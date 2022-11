Costello Hautamäeltä ytimekäs kommentti Pate Mustajärven lähtöön Popedasta

Pate Mustajärvi kertoi IS:n erikoishaastattelussa lopettavansa Popedan keulamiehenä.

Tiistaina 8. marraskuuta koettiin todellinen uutispommi, kun legendaarisen Suomirock-bändi Popedan keulahahmo Pate Mustajärvi ilmoitti lopettavansa bändissä ensi kesänä.

Mustajärvi kertoi IS:n erikoishaastattelussa ”takkinsa olevan tyhjä”. Mustajärvi aikoo jatkaa soolouraansa, mutta keikkailut Popedan rivissä loppuvat Tampereen Ratinan konserttiin ensi kesän lopussa.

Viime joulukuusta lähtien Popedassa on soittanut myös Costello Hautamäen poika, Alex Hautamäki.

Popedan toiseksi vanhin jäsen, vuonna 1982 bändiin liittynyt kitaristi Costello Hautamäki ei ole mitä ilmeisimmin tilanteesta iloinen, vaikka Mustajärvi totesi IS:lle kertoneensa bändille lähtöaikeistaan jo viime keväänä.

Hautamäki on julkaissut ytimekkään kommentin bändin lopettamiseen Facebook-sivullaan.

– Kylläpä harmittaa. Mustajärven henkilökohtainen päätös. Kaikki muut bändissä olisi kyllä jatkanut normaaliin tapaan, Hautamäki kirjoittaa surumielisten ja musiikkiaiheisten hymiöiden siivittämänä.

Hän on julkaissut kuvan oheen mustavalkoisen kuvan itsestään soittamassa lavalla.

Mustajärvi kertoi IS:lle, että bändin jäsenet ottivat lähtöuutiset vaihtelevasti.

– Osasta näki, että ne ajattelivat: ”Nyt se sai sen sanottua”, hän kuvaili.

Costello Hautamäki ja Pate Mustajärvi ovat soittaneet Popedassa yhdessä jo 40 vuotta.

Hän sanoi myös ymmärtävänsä yhtyeen soittajia ja muita työntekijöitä, joiden mielestä lopettaminen on typerää, sillä Popedan suosio on edelleen vankkumaton. Bändi pääsee yhtenä Suomen suosituimmista esiintyjistä valitsemaan keikkansa maan parhaiden paikkojen joukosta: Helsingin entisessä Hartwall-areenassa ja Tampereen Nokia-areenassa bändi on jo esiintynyt, ensi kesän huipentumana on Ratina.

Mustajärvi kuitenkin totesi, ettei voi ripustautua Popeda-solistin mikrofonin jalkaan muiden takia, kun oma polte on hiipunut.