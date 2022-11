Suosikkiohjelman finaalissa hurjaa draamaa: anoppi haukkuu sulhasen kovasanaisesti häissä – tätä Love Is Blind -pareille kuuluu nyt

Varo juonipaljastuksia! Love Is Blind -sarjan kolmas kausi saatiin päätökseen.

Netflixin Love Is Blind -ohjelman kolmas kausi loppui. Yhteistä onnea sarjassa etsivät muun muassa Colleen ja Matt.

Netflixin yhden suosituimman deittailuohjelman Love Is Blind kolmas kausi tuli päätökseensä.

Ohjelmassa osallistujat etsivät rakkautta näkemättä toisiaan ja treffailevat seinän läpi keskustellen. Suhde syvenee, ja lopulta rakasta saa halutessaan kosia seinän läpi. Vasta kosinnan jälkeen parit pääsevät tapaamaan kasvokkain.

Kolmannella kaudella 30 sinkkua etsivät ikuista onnea näkemättä treffikumppaniaan. Viidestätoista parista viisi päätyi lopulta kihlaukseen: Alexa Alfia ja Brennon Lemieux, Raven Ross ja SK Alagbada, Zanab Jaffrey ja Cole Barnett, Colleen Reed ja Matt Bolton sekä Nancy Rodriguez ja Bartise Bowden.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue pidemmälle!

Sarjan kolmannen kauden finaalijaksossa parit menivät, tai olivat menemättä, naimisiin. Jaksossa nähtiin hurjaa draamaa, kun kaikkien parien taival ei päättynyt onnellisesti ja viiltävät sanat lentelivät ympäri alttaria.

Näin pareille kävi ja tällaista heille Peoplen mukaan kuuluu nyt.

Alexa ja Brennon

Alexa ja Brennon sopivat toisilleen alusta saakka.

Alexan, 27 ja Brennonin, 32, katsottiin olleen täydelliset toisilleen heti ensimmäisestä seinätapaamisestaan saakka.

Tilanne ei ollut muuttunut hääpäivään mennessä. Molemmat vastasivat alttarilla ”tahdon”, ja ovat edelleen naimisissa.

– En ole koskaan ollut näin rakastettu, Alexa totesi sarjan reunion-jaksossa.

Alexa jatkoi, että hän ei ole raskaana, mutta lisäsi sanan ”vielä”.

Raven ja SK

SK ja Raven kokivat suhteessaan vaikeita hetkiä.

Ravenin, 29, ja SK:n, 34, matka alttarille oli kivikkoinen.

He kipuilivat erilaisten tarpeidensa ja läheisyyden, erilaisten kulttuuritaustojensa ja perhearvojensa suhteen. Parilla oli myös erimielisyyksiä tulevasta asuinpaikasta, kun SK halusi muuttaa Kaliforniaan opiskelemaan, mutta Raven ei ollut halukas muuttamaan pois Dallasista.

Hääpäivä koitti, ja Raven sanoi SK:lle tahdon. Kaikkien yllätykseksi SK kuitenkin kieltäytyi naimasta Ravenia, vaikka hän kertoi rakastavansa tätä.

– Meillä on hieman vaikeaa näissä olosuhteissa. Mielestäni tämä ei ole oikea päivä mennä naimisiin, SK sanoi, mikä sai Ravenin itkemään.

Vaikka parilla oli epäonnistuneen hääpäivän jälkeen vaikeaa, he paljastivat reunion-jaksossa seurustelevansa uudelleen.

– Erossa olemisen jälkeen yhdessäolo tuntuu paljon paremmalta, Raven totesi.

Zanab ja Cole

Cole ja Zanab kokivat suhteessaan kommunikaatio-ongelmia.

Zanab, 32, ja Cole, 27, ajautuivat moniin riitoihin erilaisten persoonallisuuksiensa ja kommunikaatio-ongelmiensa vuoksi.

Zanab myös loukkaantui siitä, ettei Colen perhe halunnut olla parin Love Is Blind -matkassa mukana eikä edes tavata Zanabia.

Lopulta Zanab sanoi alttarilla ei ja siivitti kieltäytymistään sivaltavilla kommenteilla.

