40 vuotta täyttäneen näyttelijätähden Anne Hathawayn yksityiselämän käänteet ovat olleet kuin suoraan värikkäimmästä toimintaelokuvasta.

Hollywoodin kirkkaimpiin ja parhaiten tienaaviin tähtiin kuuluva Anne Hathaway on tuttu lukuisista menestyselokuvista ja kiitellyistä rooleista, ja hän on osoittanut kykenevänsä hyppäämään niin Kissanaisen kuin prinsessankin nahkoihin. Harva kuitenkaan tietää, että Hathawayn yksityiselämäkin on ollut parhaimmillaan kuin suoraan villistä toimintafilmistä.

Erityisesti Hathawayn rakkauselämä on ollut lievästi sanottuna värikäs, sillä hän kohtasi 21-vuotiaana elämänsä siihen asti suurimman rakkauden, italialaisen hurmurin Raffaello Follierin.

Neljä vuotta myöhemmin pari erosi dramaattisissa merkeissä vain tunteja ennen kuin FBI ryntäsi Follierin ja Hathawayn asuntoon ja otti miehen kiinni epäiltynä useista rikoksista.

Hathaway täytti 40 vuotta lauantaina 12. marraskuuta.

Nuorena Hathaway tuskin osasi aavistaa seikkailuja, joita hänellä olisi edessään. Hän itseasiassa haaveili lapsena hyvin epätyypillisestä tulevaisuudesta: hän halusi nunnaksi, sillä hän sai melko tiukan katolisen kasvatuksen.

Hathaway syntyi New Yorkin sydämessä Brooklynissa 12. marraskuuta 1982. Sen verran Hathawayn näyttelijä-äiti Kate taisi aavistaa tyttärensä tulevaisuudesta, että hän nimesi tämän William Shakespearen 1500-luvulla syntyneen vaimon Anne Hathawayn mukaan.

Äiti yritti pitää Hathawayn mielenkiinnon kaikessa muussa kuin näyttelemisessä, sillä hän tiesi, ettei ura olisi helpoimmasta päästä. Peli oli kuitenkin menetetty, kun 6-vuotias Hathaway näki äitinsä näyttelemässä Fantinen roolia Les Misérablessa – se teki häneen lähtemättömän vaikutuksen. Alle kouluikäinen Hathaway tuskin olisi uskonut, että reilu 20 vuotta myöhemmin hän pääsisi itse näyttelemään tismalleen saman roolin ja nappaisi siitä parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon.

Anne Hathaway Prinsessapäiväkirjat-elokuvan pääosassa vuonna 2001.

Hathaway tähditti jo kouluaikoina useita näytelmiä, ja päätyi opiskelemaan näyttelemistä ja englannin kieltä useisiin eri newyorkilaisiin kouluihin ja oppilaitoksiin, kuten American Academy of Dramatic Arts -kouluun, The Barrow Group -yhteisöön ja Vassarin lukioon. Sopraanona Hathaway osasi myös laulaa kuorossa, ja esiintyikin historiallisessa Carnegie Hallissa vuonna 1999 ollessaan 17-vuotias. Kolme päivää sen jälkeen Hathaway osallistui Foxin Get Real -sarjan koekuvauksiin ja sai ensimmäisen läpimurtoroolinsa. Sarjasta ei tullut hittiä, mutta Hathawayn jalka oli vihdoin tukevasti oven välissä.

Todellinen syöksy tähtiin tapahtuikin pian tämän jälkeen, kun Hathaway valittiin näyttelemään Prinsessapäiväkirjat -elokuvan (2001) pääroolia. Prinsessapäiväkirjaan haluttiin aluksi Liv Tylerin tai Julia Robertsin kaltainen supertähti. Hathaway valittiin lopulta vakuuttavien koekuvausten perusteella. Myöhemmin paljastui, että myös ohjaaja Garry Marshallin lapsenlapsilla oli ollut sormensa pelissä: lopullinen päätös tehtiin Hathawayhin ihastuneiden lastenlasten vakuutettua isoisälle, että tällä oli ylivoimaisesti ”prinsessamaisimmat hiukset”.

Prinsessapäiväkirjat oli suurmenestys, joka nosti Hathawayn kaikkien tietoisuuteen.

Rooli räjäytti potin. Hathaway nousi hetkessä kaikkien huulille. BBC ylisti hänen loistavan roolissaan kirkkaasti ja New York Times ennusti, että Hathawaylla on edessään menestyksekäs ura.

Ennustus ei ollut väärässä. Prinsessapäiväkirjat sai jatko-osansa vuonna 2004, ja sittemmin- Hathaway on nähty muun muassa menestyselokuvissa Brokeback Mountain (2005), Paholainen pukeutuu Pradaan (2006), Morsianten sota (2009), Liisa ihmemaassa (2010), Yön ritarin paluu ja Les Miserables (2012), Interstellar (2014), Liisan seikkailut peilimaailmassa (2016) ja Ocean’s 8 (2018).

Näin Anne Hathaway ja hänen silloinen kumppaninsa Raffaello Follieri edustivat vuonna 2004, jolloin he osallistuivat Heidi Klumin kuuluisiin halloween-juhliin.

