äiti asuu Suomessa.

Ex-missin suurin haave oli käynyt toteen. Lamberg on kiitollinen, että hän tuli raskaaksi helposti. Hän on seurustellut liikemiespuolisonsa kanssa yli kuusi vuotta. Naimisiin he menivät viime vuonna.

– Monet lähipiirissä ovat joutuneet yrittämään vuosia. Siksi olin varautunut siihen, että pitää olla kärsivällinen eikä kaikki suju toiveiden mukaan, hän toteaa.

– Minut on yllättänyt se, miten moni lapsellinen ystäväni on saanut aiemmin keskenmenon, mutta ei kertonut siitä kenellekään. Itse koen, että kertomisen ansiosta on tukiverkko ympärillä, jos jotakin tapahtuu. Raskaus ei aina suju odotetusti, ja siitä pitäisi puhua avoimemmin.

Lamberg kertoo raskausaikansa sujuneen hyvin. Ensimmäisen kuukauden hän kärsi lievästä pahoinvoinnista ja väsymyksestä.

– Ruoka pysyi sisällä, mutta alkuvaiheessa pystyin syömään vain hedelmiä ja vihanneksia.

Hyvinvointivalmentaja on saanut energiaa liikunnasta. Lamberg työskentelee personal trainerina ja myy netissä treeni- ja ruokavaliovalmennuksia.

Lamberg tunnustaa, etteivät treenit ole aina raskauden aikana maistuneet.

– Välillä aamulla herätessä on ollut olo, ettei millään jaksaisi tänään. Olen kuitenkin jokaisen treenin lopulta tehnyt, minkä jälkeen on aina parempi olo.

Mallintöitäkin tekevä vuoden 2011 Miss Suomi sanoo, etteivät häntä stressaa raskauden aiheuttamat muutokset kehossa.

– En keskity sellaiseen, vaan enemmänkin olen hämmästellyt, mihin keho pystyy. On tuntunut hurjalta tuntea vauvan liikkeitä vatsassa, hän hehkuttaa.

Lamberg asuu finanssialalla työskentelevän Keith-puolisonsa kanssa paritalossa Playa Del Reyn alueella lähellä Santa Monicaa.

Pohjois-Karjalan Juuasta kotoisin olevan Lambergin äiti asuu Suomessa, kun taas Keithin vanhemmat asuvat Yhdysvaltojen itärannikolla. Lambergin isä menehtyi äkillisesti sairauskohtaukseen kaksi vuotta sitten.

– Olisin halunnut hänen tapaavan lapsenlapsensa, mutta olen hyväksynyt sen, ettei isä ole enää täällä. Hän varmasti seuraa pilven reunalta, Lamberg uskoo.

Koska tukiverkostoa ei ole lähellä, tulevan lapsen isovanhemmat ovat läsnä vauvan ensimmäisten viikkojen ajan.

– Keithin vanhemmat sekä äitini asuvat luonamme muutaman viikon. Katsotaan sitten, kuinka kauan sitä järjestyä jaksaa, Lamberg naurahtaa ja jatkaa:

– Keith on vauvan ensimmäisen kuukauden ajan kotona, joten varmasti yhdessä pärjäämme hyvin.

Lamberg on keskustellut puolisonsa kanssa siitä, millä tavoin he haluavat lastansa kasvattaa. Lambergin mukaan heillä on samanlaiset arvot, joita he seuraavat kasvatuksessa.

– Olemme samalla aaltopituudella, hän kiteyttää.

Yrittäjänä työskentelevä Lamberg ei usko, että hän jäisi kotiäidiksi. Hän kertoo olevansa onnellisessa asemassa voidessaan itse päättää, milloin hän jää kotiin ja palaa töihin.

– Työni on minulle intohimo, joten tuskin kokonaan kotiin jään, Lamberg sanoo.

Lambergin mukaan hän jakaa vastuun lapsesta puolisonsa kanssa ja tukeutuu tarvittaessa lastenhoitajaan.

