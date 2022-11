Verottaja kuritti Samu Haberia huomattavasti vähemmän kuin Ilona Siekkistä, vaikka hän tienasi enemmän kuin fitnesstähti – erikoinen seikka selittää ilmiötä

Suomessa on suuri merkitys sillä, nostaako rahansa ansiotuloina vai pääomatuloina.

25-vuotias Ilona Siekkinen on yksi Suomen kovatuloisimmista ja menestyneimmistä fitnessammattilaisista. Siekkinen työskentelee fitnessvalmentajana ja pyörittää omia verkkovalmennuksiaan myyvää yritystä.

Tuoreimpien verotietojen mukaan Siekkinen tienasi viime vuonna odotetusti hurjan summan: hänen ansiotulonsa olivat 350 777 euroa ja pääomatulonsa nolla euroa. Siekkisen tuloilla yhden kuukauden tienesteiksi muodostuu ennen veroja keskimäärin reilut 29 000 euroa.

Veroja Siekkinen maksoi kuitenkin ansiotuloistaan suuren summan. Verottaja vei nimittäin viime vuonna Siekkisen tuloista 167 617 euroa.

Vertailun vuoksi esimerkiksi poptähti ja Sunrise Avenuen laulajana tunnettu Samu Haber, 46, tienasi noin 35 000 euroa enemmän kuin Siekkinen, mutta maksoi veroja kuitenkin noin 30 000 euroa vähemmän.

Verotiedoista selviää, että Haber tienasi viime vuonna ansiotuloja 149 338 euroa ja tätäkin enemmän pääomatuloja: Haberin pääomatulot olivat 236 723 euroa. Yhteensä hän tienasi siis 386 061 euroa.

Näistä Haber maksoi kuitenkin veroja 136 639 euroa eli noin 30 000 euroa vähemmän kuin Siekkinen.

Haber maksoi ansio- ja pääomatuloistaan veroa 35,4 prosenttia, kun taas Siekkinen vastaavasti peräti 47,8 prosenttia.

Samu Haber tunnetaan Sunrise Avenuen laulajana. Nyt hän tekee myös soolouraa.

Ilmiötä selittää se, että pääomatuloa verotetaan Suomessa eri tavalla kuin ansiotuloja. Pääomatuloista maksetaan veroja maksimissaan 34 prosenttia.

Kotimainen sijoitusmedia Osakesijoittaja selventää, että pääomatuloista maksetaan veroja aina 34 prosenttia, jos verotettava summa ylittää 30 000 euroa. Pääomatuloverotettavaa tuloa on esimerkiksi vuokratulot, osingot tai vaikkapa myyntivoitot.

Lisäksi jos summa ylittää 150 000 euroa, on veronalainen tulo vain 85 prosenttia ja 15 prosenttia voi nostaa verottomana.

Siekkinen kertoi tänä vuonna Mimmit sijoittaa -podcastissa siitä, miten rikastuminen on vaikuttanut hänen elämäänsä. Hän myönsi, että raha on tuonut tullessaan turvaa ja vapautta. Hän on muun muassa pystynyt hankkimaan kodin sekä Suomesta että Espanjasta ja asuu nykyään enimmäkseen etelän auringon alla.

Siekkinen kertoi podcastissa, ettei hän huolehdi itse lainkaan raha-asioistaan, vaan hän on ulkoistanut ne yrityksensä toimitusjohtajalle Minna Ruikalle.

– Olen ulkoistanut hänelle ihan kaiken. En maksa yhtäkään laskua, en mitään. En muista edes, milloin olen katsonut tilille. Minna hoitaa kaiken. Siksi mulla menee näin hyvin, Siekkinen kertoi.