Nousukiito Hollywoodissa tarkoitti myös aivan uudenlaista säpinää rakkauselämässä. Elettiin kevättalvea 2004, kun 21-vuotias Hathaway tutustui yhteisen ystävän kautta tummaan ja tuliseen italialaiseen Raffaello Follieriin. Italiasta New Yorkiin äskettäin muuttanut Follieri haaveili menestyksekkäästä urasta kiinteistömaailmassa, ja kaikki hänessä henki suureellisuutta ja kovia tavoitteita.

Ensimmäiset treffit eivät sujuneet käsikirjan mukaan. Follieri pamahti paikalle tunnin myöhässä. Hathaway oli raivoissaan. Osittain siksi, että hän tunsi kaikesta huolimatta suurta vetovoimaa italialaismiestä kohtaan. Treffien jälkeen Follieri lepytteli Hathawayta lähettämällä hänelle tusinan parhaita löytämiään ruusuja. Se riitti vakuuttamaan Hathawayn.

– Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Hän oli niin hyvännäköinen. Hän näytti ihan jumalalta, Hathaway on myöhemmin tunnustanut haastattelussa.

Follieri ja Hathaway nähtiin lukuisia kertoja hempeilemässä punaisilla matoilla.

Syksyllä pari edusti jo punaisilla matoilla rakastuneen näköisinä. Follieri kohteli heti suhteen alusta alkaen Hathawayta niin ylellisesti, että asiaan oli vaikea olla kiinnittämättä huomiota. Uutena vuotena hän lennätti Hathawayn kanssaan Bahamalle viideksi päiväksi. Lehtitietojen mukaan yöpaikkana toimi luksusresortti, jonka hinta oli 3000 dollaria yöltä. Pian Follieri osti Hathawaylle suklaanvärisen labradorinnoutajan Esmeraldan, jolle palkattiin oma yksityinen ”eliittiulkoiluttaja”.

Follieri löysi heille hulppean asunnon Manhattanilta Olympic Tower -pilvenpiirtäjästä, jossa vuokra oli vaatimattomat 37 000 dollaria kuukaudessa. Pariskunta myös nautti yksityislentokoneen tuomista eduista lennähtääkseen hetken mielijohteesta esimerkiksi Oscar De La Rentan yksityisjuhliin Dominikaaniseen tasavaltaan. Lasku tästä lystistä oli lehtitietojen mukaan yli 100 000 dollaria.

– Olimme nuoria ja nautimme toistemme seurasta. Puhuimme myös avioliitosta, Follieri muisteli vuosia myöhemmin Daily Mailille.

Rakastuneeseen Hathawayhin oli tehnyt erityisen suuren vaikutuksen italialaismiehen hyväntekeväisyystyö Follieri Foundation -nimisessä järjestössä, jota Hathaway itsekin tuki näyttävästi. Pariskunta muun muassa matkusti Nicaraguaan, jossa järjestö auttoi lapsia saamaan A-hepatiitti -rokotteita.

– Poikaystäväni on mieletön monessa asiassa, mutta mitä tulee hyväntekeväisyyteen… Oikeasti, jos haluat tehdä vaikutuksen naiseen, rokota lapsia ja rakenna talo, Hathaway hehkutti Harper’s Bazaarille 2007.

Anne Hathaway oli korviaan myöden rakastunut Follieriin.

Kaikki oli tietysti liian hyvää ollakseen totta. Kulissit alkoivat kaatua rytinällä vuonna 2008. Paljastui, ettei Follierin raha-asiat olleet ollenkaan niin hyvällä mallilla kuin hän oli esittänyt.

– Kun mietin asiaa nyt, hän teki kaiken tehdäkseen vaikutuksen Anneen, Follierin entinen työntekijä arveli myöhemmin medialle.

Ensimmäisiä todellisia vihjeitä Hathaway sai asiasta jouduttuaan maksamaan pariskunnan hulppean pilvenpiirtäjäasunnon rästiin jääneitä vuokria – huhujen mukaan peräti neljän kuukauden ajalta. Hathaway haistoi jotain mätää. Maksamattomia laskuja oli tipahdellut jo pidemmän aikaa, ja Follierille oli alettu esittää uhkavaatimuksia suunnasta jos toisestakin. Osa niistä liittyi myös hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan.

Hathaway päätti jättää Follierin.

Ex-parin satumainen onni kääntyi usean vuoden yhdessäolon jälkeen skandaaliksi.

Lehtitietojen mukaan Hathaway jätti Follierin kesäkuun puolessavälissä newyorkilaisessa hotellissa. Se on tiettävästi viimeinen kerta, kun ex-pari näki toisensa. Hathaway teki sen jälkeen vielä yhden tv-haastattelun ja lähti kiertueelle mainostamaan uutta Get Smart -elokuvaansa.

Noin viikko eron jälkeen Follieri pidätettiin keskellä yötä hänen ja Hathawayn Trump Towerissa sijaitsevassa asunnossa, jonka Follieri oli saanut vanhemmiltaan käyttöönsä. Lehtitietojen mukaan Follieri lähti FBI:n mukaan pelkät kalsarit jalassaan.