– Suomalaisena on tuntunut hyvin oudolta, että täällä monilla on lapsenvahti, vaikka he ovat jääneet itse kotiin, hän mainitsee.

– Uskon, että Keithin kanssa huolehdimme lapsesta melko tasaisesti. Hän tulee varmasti olemaan hyvin läsnä oleva isä.

Pariskunta on tottunut varsin aktiiviseen elämäntapaan. He matkustelevat paljon sekä käyvät viikonloppuretkillä luonnossa. Lamberg uskoo, ettei menevästä elämäntyylistä tarvitse luopua.

– Lapsen saaminen varmasti vaikuttaa parisuhteeseen, mutta haluaisin tässä kohtaa ajatella, ettei se meidän elämäämme hidasta, vaikka tietysti muuttaa sitä, hän pohtii.

– Alkuun olemme kotona, mutta ei meidän neljän seinän sisälle tarvitse jäädä. Haluamme opettaa lasta aktiiviseen elämäntapaan.

Lambergin mukaan hänelle oli alusta alkaen selvää, että lapsi kasvaisi Yhdysvalloissa. Hän muutti Kaliforniaan yli kymmenen vuotta sitten ja sai USA:n kansalaisuuden vajaa vuosi sitten.

Lamberg ei vielä ole pohtinut, aikooko hän opettaa lapselle suomen kieltä. Suomalaista kulttuuria hän kuitenkin haluaa jakaa sekä näyttää lapselle suomalaisia perinteitä.

– Lapsen saaminen Yhdysvalloissa on tietysti paljon kalliimpaa kuin Suomessa. Esimerkiksi synnyttäminen ja koulutus ovat kalliita. Meidän elämämme on kuitenkin täällä, Lamberg korostaa.

Myös turvallisuutta joutuu miettimään eri tavalla kuin Suomessa.

– Täällä tapahtuu lapsikaappauksia, eikä lapsia lähetetä yksin kouluun, joten moni asia on erilaista, hän tietää.

Lamberg on huomannut amerikkalaisen kasvatuskulttuurin ja vanhemmuuden erityispiirteitä. Hän kokee, että Suomessa on rennompi ote kasvatukseen.

– Täällä Amerikassa hössötetään enemmän ja pienilläkin yksityiskohdilla on väliä. Tuntuu, että kaikelle on olemassa jokin lisätarvike. Pitäisi ostella erilaisia tuttipullonpidikkeitä ja muita härpäkkeitä, joiden olemassaoloa en edes tiennyt, hän kertoo naurahdellen.

– Vähempi stressaaminen vaikuttaa paljon kivemmalta. Uskon, ettei niillä pikkujutuilla ole merkitystä lapsen kasvun kannalta.

Myöskään prameita vauvan saamiseen liitettyjä juhlallisuuksia hän ei koe tarpeellisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi sukupuolen paljastamisjuhlat eli niin sanotut gender reveal -juhlat sekä babyshowerit.

–Täällä ne ovat suosittuja, mutta yleensä niistä kertyy turhaa tavaraa ja krääsää. Haluan ottaa koko raskauden mahdollisimman rennosti, hän alleviivaa.

– Olen sanonut ystävilleni, etten halua mitään hössötystä, vaan järjestän mieluusti pienen brunssin meidän kesken.

Pariskunta asuu vuokralla Los Angelesissa, mutta perheen kasvaessa heidän suunnitelmanaan on ostaa oma talo. Edessä saattaa olla muutto toiseen kaupunkiin tai jopa toiseen osavaltioon.

– Rakastamme Los Angelesia, mutta vielä on kysymysmerkki, minne lopulta asetumme.

Lambergin laskettu aika on maaliskuussa. Työkalenterissa on vielä runsaasti merkintöjä, mutta viimeiset viikot hän aikoo valmistautua pienokaisen saapumiseen.

– Eniten minut on raskaudessa yllättänyt se, miten luonnolliselta kaikki tuntuu. Kuin kaikki elämän palaset olisivat loksahtaneet paikoilleen.