– Olet ollut epäkunnioittava, olet loukannut minua, olet arvostellut minua ja mikä pahinta, olet murskannut itsetuntoni, Zanab tylytti Colea häävieraiden edessä.

– Kaikista kamalinta tässä on se, että rakastan sinua. Rakkauden ei tulisi tuntua tältä. En voi mennä kanssasi naimisiin.

Cole järkyttyi kihlattunsa sanoista ja kyynelehti. Reunion-jaksossa tilanne Colen osalta vain paheni. Pari ei ollut puhunut toisilleen kuukausiin.

Cole kyynelehti tapaamisjaksossa jälleen ja pyysi Zanabilta anteeksi käytöstään. Zanab syytti vielä reunion-jaksossa Colen kontrolloineen hänen syömisiään ja suudelleen toista naista omissa polttareissaan. Cole kiisti syytökset.

Draamasta huolimatta Zanab totesi, ettei vihaa Colea ja on antanut tälle anteeksi. He eivät silti edelleenkään ole puheväleissä. Cole totesi Peoplen haastattelussa, että hän katuu käytöstään ohjelmassa.

Nancy ja Bartise

Bartisen ja Nancyn hääpäivä ei sujunut odotusten mukaan.

Nancy, 32, ja Bartise, 27, kokivat onnea sekä onnettomuutta suhteessaan. Suhteen ongelmia olivat erityisesti Bartisen suorapuheisuus ja parin erimielisyydet esimerkiksi abortista. Bartisen oli vaikea myös kiinnostua Nancysta fyysisesti.

Pari sai erimielisyytensä selvitettyä, mutta se ei hääpäivänä riittänyt maaliin saakka. Nancy olisi ollut valmis menemään Bartisen kanssa naimisiin, mutta alttarilla Bartise kieltäytyi.

He yrittivät keskustella tilannetta läpi tilaisuuden jälkeen, mutta Nancyn vihainen äiti ja veli keskeyttivät heidät. Nancy myös torjui Bartisen ehdotuksen suhteen jatkamisesta vedoten siihen, että Bartise ei halunnut mennä tämän kanssa naimisiin, joten suhteessa ei olisi järkeä.

– Tämä mies ei ole valmis sinulle, hän ei ole valmis siihen, mitä sinä olet...olet liikaa hänelle, äiti antoi tulla ja kutsui Bartisea ”idiootiksi”.

Draama jatkui reunion-jaksossa.

Nancy väitti, että Bartise olisi vain muutama päivä häiden jälkeen ollut kimpassa ”pitkän blondin” kanssa ja totesi, että hänen ja Bartisen välien lämpeneminen olisi epätodennäköistä.

– Toivon, että voisimme olla Bartisen kanssa joskus ystäviä. Ehkä, kun hän on 30-vuotias, se voisi onnistua, mutta en näe sen olevan mahdollista tällä hetkellä. Nancy toteaa Peoplelle.

Bartise toteaa lehdelle, että heidän matkansa alttarille oli todellista vuoristorataa.

– Olemme olleet ystäviä, sen jälkeen tuttavia ja päätyneet myös pisteeseen, ettemme pidä toisistamme tai puhu toisillemme. Sanoisin, että olemme tällä hetkellä vain tuttavia, Bartise analysoi suhteen vuoristorataa.

Colleen ja Matt

Colleen ja Matt eivät heti alussa löytäneet yhteistä säveltä, mutta lopulta rakkaus voitti.

Colleenin, 26, ja Mattin 28, suhde näytti alussa epävakaalta. He voittivat vastoinkäymiset, mutta epäröivät vielä naimisiinmenoa viime minuuteille saakka.

Rakkaus riitti ja pari meni lopulta naimisiin. He ovat pysyneet naimisissa, joskin pari paljasti reunion-jaksossa, etteivät he asu vielä yhdessä. Yhteenmuutto on parin mukaan kuitenkin tapahtumassa tulevaisuudessa.

He kertoivat, että ohjelman jälkeen pari kohtasi erimielisyyksiä, sillä yhdessäolo aloitettiin kuvausten jälkeen ikään kuin uudelleen molempien arkielämän kanssa ilman julkisuutta.

– Tällä hetkellä suhteemme voi kuitenkin paremmin kuin koskaan, Matt kertoo Peoplelle.