Ruma totuus selvisi: Follieri ja hänen yhtiönsä The Follieri Group, saivat syytteet muun muassa rahanpesusta ja petoksesta. Vyyhtiä kutsuttiin Yhdysvalloissa ”Vati-Con” -skandaaliksi. Nimi juontaa juurensa siihen, että Follieri sai sijoittajiltaan yhteensä peräti 50 miljoonaa dollaria eli noin 49,8 miljoonaa euroa väittämällä, että hän saisi ostettua rahoilla katolisen kirkon kiinteistöjä alle markkinahinnan. Hänellä oli omien sanojensa mukaan “hyvät yhteydet Vatikaaniin”, mikä osoittautui täysin perättömäksi.

Sijoittajien joukossa oli muun muassa Bill Clinton ja Ron Burkle. Follierin luottokorttilasku oli puoli miljoonaa eikä sekeillä ollut katetta.

– Vietin viikon täydessä shokissa, Hathaway kertoi tunnelmistaan kuultuaan pidätyksestä.

Anne Hathaway onnistui kääntämään kohun voitokseen.

Lopputuloksena oli neljä ja puoli vuotta vankeutta Follierille ja skandaali Hathawaylle. Follieri on muistellut myöhemmin Daily Mailille yötä, jolloin hänet pidätettiin.

– Annie (Hathawayn lempinimi) soitti minulle Los Angelesista, jossa hän teki pressikiertuetta. Puhuimme 10 minuuttia siitä, milloin hän ehkä palaisi kotiin. Mielestäni Annien viimeiset sanat olivat, että rakastan sinua ikuisesti. Sitten päätimme puhelun.

– Puhelu oli kahdelta aamuyöllä. Kuudelta aamulla minut pidätettiin. Se oli viimeinen kerta, kun koskaan puhuin Annien kanssa.

FBI tutki tiettävästi myös Hathawayn päiväkirjoja ja muita todistusaineistoa selvittääkseen vyyhtiä. Hathaway joutui myös luovuttamaan viranomaisille hulppeat korut ja jalokivet, joita hän oli saanut Follierilta.

Tapaus oli omiaan notkauttamaan Hathawayn lupaavaa uraa. Jopa Donald Trump, tuolloin vielä tv-tähti ja kiinteistömoguli, irvaili erolla tv:ssä.

– Hän (Hathaway) ei ole ollut kovin uskollinen suhteessa, vai mitä? Trump totesi Access Hollywood -viihdeohjelmassa.

Hathaway onnistui kuitenkin kääntämään tilanteen voitoksi. Hän on sittemmin jopa vitsaillut asiasta suorassa tv-lähetyksessä.

– Erosin poikaystävästäni ja paria viikkoa myöhemmin hänet passitetaan vankilaan petoksesta. Tuttu juttu meille kaikille, vai mitä naiset, Hathaway murjaisi nauraen Saturday Night Live -ohjelmassa.

Anne Hathaway ja Adam Shulman toukokuussa 2022.

Dramaattisesta suhteesta seurasi jotain hyvääkin. Hathaway tapasi vielä saman vuoden kesäkuussa nykyisen aviomiehensä Adam Shulmanin. Jotain loksahti kohdalleen ja Hathaway tiesi tavanneensa miehen, jonka kanssa perustaa perheen. He solmivat avioliiton juutalaisseremoniassa 2012 ja heillä on nyt kaksi poikaa: vuonna 2016 syntynyt Jonathan ja vuonna 2019 syntynyt Jack.

Perhe asui pitkään Manhattanilla, mutta äskettäin he ostivat Kaliforniasta kodikkaasti ja maalaishenkisesti sisustetun unelmatalon, josta avautuvat henkeäsalpaavat näkymät paikallisille kukkuloille.

Myös Follieri on sittemmin vapautunut vankilasta, muuttanut takaisin Italiaan ja perustanut perheen. Hänen nykyisestä tilanteestaan ei juurikaan tiedetä, eivätkä Hathawayn ja Follierin polut todennäköisesti enää koskaan kohtaa.

Hathaway on jatkanut näyttelijänuraansa yhtä menestyksekkäällä tahdilla kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Viime kesän hän vietti kuvaamassa psykologista trilleriä Mother's Instinct New Jerseyssä, jossa hän kasvoi nuoruusvuotensa.

Tällä hetkellä Hathawayn elämän keskipiste on uran lisäksi hänen perheensä.

– Jotain puuttui, ennen kuin tulin äidiksi. Äitiys sai minut haluamaan olla kokonainen kaikilla mahdollisilla tasoilla, ja pysyä uskollisena sanoilleni. Se tarkoitti, että piti luopua kaikesta sisälläni velloneesta sekoilusta, Hathaway kertoi WSJ-lehden haastattelussa tänä vuonna.

Lähteet: Huffington Post, Vulture, Daily Mail, BBC, Glamour, Vanity Fair, In Style, Harper’s Bazaar, NZ Herald, Independent, WSJ.